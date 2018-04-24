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Фэнтези Джиро д'Италия 2018 – призовой фонд не менее 12 500 евро!

Фэнтези Джиро д'Италия 2018 – призовой фонд не менее 12 500 евро!

 

Фэнтези Джиро д'Италия 2018 – призовой фонд не менее 12 500 евро!

 

 Зачем играть в Фэнтези-велоспорт?

 

 

  •    Ваше увлечение велоспортом станет ещё сильнее. Теперь вам будет необходимо выбрать не одного велогонщика, а 20 или даже больше!

 

  •     Если у Вас получится победить других игроков (в Генеральной классификации разыгрывается 227 призов), то вы можете выиграть большие деньги! (1-й приз составляет 1,500 евро!)

 

  •    Всего лишь за 7 евро вы получаете огромное количество дополнительных часов удовольствия перед стартом гонки, а также ещё больше захватывающих и приносящих радость часов игры во время трёх недель Джиро д’Италия.

 

  •  Вы можете выиграть 10 000 евро, потратив лишь 5 евро во время игры Фэнтези  Джиро д’Италия – дорога в Инсбрук! Жмите здесь, чтобы узнать подробнее!

 

Zweeler Fantasy Sports Games организует несколько отличных игр во время Джиро д’Италия, чтобы вы могли наслаждаться велоспортом с ещё большей страстью! 

 

 

 

Фэнтези Giro d'Italia (15+5) 2018 начнется в пятницу пятница 4 май 2018 года в 12:50 CET

Чтобы создать команду, каждый игрок выбирает 15 велосипедистов и 5 запасных. Если велосипедист не начинает на этапе, тогда первый доступный запасной занимает его место. Очки вышедшего из игры останутся в Вашей общей сумме очков, очки запасного велосипедиста будут учитываться только после следующего этапа.

Игра будет стоить 7 евро за команду и начнется с гарантированным призом в 12.500 евро. Приз за первое место в общей классификации (227 приза) составит 1.500 евро.

Всего 21 этап, где Вы можете выиграть 140 евро (50, 35, 25, 15, 10, 5) за этап.

"0 Джек-пот" достается команде, у которой нет ни единого очка до конца Giro d'Italia (15+5). Этот Джек-пот составит для Giro d'Italia (15+5) 500 евро. Команды с наименьшим количеством очков могут выиграть 140 евро (50, 35, 25, 15, 10, 5).

 

Фэнтези Giro d'Italia (budget) 2018 начинается в пятница 4 май 2018 года  в 12:50 СЕТ

Вам предоставляется бюджет в размере 230 миллионов евро для приобретения 17 велосипедистов для стартового состава и 45 миллионов евро для выбора 3 запасныхвелосипедистов. Вы можете зарабатывать очки за каждый этап и за Общую классификацию.

Если велосипедист не стартует на определенном этапе, его место занимает первый доступный запасной велосипедист. Очки выбывшего велосипедиста остаются в сумме набранных очков, а очки запасного велосипедиста засчитываются только после начала следующего этапа. Обратите внимание, что велосипедист, которого нет в стартовом списке в начале игры, не будет заменен!

Игра будет стоить 15 евро за команду и начнется с гарантированным призом в 5.000 евро. Первый приз составит 1.000 евро (61 prizes ОК приз).

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24 - 29 апреля 2018

Tour de Romandie

1 мая 2018

Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Состав команды UAE Team Emirat ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вспоминаем как Ланда тащил Ару и на Джиро и на Вуэльте. Здесь в команде такого Ланды нет, как и команды Астана с их горняками. Не хватает чуть-чуть его на три недели.Не может и не научился он распределять силы на всю гонку. В лучшем случае третье место, не выше.
  • Astanaforever
    Тур Романдии-2018. Этап 3 (14)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Student
    Берналь, талантище. Нет слов. Кинтане пора задуматься....
    Кинтаны время ушло.Тур ему уже никогда не взять. Слишком много капитанов в мувиках.
  • paziz
    Предварительные составы команд ... (49)
    paziz-Фото
    Кинтана давно не ездец, колесничать только умеет
  • Rokka
    Состав команды UAE Team Emirat ... (2)
    Rokka-Фото
    Если с поддержкой Астаны не получилось, то с такой командой тем более, по моему мнению.
  • Goth13
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    Goth13-Фото

    С одной стороны, жаль что Марка Падуна после хорощих Тура Альп и Итцулии не взяли. Он на Туре Альп последним с Поццовиво в горах оставался.
    Хотелось поскорее его увидеть в Гранд Турах.
    А с другой. В интервью, он говорил, что сейчас нашел свою новую специализацию - короткие горные недельные гонки.
    Видимо пока рано нагрузки Гранд Туров ему переносить. 

  • Student
    Тур Романдии-2018. Этап 3 (14)
    Student-Фото
    Берналь, талантище. Нет слов. Кинтане пора задуматься....
  • Александра
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    Александра-Фото

    Нуууу, не знаааю...

    Цитата: ayahuasca

    Хорош на 4-6 место, с поездом или без, имхо!
    Этапчик горный - да, генерал - нет.

    Плюсую.

  • Yuriy 17
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Посмотрел результаты Доменико Поццовиво в генерале на Джиро с 12 по 17 годы: четыре раза был в 10-ке на местах с 5 по 10-е. 

    Для велогонщика ростом 165 см и не колумбийца, это почти гениально.

    Если правда, что ему уже 35 лет, то вряд ли он претендент на подиум в генерале.

  • close2you
    Вуэльта Астурии-2018. Этап 1 (3)
    close2you-Фото
    не отдавайте Страхова в русвело!!! Дима, не соглашайся, загубят!!!
  • ayahuasca
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    ayahuasca-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Поццовиво хорош, но нет у него поезда в горах.

    Хорош на 4-6 место, с поездом или без, имхо!

    Этапчик горный - да, генерал - нет.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
5 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
7 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
9 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
10 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 931

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