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Букмекерская контора Винлайн: как проходит регистрация новых пользователей

Букмекерская контора Винлайн: как проходит регистрация новых пользователей

 

 

 

 

Российский оператор интерактивных ставок Winline пользуется спросом среди игроков, ведь предлагает сервис европейского уровня и хорошую линию со спортивными и киберспортивными событиями. Букмекерская контора Винлайн дарит каждому новому каперу 1000 рублей в качестве фрибета, дает возможность поучаствовать в акции «Игра на 50 000 000 RUB». Это своеобразный тотализатор для зарегистрированных беттеров.

 

 

Регистрация новых пользователей

 

 

Современные букмекеры не позволяют клиентам открывать демонстрационный счет, как в казино, поэтому поиграть на ставках бесплатно нельзя. Чтобы заключать пари, надо пройти регистрацию. БК принимают каперов от 18 лет. Беттеры могут создать только один аккаунт, множественные профили под запретом.

 

 

Как зарегистрироваться в БК Винлайн – поэтапная инструкция:

 

1. Посетить официальный портал компании.

2. Нажать на соответствующий блок, который открывает регистрационную форму.

3. Телефонный номер в международном формате.

4. Пароль – только латиница и цифры, не менее 6 символов.

5. Бонусный код – нужно указать, если есть.

6. Подтвердить совершеннолетний возраст.

7. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться».

8. На новой странице в пустой графе указать код, пришедший на телефон.

 

В последующем для входа в ЛК используют в качестве логина мобильный телефон, ID-пользователя или электронную почту, плюс вводят пароль.

 

Прохождение процедуры идентификации

 

Верификация – процедура, подразумевающая удостоверение личности. Она проводится с целью предупреждения мошеннических действий, отмывания денег, игры на ставках онлайн несовершеннолетних клиентов.

Способы проверки:

 

- На сайте букмекера. Посещают рабочий кабинет, переходя на вкладку «Личные данные». Здесь нужно загрузить фото главной страницы паспорта и с регистрацией, селфи с открытым документом, плюс указать данные ИНН или СНИЛС.

 

- Верификация по видеосвязи. В ЛК выбирают один из мессенджеров – Viber, WhatsApp или Skype. БК назначит время видеоконференции. Во время нее сотруднику показывают в камеру паспорт, СНИЛС, затем следуют предложенной инструкции.

 

- ППС – проверку проходят в стационарном пункте приема пари. Код услуги: MCDI. Оператору нужно назвать номер телефона, на который капер зарегистрировал аккаунт.

 

- В салонах партнеров – «Контакт» или «Связной». Сотруднику говорят о верификации, называют артикул «231692».

 

 

Бонусные предложения от БК Винлайн

 

 

Сразу после проверки личности клиент может воспользоваться бонусным поощрением от букмекерской конторы Винлайн. Каждый новичок получает фрибет на 1000 ₽, пополнение баланса рублями не требуется. Главное условие – использование доступно только в мобильном приложении на IOS или Android.

 

Ставку без риска можно потратить на любой вид спорта или киберспорта. БК не устанавливает минимальный и максимальный размер коэффициентов, не оговаривает рынки. Можно сделать одиночную ставку или на 1000 RUB составить экспресс из 2-х и более событий.

 

Букмекер Винлайн проводит акцию «Игра на 50 000 000 ₽». Участвовать могут все пользователи – и новички, и постоянные клиенты. Каперу нужно предсказать исходы 13 событий, выбрав один результат для каждого матча. Минимальная сумма ставки – 200 рублей. Главный приз – 50 млн рублей разделят между собой беттеры, которые правильно спрогнозировали 13 из 13.

 

Про букмекерскую контору Винлайн на сайте https://stavkinasport.com/bk-winline/ много информации. Также как получить и использовать все бонусные предложения.

 

 

Пополнение депозита и вывод выигрышей

 

 

В БК Winline принимаются пари на российские рубли. Внести депозит можно с помощью Visa, MasterCard, МИР, кошельков ЦУПИС, КИВИ, Яндекс.Деньги, мобильной коммерции РФ, Альфа-Клик, терминалов. Денежный взнос от 100 руб. Максимальный лимит – 5000-595 000 RUB. Выплаты в букмекерской компании Винлайн от 500 ₽. Вывод осуществляется на банковские карты, кошелек ЦУПИС, Яндекс.Деньги и QIWI. Комиссия за перевод отсутствует. На электронные сервисы средства поступают моментально, а на карты до 7 дней.

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World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 3 (8)
    VeloVelo-Фото

    Совсем недавно были свежие косяки.

  • VeloVelo
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 3 (8)
    VeloVelo-Фото

    Педерсен на общей усталости спринтует чуть ли не лучше всех. Вспомните, например, как он уделал Трентина на ЧМ в Йоркшире.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Админам - спасибо за километраж в заголовке превью этапа. 



    2 серьезные горы вначале, потом пересеченка, да еще торчок перед финишем.
    Отрыв явно. Этап под панчеров (Трентин, Корт и другие). Спринтерам тут нет шансов.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этап под отрыв или под спринтеров которые смогут отобраться в отрыв (например Корт и др).

    Якобсен недосегаем, у остальных нет поезда ,который мог бы контролировать ход гонки.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (27)
    старт-шоссе 82-Фото

    Хороший этап. Лопеса поздравляю с исторической победой ,сегодня он вписал себя в историю велоспорта ,как первый победитель на "Вершине Альберто Фернандеса" ,конечно если эта вершина со временем станет такой же легендарной как и Англиру, Мортироло или Дзонколан... Так же Лопес сегодня стал спасителем горной майки для DSM.

    А восхождение на вершину действительно мне очень понравилось, будет интересно наблюдать ее со временем и в исполнение других гонщиков.

  • Arciv
    Бен Таллет – новый велогонщик ... (5)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Да, до апреля ездил. На Ницце был, на Басках. На ГП Мигеля Индурайна 10-е место занял.
    Спасибо! Хороший гонец он
  • Kay82
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (27)
    Kay82-Фото

    Астана к сожалению на Вуэльте только название и не больше

  • Earl57
    Бен Таллет – новый велогонщик ... (5)
    Earl57-Фото
    Да, до апреля ездил. На Ницце был, на Басках. На ГП Мигеля Индурайна 10-е место занял.
  • Arciv
    Бен Таллет – новый велогонщик ... (5)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    А кто-то может сказать,что вообще с Лауренс Де Плюсом? Очень был крутой грегари,вытянул подиум для Кройсвайка на ТДФ,какую-то классику брал! А сейчас вообще потерялся в Инеос! Не одного ГТ,и вотще не заметен! У него травмы?

    У него болезнь какая-то. Сказали, что несколько месяцев будет постепенно возвращаться. Вроде сейчас начал тренировки.
    Контракт у него до конца 2023 г.
    Спасибо большое! А он в этом году вообще катался?
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (27)
    Arciv-Фото
    Цитата: AmaAma
    Я бы Алмейду добавил в категорию Мартинеса. Эмираты его подписывали на Джиро капитанать и на Туре или Вуэльте возить Тадея (чистое предположение).
    Согласен,о нем забыл! Тоже потенциально может быть очень хорош

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