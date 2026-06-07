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Отличный результат Реал Бетиса в ЛЕ 2025-26

Отличный результат Реал Бетиса в ЛЕ 2025-26

 

 

Отличный результат Реал Бетиса в ЛЕ 2025-26

 

 

Испанский футбол не ограничивается грандами, чье имя гремит по всему миру. В этой стране немало других коллективов, за чьими достижениями интересно следить. Один из них – Реал Бетис, которому принадлежат победы во всех трех дивизионах национального чемпионата. Хоть победителем Ла Лиги он стал лишь в далеком сезоне 1934-35, после этого “бетикос” смогли завоевать три Кубка Испании и дважды выступить в его финале. А букмекерская контора гарантирует выгодные пари на любые турниры Испании и других стран.

 

Бетису долго не везло на международной арене. Лишь в 2025 году он впервые выступил в финале еврокубка – Лиги конференций, однако не смог получить трофей. В ЛЧ он выступил всего раз, но вылетел после групповой стадии. Зато в ЛЕ “бетикос” представлены регулярно, хоть они и не попадали в высокие раунды. Сайт 1xBet live имеет отличные котировки на любые этапы еврокубков.

 

В сезоне 2025-26 Бетис провел свое лучшее выступление в ЛЕ. Уже перед началом розыгрыша было понятно, что это амбициозный коллектив, ведь испанцы обладали узнаваемым атакующим стилем, отточенной техникой и неуступчивым характером. В общем раунде он сыграл наравне с сильнейшими участниками турнира и набрав 17 очков, в обход стыковых матчей попал в плей-офф. Те, кто на сайте букмекерской конторы ставил на это, остались с хорошей выгодой.

 

 

Испанцы выиграли пять матчей, но не обошлось и без досадных моментов:

 

  • - в первом туре они выступили вничью 2:2 с английским Ноттингем Форест;
  • - допустили досадную безголевую ничью с бельгийским Генком;
  • - со счетом 2:1 неожиданно проиграли греческому ПАОК.

 

Но в остальных встречах Бетис легко переживал самые напряженные моменты и не упускал возможность получить очки. На сайте 1xBet live на его встречи и сегодня можно ставить в прямой трансляции.

 

Матчи в плей-офф

 

 

В одной восьмой финала “бетикос” ждал греческий Панатинаикос. По меркам европейского футбола это крепкий середняк, поэтому испанский клуб с небольшой форой считался лидером их пары. В первом матче он неожиданно для всех проиграл 1:0, но доказал, что умеет не паниковать после удара. Уже с первых минут второй встречи Бетис перехватил инициативу, что привело к зрелищной победе 4:0. Регистрация 1хБет даст в неограниченных количествах ставить на такой счет.

 

В четвертьфинале испанцам досталась португальская Брага. Их противостояние стало одним из самых сложных и честных на том турнире. Португальцы были командой далеко не топ уровня, однако играли смело и доставляли неприятности самым сильным конкурентам. В первом матче команды выступили на равных, закончив его ничьей 1:1. А голевая перестрелка в ответном поединке закончилась поражением Бетиса 2:4. Эксперты отметили блестящее выступление коллектива и считали, что ему не хватило совсем немного стабильности, чтобы пройти ещё выше. Пройди регистрацию в 1хБет, если планируешь и дальше следить за результатами Бетиса.

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Комментарии

  • Геродот
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (7)
    Геродот-Фото
    Надоело Алмейде катать всяких выскочек. Хочет Пога дель Торо двигать - пусть сам его и катает. И оно справедливо)
  • kabachok
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (8)
    kabachok-Фото
    не, Жуан Пэдру уже не сообразит - 25 минут вчерась умудрился хапнуть.
  • Серафим
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (7)
    Серафим-Фото

    На награждении молодой француз устал переодеваться в разные майки в режиме "турбо".

     Но кто зажег тут, так это Алмейда. Может, с руководством терки, не знаю. Решил, раз прогнули под молодежь, то нате, получите результат.

  • shekn
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (8)
    shekn-Фото

    Да , согласен, с этими названиями уже с ума сойти можно . Пусть хоть что-ли это оставят на следующий год .

     

    После невероятно интригующей Джиро ))) жду , что молодежь подарит нам здесь настоящую борьбу . Сэксас, Аюсо , Дель Торо - вперёд ребятки , задайте жару все . Втроём . Пофиг кто выиграет , лишь бы было интересно . А может и Альмейда что-нибудь сообразит 

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    cmap_nep-Фото
    Уже "привычный" сюрприз на Джиро... В 2018 - Фруми, в 2025 - Саймон Йетс, в 2026 Фемме - Деми. Да и раньше такое было: Кунего, Савольделли и др. Всегда приятно видеть такие сюжеты. А Деми, что Деми - она лучшая...
  • EL-Fenomeno
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото
    Вот вам и начало "нового" Дофине: сразу "с места и в карьер", так сказать. Один не вписался в лимит, другой вообще сошёл (подающий надежды молодой американец), третий (Кокар) едва заехал/доехал (10 сек было у француза было до дисквы). Бодин продержался и выиграл - очень важная победа для команды EF в связи с тяжёлой травмой его комрада на другой гонке. А шо там по Алмейде ? Португалец 3-й с конца и +24мин. со старта (!!) Будет пилить звёздного грэгари для дель Торо на горных этапах или наметил для себя позже красивую победу (там же) ??
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Я думал, что Анна всё же удержит майку лидера. Но опыт Дени взял верх. Красивая победа на Джиро Дени.

  • zalex567
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    zalex567-Фото
    Красивые девушки подарили нам красивую гонку. Браво! Жаль, что в мужских гонках такое стало редкостью. Деми, красавица, за которую многие из нас "болели", сделала невозможное возможным. Сочувствуем, конечно, Анне ван дер Брегген, но двух победителей не бывает.
  • Саныч
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (7)
    Саныч-Фото

    А фраза: "Фиг Вам, а небонусные секунды...".

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Красотка Деми сделала всё красиво. Браво!

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

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