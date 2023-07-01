Как свести к минимуму риск при ставках на спорт

Начать играть на ставках не сложно, для этого нужно просто зайти на официальный сайт букмекера с компьютера или просто 1xbet скачать на мобильный телефон. Выиграть первые деньги можно уже через час после регистрации, с этим проблем нет. Но постоянно выигрывать невозможно, будут и проигрыши. Успешным игроком на ставках станет тот, кто сведет к минимуму все потенциальные риски, для этого есть три основных способа:

1. Игра на вилках.

2. Ставки на фаворитов.

3. Игра на тоталах.

Это самые лучшие и проверенные способы, для их использования не нужно иметь специальных знаний или опыта. Начать зарабатывать деньги на ставках с минимальным риском можно прямо сейчас.



Как свести к минимуму риск при ставках на спорт

Игра на вилках

Букмекерских контор сегодня очень много, хотя коэффициенты на исход матча рассчитываются везде одинаково, бывают нюансы. Так на тотал (количество забитых голов) в матче, тайме или четверти, могут незначительно отличаться. Сделав встречные ставки в нескольких букмекерских конторах можно получить от 1 до 5% чистого дохода от суммуы сделанной ставки. Вроде бы это не много, но если учесть, что риск практическ исключен, то игра на вилках – это один из лучших способов минимизировать риски.

Где и как искать вилки? Все просто – в сети, на платных и бесплатных сервисах есть сканеры (программы) для автоматического поиска беспроигрышных комбинаций. Главное – это не терять времени, быстро находить и делать ставки, так как у букмекеров коэффициенты на исход матчей постоянно меняются.

Есть у этого способа и один условный недостаток – нужно быть зарегистрированным с нескольких букмекерских конторах и иметь там на счету приличные суммы денег.

Ставки на фаворитов

Гораздо проще предугадать исход спортивного события, делая ставки на фаворита матча. Если лидер чемпионата принимает у себя дома аутсайдера, то он, скорее всего, выиграет.

Случаются сенсации, но это скорее исключение, чем обычная практика. В турнирной таблице можно ознакомиться с количеством побед, ничьих и поражений лидеров чемпионатов. Зачастую фавориты проигрывают за весь сезон не более одного – двух матчей. Естественно, много на таких ставках не выиграешь, но кто мешает делать по несколько ставок на фаворитов каждый день или увеличить сумму пари? Всего лишь три ставки с коэффициентом 1.1-1.2 на победу лидера позволят увеличить сумму на счету за один день сразу наполовину.

Событий для ставок очень много, в любое время суток можно зайти на сайт букмекера, просмотреть все предложения и выбрать несколько матчей с большой вероятностью победы фаворита.

Игра на тоталах

При ставках на количество забитых мячей, шайб и очков не важно, какая из команд в итоге одержит победу. Есть немало чемпионатов, в которых по статистике забивают много голов. Например, это чемпионат Турции по футболу, итальянская Серия А и немецкая Бундеслига. Если изучить все предложения от букмекеров для ставок на такие турниры и поставить на тотал больше с коэффициентами 1.85-2.0, то достаточно будет угадать 6 из 10 исходов, для того, чтобы быть в плюсе.

При игре на тоталах следует учесть мотивацию команд, статистику личных встреч, оценить их реальную форму перед матчем и наличие травмированных игроков. Не последним фактором могут стать погодные условия, в жару или дождь редко забивается много голов.

Ставки на спорт – увлекательное занятие, это не только хобби, а и надежный источник стабильного заработка. Для успешной игры в букмекерской конторе необходимо постоянно совершенствовать свое мастерство, относиться к игре ответственно и никогда не делать необдуманных ставок.