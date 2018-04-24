Фэнтези Джиро д'Италия 2018 – призовой фонд не менее 12 500 евро!

Зачем играть в Фэнтези-велоспорт?

Ваше увлечение велоспортом станет ещё сильнее. Теперь вам будет необходимо выбрать не одного велогонщика, а 20 или даже больше!

Если у Вас получится победить других игроков (в Генеральной классификации разыгрывается 227 призов), то вы можете выиграть большие деньги! (1-й приз составляет 1,500 евро!)

Всего лишь за 7 евро вы получаете огромное количество дополнительных часов удовольствия перед стартом гонки, а также ещё больше захватывающих и приносящих радость часов игры во время трёх недель Джиро д’Италия.

Жмите здесь, чтобы узнать подробнее! Вы можете выиграть 10 000 евро, потратив лишь 5 евро во время игры Фэнтези Джиро д’Италия – дорога в Инсбрук!, чтобы узнать подробнее!

Zweeler Fantasy Sports Games организует несколько отличных игр во время Джиро д’Италия, чтобы вы могли наслаждаться велоспортом с ещё большей страстью!

Фэнтези Giro d'Italia (15+5) 2018 начнется в пятницу пятница 4 май 2018 года в 12:50 CET.

Чтобы создать команду, каждый игрок выбирает 15 велосипедистов и 5 запасных. Если велосипедист не начинает на этапе, тогда первый доступный запасной занимает его место. Очки вышедшего из игры останутся в Вашей общей сумме очков, очки запасного велосипедиста будут учитываться только после следующего этапа.

Игра будет стоить 7 евро за команду и начнется с гарантированным призом в 12.500 евро. Приз за первое место в общей классификации (227 приза) составит 1.500 евро.

Всего 21 этап, где Вы можете выиграть 140 евро (50, 35, 25, 15, 10, 5) за этап.

"0 Джек-пот" достается команде, у которой нет ни единого очка до конца Giro d'Italia (15+5). Этот Джек-пот составит для Giro d'Italia (15+5) 500 евро. Команды с наименьшим количеством очков могут выиграть 140 евро (50, 35, 25, 15, 10, 5).

Фэнтези Giro d'Italia (budget) 2018 начинается в пятница 4 май 2018 года в 12:50 СЕТ.

Вам предоставляется бюджет в размере 230 миллионов евро для приобретения 17 велосипедистов для стартового состава и 45 миллионов евро для выбора 3 запасныхвелосипедистов. Вы можете зарабатывать очки за каждый этап и за Общую классификацию.

Если велосипедист не стартует на определенном этапе, его место занимает первый доступный запасной велосипедист. Очки выбывшего велосипедиста остаются в сумме набранных очков, а очки запасного велосипедиста засчитываются только после начала следующего этапа. Обратите внимание, что велосипедист, которого нет в стартовом списке в начале игры, не будет заменен!

Игра будет стоить 15 евро за команду и начнется с гарантированным призом в 5.000 евро. Первый приз составит 1.000 евро (61 prizes ОК приз).

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