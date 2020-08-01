Проект totobrief.ru для формирования бриф пакета на тотализатор

В букмекерских конторах часто висят просто огромные джекпоты (30-40 и даже 100 млн. рублей) по тотализаторам, для получения такого выигрыша нужно угадать исходы 15 игр из 15 матчей, что практически невозможно. На сервисе totobrief.ru пользователи могут воспользоваться специальной программой для формирования бриф пакета, за счет чего общая сумма ставок уменьшается, а вероятность угадать от 9 событий увеличивается. Верификатор ставок Kaper.pro нейтрально отозвался о рассматриваемом ресурсе.

Чем занимаются на сайте КАПЕР.ПРО и какие плюсы?

Основное направление деятельности – проверка капперов, но на сайте можно встретить разоблачающие обзоры мошенников из других направлений (заработка на подписках на каналы, торговли на бинарных опционах и криптовалютой и т.д.). В статьях раскрываются распространенные и популярные схемы обмана доверчивых граждан, после изучения разумные люди уже никогда не попадутся на уловки с липовыми текстовыми и видео отзывами, которые заказываются фрилансерам, рисованной статистикой, сделанной на демо счете в букмекерской конторе или казино, а также на торговой платформе.

При анализе аналитических сообществ со ставками на спорт Kaper.pro проверяет следующие важные моменты, которые могут повлиять на результат подписки:

- честные прогнозы – чтобы не было корректировок и удалений;

- какие прогнозы получают подписчики – чтобы не было разной рассылки;

- насколько долго держаться коэффициенты после публикации прогноза;

- какие советы рассылают по подпискам – чтобы не было исключающих исходов.

Все сайты, группы и каналы с услугами по раскрутке, договорными матчами и 100% не проверяются, а автоматически добавляются в черный список. Большой плюс, что у каждого посетителя сервиса есть возможность высказать свою точку зрения о любом проекте под обзорами в открытых комментариях или в разделе «Жалобы».

Описание биржи TotoBrief с прогнозами на тотализатор

На официальном сайте представлена подробная информация о проекте. Каждый зарегистрированный прогнозист имеет свою статистику, которая видна всей аудитории. В списке есть прогнозисты с миллионными выигрышами в тотализатор, на 99.99% вся отчетность соответствует действительности, так как администрации просто нет смысла подделывать результаты – прогнозы бесплатные.

Что такое бриф система на totobrief.ru?

Бриф система – это пакетная ставка для игры на тотализаторе, которая формируется по уникальному алгоритму. Стратегия позволяет увеличивать покрытие и снижать общую сумму на заключение пари по тотализатору. На сайте опубликованы все актуальные данные тиражей по нескольким букмекерским конторам.

Если почитать на тематических сайтах отзывы о TotoBrief, то в большинстве случаев игроки положительно или нейтрально отзываются о подобных сервисах, встречается и негатив, но оставлены такие мнения непонимающими людьми в теме. Вывод! Да, выиграть в ТОТО очень сложно, но такие ресурсы увеличивают шанс на победу.