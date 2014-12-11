Поздравление с Новым 2021 годом от VeloLIVE!

Дорогие друзья!

Редакция портала "Новости велоспорта на VeloLIVE.com" от всей души поздравляет вас с Новым 2021 годом!

Желаем вам неиссякаемого запаса сил и здоровья, успехов во всех начинаниях!

Пусть Новый год принесёт яркие личные победы и новые возможности, а удача всегда будет на вашей стороне!

Спасибо, что остаётесь с нами, ждём вас на нашем сайте в 2021 году!