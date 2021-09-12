Букмекерская контора Винлайн: как проходит регистрация новых пользователей

Российский оператор интерактивных ставок Winline пользуется спросом среди игроков, ведь предлагает сервис европейского уровня и хорошую линию со спортивными и киберспортивными событиями. Букмекерская контора Винлайн дарит каждому новому каперу 1000 рублей в качестве фрибета, дает возможность поучаствовать в акции «Игра на 50 000 000 RUB». Это своеобразный тотализатор для зарегистрированных беттеров.

Регистрация новых пользователей

Современные букмекеры не позволяют клиентам открывать демонстрационный счет, как в казино, поэтому поиграть на ставках бесплатно нельзя. Чтобы заключать пари, надо пройти регистрацию. БК принимают каперов от 18 лет. Беттеры могут создать только один аккаунт, множественные профили под запретом.

Как зарегистрироваться в БК Винлайн – поэтапная инструкция:

1. Посетить официальный портал компании.

2. Нажать на соответствующий блок, который открывает регистрационную форму.

3. Телефонный номер в международном формате.

4. Пароль – только латиница и цифры, не менее 6 символов.

5. Бонусный код – нужно указать, если есть.

6. Подтвердить совершеннолетний возраст.

7. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться».

8. На новой странице в пустой графе указать код, пришедший на телефон.

В последующем для входа в ЛК используют в качестве логина мобильный телефон, ID-пользователя или электронную почту, плюс вводят пароль.

Прохождение процедуры идентификации

Верификация – процедура, подразумевающая удостоверение личности. Она проводится с целью предупреждения мошеннических действий, отмывания денег, игры на ставках онлайн несовершеннолетних клиентов.

Способы проверки:

- На сайте букмекера. Посещают рабочий кабинет, переходя на вкладку «Личные данные». Здесь нужно загрузить фото главной страницы паспорта и с регистрацией, селфи с открытым документом, плюс указать данные ИНН или СНИЛС.

- Верификация по видеосвязи. В ЛК выбирают один из мессенджеров – Viber, WhatsApp или Skype. БК назначит время видеоконференции. Во время нее сотруднику показывают в камеру паспорт, СНИЛС, затем следуют предложенной инструкции.

- ППС – проверку проходят в стационарном пункте приема пари. Код услуги: MCDI. Оператору нужно назвать номер телефона, на который капер зарегистрировал аккаунт.

- В салонах партнеров – «Контакт» или «Связной». Сотруднику говорят о верификации, называют артикул «231692».

Бонусные предложения от БК Винлайн

Сразу после проверки личности клиент может воспользоваться бонусным поощрением от букмекерской конторы Винлайн. Каждый новичок получает фрибет на 1000 ₽, пополнение баланса рублями не требуется. Главное условие – использование доступно только в мобильном приложении на IOS или Android.

Ставку без риска можно потратить на любой вид спорта или киберспорта. БК не устанавливает минимальный и максимальный размер коэффициентов, не оговаривает рынки. Можно сделать одиночную ставку или на 1000 RUB составить экспресс из 2-х и более событий.

Букмекер Винлайн проводит акцию «Игра на 50 000 000 ₽». Участвовать могут все пользователи – и новички, и постоянные клиенты. Каперу нужно предсказать исходы 13 событий, выбрав один результат для каждого матча. Минимальная сумма ставки – 200 рублей. Главный приз – 50 млн рублей разделят между собой беттеры, которые правильно спрогнозировали 13 из 13.

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Пополнение депозита и вывод выигрышей

В БК Winline принимаются пари на российские рубли. Внести депозит можно с помощью Visa, MasterCard, МИР, кошельков ЦУПИС, КИВИ, Яндекс.Деньги, мобильной коммерции РФ, Альфа-Клик, терминалов. Денежный взнос от 100 руб. Максимальный лимит – 5000-595 000 RUB. Выплаты в букмекерской компании Винлайн от 500 ₽. Вывод осуществляется на банковские карты, кошелек ЦУПИС, Яндекс.Деньги и QIWI. Комиссия за перевод отсутствует. На электронные сервисы средства поступают моментально, а на карты до 7 дней.