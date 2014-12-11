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Поздравление с Новым 2021 годом от VeloLIVE!

 

 

Дорогие друзья!

 

 Редакция портала "Новости велоспорта на VeloLIVE.com" от всей души поздравляет вас с Новым 2021 годом!

 

Желаем вам неиссякаемого запаса сил и здоровья, успехов во всех начинаниях!

 

Пусть Новый год принесёт яркие личные победы и новые возможности, а удача всегда будет на вашей стороне!

 

Спасибо, что остаётесь с нами, ждём вас на нашем сайте в 2021 году!

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В тему:

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 07:23 | Регистрация: 8.07.2017

    Ура! 

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  2. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 08:49 | Регистрация: 11.12.2014

    Спасибо большое Вело лайв! От себя и своей семьи хотим поздравить Вас с наступающим новым годом! Пожелать Вам и вашим близким здоровья, успехов и любви!!! С уважением, Арарат)

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21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • ararat
    Поздравление с Новым 2021 годо ... (2)
    ararat-Фото
    Спасибо большое Вело лайв! От себя и своей семьи хотим поздравить Вас с наступающим новым годом! Пожелать Вам и вашим близким здоровья, успехов и любви!!! С уважением, Арарат)
  • Yuriy 17
    Поздравление с Новым 2021 годо ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Ура! 

     

  • Адриен
    Фабио Ару проехал последние ве ... (4)
    Адриен-Фото
    Падший - это опустившийся, недостойный уважения человек. К Ару это явно не относится. Наверное ошибался . А кто не без греха ? Если он кого-то наказал или кому-то навредил своими ошибками - так это только себя и себе... Уж в чем-чем, а в упорстве ему не откажешь, главное - не опустил руки, старается. Так - на здоровье ! К чему забрасывать камнями, если он когда-то радовал своими победами ?
  • Александра
    Матье ван дер Пул об участии в ... (3)
    Александра-Фото

    Какой разумный молодой человек!

  • close2you
    Фабио Ару проехал последние ве ... (4)
    close2you-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: shain
    Сбежал.
     

    Почему? Просто ушел, когда увидел, что он в этой команде по сути никто на фоне Погачара.

    смешно... а реальность - падший гонщик плакса

  • Ice
    Фабио Ару проехал последние ве ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: shain
    Сбежал.
     

    Почему? Просто ушел, когда увидел, что он в этой команде по сути никто на фоне Погачара.

  • shain
    Фабио Ару проехал последние ве ... (4)
    shain-Фото

    Сбежал.

     

  • uran
    Матье ван дер Пул об участии в ... (3)
    uran-Фото
    Прекрасно его понимаю, самому одно шоссе поднадоедает, сажусь на МТВ и все ок. Лыжи уже 3 года не доставал, зимы нет. И в технике Матье ещё есть куда расти, в кроссе часто ошибается.
  • close2you
    Матье ван дер Пул об участии в ... (3)
    close2you-Фото

    один из немногих, гоняющихся по чувствам а не компику ))

  • Earl57
    Патрик Лефевр подвёл итоги сез ... (3)
    Earl57-Фото
    Сейчас на сайте UCI командного рейтинга вообще нет. PCS делает свой рейтинг по своим правилам.
    Что касается индивидуального рейтинга и национального рейтинга в UCI, то уже года два как там учитываются все гонки без исключения.
    Другое дело, что львиная доля побед квиков приходится на небольшие гонки, куда большинство команд высшего дивизиона просто не ездят. Две-три, а то и вовсе одна. Конкуренция соответствующая. И начисляемые очки тоже соответствующие. Даже за победу на чемпионате Европы очки начисляются как за гонку 1-й категории.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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