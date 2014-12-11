Поздравление с Новым 2021 годом от VeloLIVE!

- Категория:
- VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 07:07
Дорогие друзья!
Редакция портала "Новости велоспорта на VeloLIVE.com" от всей души поздравляет вас с Новым 2021 годом!
Желаем вам неиссякаемого запаса сил и здоровья, успехов во всех начинаниях!
Пусть Новый год принесёт яркие личные победы и новые возможности, а удача всегда будет на вашей стороне!
Спасибо, что остаётесь с нами, ждём вас на нашем сайте в 2021 году!
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