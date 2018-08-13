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БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ в Fantasy Vuelta a Espana (призовой фонд — 100 евро)

БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ в Fantasy Vuelta a Espana (призовой фонд —  100 евро)

 

 

Теперь есть возможность БЕСПЛАТНО принять участие в фэнтези-игре Vuelta a España, организованной Zweeler, где ждёт приз в 100 евро!

 

 

 

 

Зачем играть в Фэнтези-велоспорт?

 

  • Ваше увлечение велоспортом станет ещё сильнее. Теперь вам будет необходимо выбрать не одного велогонщика, а 20 или даже больше!
  • Если у Вас получится победить других игроков (в Генеральной классификации разыгрывается 227 призов), то вы можете выиграть большие деньги! (1-й приз составляет 1,500 евро!)
  • Всего лишь за 7 евро вы получаете огромное количество дополнительных часов удовольствия перед стартом гонки, а также ещё больше захватывающих и приносящих радость часов игры во время трёх недель Вуэльта Испании. 

 

Zweeler Fantasy Sports Games организует несколько отличных игр во время Вуэльта Испании, чтобы вы могли наслаждаться велоспортом с ещё большей страстью!

 

Фэнтези Vuelta a España (15+5) 2018 начнется в пятницу субботу 25 августа 2018 года в 17:26 CET

 

Чтобы создать команду, каждый игрок выбирает 15 велосипедистов и 5 запасных. Если велосипедист не начинает на этапе, тогда первый доступный запасной занимает его место. Очки вышедшего из игры останутся в Вашей общей сумме очков, очки запасного велосипедиста будут учитываться только после следующего этапа.

Игра будет стоить 7 евро за команду и начнется с гарантированным призом в 13.500 евро. Приз за первое место в общей классификации (227 призов) составит 1.500 евро.

Всего 21 этап, где Вы можете выиграть 155 евро (60, 40, 25, 15, 10, 5) за этап.

"0 Джек-пот" достается команде, у которой нет ни единого очка до конца Vuelta a España (15+5). Этот Джек-пот составит для Vuelta a España (15+5) 1.000 евро. Команды с наименьшим количеством очков могут выиграть 155 евро (60, 40, 25, 15, 10, 5).

 

Фэнтези Vuelta a España (FREE) 2018 начнется в пятницу -суббота 25 август 2018 года в 17:26 CET.

 

Чтобы создать команду, каждый игрок выбирает 15 велосипедистов и 3 запасных. Если велосипедист не начинает на этапе, тогда первый доступный запасной занимает его место. Очки вышедшего из игры останутся в Вашей общей сумме очков, очки запасного велосипедиста будут учитываться только после следующего этапа.

Стоимость игры составляет 0,00 евро за команду, и игра начнется с минимального приза в  100,00 евро. Приз за первое место в общей классификации (14 призов) составит 20,00 евро.

Каждый зарегистрированный игрок получает одну БЕСПЛАТНУЮ команду!

 

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Binck Bank Tour

25 августа - 16 сентября 2018

Vuelta ciclista a Espana


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Комментарии

  • Бакеша
    Бинк Банк Тур. Магнус Корт выи ... (1)
    Бакеша-Фото
    Браво, Магнус!
  • M-07
    Состав команды BORA – hansgroh ... (2)
    M-07-Фото

    Действительно странно, что Майка и Формоло не объявлены как претенденты на ГК, по крайней мере официально, а Бухманну пора уж попробовать, на недельках неплох.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 1 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Началось ,супер проверка для молодёжи , алан вечно на подиуме, я все надеюсь на его победы . Очень интересно будет смотреть на руандцев, есть Мугиша и Ареруйя . Так же интересен Аффини ,Пенко, Вильдауэр и многие. Всем удачи.
  • старт-шоссе 82
    Состав команды LottoNL-Jumbo н ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Составчик совсем ни детский , удачи... Вполне логично распределились, Роглич на ЧМ - Кройшвайк на второй грант-тур.

  • Student
    Состав команды BORA – hansgroh ... (2)
    Student-Фото
    Бухманн?) а когда то Майка считался не охотником за этапами, да и Формоло многие называли надеждой Италии на многодневки...
  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (19)
    Arciv-Фото
    Ооо, Кройсвайк поедет. Интересно, каков он после тура
  • ktilp-12
    Binck Bank Tour-2018. Этап 5 (4)
    ktilp-12-Фото

     Магнуса и Астану с победой! 25-я победа.

  • Bishkul
    Binck Bank Tour-2018. Этап 5 (4)
    Bishkul-Фото

    Корт красавец , Чернецкий хорош !!!

  • Astanaforever
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Генераьная классификация Чернецкого..еще и зеленая майка. Молодец.
  • Astanaforever
    Binck Bank Tour-2018. Этап 5 (4)
    Astanaforever-Фото
    Двадцать шестая победа Астаны...надеюсь не последняя в этом сезоне. Джаспер Хансен ушел в Кофидис. По слухам приходит в команду еще один молодой колумбиец...Но топовых гонцов на следующий сезон не ожидается..будут взращивать своих молодых приглашенных иностранцев и конечно своих казахстанцев.

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2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
5 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
7 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
8 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
9 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1647
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1557

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