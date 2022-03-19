Как ставить и зарабатывать на экспресс-ставках в Фонбет

Фонбет является одной из самых популярных БК на территории РФ. Игроки ежедневно заключают тысячи пари как на одинары, так и на экспрессы. В данном материале мы расскажем о том, что из себя представляет ставка типа экспресс и как её максимально эффективно использовать, чтобы получать солидные выигрыши.

Что важно знать перед тем, как делать ставку экспрессом

Что такое экспресс? Это тип ставки, где собраны сразу несколько событий (два и более), коэффициенты которых перемножаются между собой, так что на выходе может получиться солидная цифра. Соответственно, и сумма ставки будет помножена на общий коэффициент. К примеру, пари из трех событий с коэффициентами 1,7, 2,5 и 1,5 будет иметь общую сумму 6,37. Если вы поставите на такой экспресс 1 000 рублей, то выиграете 6 370 рублей. Разумеется, здесь есть нюанс — все события должны быть выигрышными.

Кстати говоря, во время регистрации можно ввести промокод Фонбет, который дает возможность получить увеличенный бонус.

Какие правила ставок на экспресс в Фонбет

Правила по расчету экспрессов идентичны в любой конторе. Единственное, что нужно знать относительно Фонбета — здесь в экспрессе не может быть собрано более 30 матчей (хотя куда больше собирать — не понятно). Плюс ко всему в данной БК есть такие фишки, как продажа купона (возможность получить деньги в режиме лайва, когда одно или несколько событий уже идут, а остальные еще не закончились). Можно и застраховать экспресс: при шести событиях с коэффициентами от 1,6 можно получить всю сумму ставки назад, если одно из событий не сыграет.

Какой вид спорта выбрать

Здесь никаких ограничений нет. Можно ставить только на футбол, можно на хоккей или теннис. А можно комбинировать всё, что угодно. Важен не вид спорта, а то, насколько хорошо вы в нем разбираетесь. Сначала лучше всего собирать в экспрессы простые исходы (победа, тотал больше/меньше).

Пополнение счета

В Фонбете процедура пополнения максимально проста. После регистрации вам доступны самые популярные платежные системы: пластиковые карты, электронные кошельки Qiwi, Яндекс и даже внесение средств через мобильных операторов.

Получение бонуса

Как и многие другие конторы, Фонбет дает возможность получить солидный бонус при первом депозите (вплоть до 15 000 рублей). На эту сумму вы получите порядка тридцати фрибетов номиналом по 500 рублей. Правда, каждый выигранный фрибет нужно будет отыграть в 10 или 20-кратном размере. В международной БК можно получить более солидный бонус, например бонус 1 xbet.

С какой суммы начинать

Разумеется, всё зависит от ваших собственных возможностей. Если вы впервые будете играть в Фонбете и вам не составит труда потратить порядка 15 000 рублей, то можно сделать депозит именно на такую сумму, чтобы получить максимальный бонус.

Что касается самих экспрессов, то здесь тоже всё зависит от ваших предпочтений и опыта. Если вы новичок, то, конечно, не рекомендуется заряжать на экспрессы астрономические суммы, поскольку риск в подобных ставках всегда высок. А вот когда вы наберетесь солидного опыта и знаний, то можно собирать надежные экспрессы и ставить суммы покрупнее.

Как составить экспресс

Алгоритм достаточно простой, рассмотрим заключение пари на сайте:

1. откройте раздел «Спорт» (прематч) или «Лайв» на панели вверху;

2. немного ниже выберите вид спорта и событие;

3. повторите предыдущее действие несколько раз;

4. в купоне справа укажите тип пари и сумму;

5. там же нажмите кнопку подтверждения сделки.

Алгоритм заключения пари через приложение для смартфонов выглядит следующим образом:

1. в приложении Фонбет есть меню, которое открывается при нажатии на кнопку слева вверху, там можно выбрать раздел «Спорт» или «Лайв»;

2. нажмите на вид спорта, турнир, затем событие;

3. выберите коэффициенты исходов;

внизу станет активным купон, где останется ввести сумму и подтвердить пари.

Стоит ли ставить

Тема экспрессов всегда остро обсуждается среди профессионалов. Одни считают, что это отличный вариант заработка, вторые уверены, что по теории вероятности чем больше событий в купоне, тем больше вероятность проигрыша, причем вне зависимости от величины коэффициента. Все мы прекрасно знаем, как часто случаются сенсационные результаты во всех видах спорта.

На самом деле какой-то одной правды здесь нет. На экспрессах, как и на любых других видах ставок, можно как выигрывать, так и проигрывать. Всё равно бывают случаи, когда очень высока вероятность победы фаворитов. А коэффициенты на них в районе 1,2–1,4. Собрав три таких события, можно уже добиться коэффициента порядка двух и более и затем поставить крупную сумму. Очень часто такие экспрессы заходят без какой-либо нервотрепки.

Пример ставки в Фонбет

Рассмотрим экспресс на матчи НХЛ:

- сначала выберем победу Детройта в игре против Коламбуса за 2,54

- далее в игре Колорадо — Аризона возьмем фору на хозяев (-2) за 1,95

- в матче Питтсбург — Даллас выберем тотал больше 5.5 шайб за 1,65

Общий коэффициент составит 8,17. Если поставить на данный экспресс 500 рублей, то в случае трех выигрышей мы получим 4 086 рублей. Кстати говоря, если идет возврат по ставке (в данном случае если Питтсбург выиграет с разницей ровно в две шайбы), то данный исход будет засчитан с коэффициентом. Таким образом, общий коэффициент экспресса составит 4,1, а сумма выигрыша — чуть более 2 000 рублей.

Секреты от профессионалов

Главный секрет по сути один. В любой ставке нужен очень качественный анализ. Чем он лучше, тем более точным будет прогноз и выше вероятность захода. В экспрессе, разумеется, анализировать нужно уже не один матч, а сразу несколько. К сожалению, большинство игроков собирают безумные экспрессы, просто тыкая по коэффициентам, собирая существенную общую котировку. Затем ставят какую-то сумму в надежде сорвать приличный куш. В 95% случаев такие пари заканчиваются полным провалом.

Можно также добавить следующее:

1. В экспрессах важно применять стратегии, так вы можете выйти на заработок на дистанции.

2. Грамотно распределяйте финансы. Экспрессы ничем не отличаются от обычных ставок. Важно ставить на фиксированную сумму (не более 5–10% от текущего банка).

3. Не берите слишком много исходов в один купон (оптимальное значение — до 5–7 событий).

Частые ошибки

- пренебрежение анализом (многие используют экспрессы в качестве некой лотереи);

- слишком много событий (если вы соберете пятнадцать событий с коэффициентами до 1,15, очень высока вероятность того, что одно или даже несколько событий уйдут в минус).

Отзывы и мнения экспертов

Про экспрессы конкретно в Фонбет вы, конечно, отзывов не найдете. Такой вид пари присутствует в каждой БК. Но Фонбет выбирают не из-за экспрессов, а из-за хорошей репутации и длительного пребывания на российском рынке.

Плюсы и минусы БК Фонбет

+

- Проверенная временем репутация.

- Возможность подстраховать экспресс или продать купон до завершения всех матчей.

- Интересный и достаточно щедрый бонус за первый депозит.

–

- Убрали тотализатор.

- Маржа не самая лучшая среди конкурентов.

Выводы

1. Экспресс-ставки есть абсолютно во всех конторах.

2. Прежде чем заключать пари, необходимо зарегистрироваться.

3. Экспрессы можно собирать как на сайте, так и через приложение.