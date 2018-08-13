БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ в Fantasy Vuelta a Espana (призовой фонд — 100 евро)

Теперь есть возможность БЕСПЛАТНО принять участие в фэнтези-игре Vuelta a España, организованной Zweeler, где ждёт приз в 100 евро!

Зачем играть в Фэнтези-велоспорт?

Ваше увлечение велоспортом станет ещё сильнее. Теперь вам будет необходимо выбрать не одного велогонщика, а 20 или даже больше!

Если у Вас получится победить других игроков (в Генеральной классификации разыгрывается 227 призов), то вы можете выиграть большие деньги! (1-й приз составляет 1,500 евро!)

Всего лишь за 7 евро вы получаете огромное количество дополнительных часов удовольствия перед стартом гонки, а также ещё больше захватывающих и приносящих радость часов игры во время трёх недель Вуэльта Испании.

Zweeler Fantasy Sports Games организует несколько отличных игр во время Вуэльта Испании, чтобы вы могли наслаждаться велоспортом с ещё большей страстью!

Фэнтези Vuelta a España (15+5) 2018 начнется в пятницу субботу 25 августа 2018 года в 17:26 CET.

Чтобы создать команду, каждый игрок выбирает 15 велосипедистов и 5 запасных. Если велосипедист не начинает на этапе, тогда первый доступный запасной занимает его место. Очки вышедшего из игры останутся в Вашей общей сумме очков, очки запасного велосипедиста будут учитываться только после следующего этапа.

Игра будет стоить 7 евро за команду и начнется с гарантированным призом в 13.500 евро. Приз за первое место в общей классификации (227 призов) составит 1.500 евро.

Всего 21 этап, где Вы можете выиграть 155 евро (60, 40, 25, 15, 10, 5) за этап.

"0 Джек-пот" достается команде, у которой нет ни единого очка до конца Vuelta a España (15+5). Этот Джек-пот составит для Vuelta a España (15+5) 1.000 евро. Команды с наименьшим количеством очков могут выиграть 155 евро (60, 40, 25, 15, 10, 5).

Фэнтези Vuelta a España (FREE) 2018 начнется в пятницу -суббота 25 август 2018 года в 17:26 CET.

Чтобы создать команду, каждый игрок выбирает 15 велосипедистов и 3 запасных. Если велосипедист не начинает на этапе, тогда первый доступный запасной занимает его место. Очки вышедшего из игры останутся в Вашей общей сумме очков, очки запасного велосипедиста будут учитываться только после следующего этапа.

Стоимость игры составляет 0,00 евро за команду, и игра начнется с минимального приза в 100,00 евро. Приз за первое место в общей классификации (14 призов) составит 20,00 евро.

Каждый зарегистрированный игрок получает одну БЕСПЛАТНУЮ команду!

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