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Фэнтези Весна Велоклассика 2018 – призовой фонд не менее 6 500 евро!
Для большинства любителей велоспорта весна – это лучший сезон велогонок. Такие классические гонки, как Тур Фландрии, Париж – Рубе и Льеж – Бастонь – Льеж, не дают любителям велоспорта отрываться от экрана целыми днями. По традиции, сезон классических гонок начинается с «фламандского уик-энда», во время которого 24.02 и 25.02 состоятся гонки Омлоп Хет Ниувсблад и Кюрне – Брюссель – Кюрне. Эти две полуклассические гонки также откроют игры Фэнтези Весна Велоклассика 2018.
Как и в 2017 году, каждый участник должен будет создать команду из 20 велогонщиков в рамках определенного бюджета, который для текущей версии игры Фэнтези Весна Велоклассика составит 210 млн евро. У каждого велогонщика есть своя стоимость, например, Грег ван Авермат стоит 40 млн евро, Петер Саган – 35,3 млн евро, Филипп Жильбер – 26,2 млн евро, и Михал Квятковский – 24,8 млн евро. Велогонщики могут принести очки, войдя в 20/25/30 лучших в классической или полуклассической гонке. Всего в календаре гонок на 2018 год запланировано пятнадцать гонок.
Игра будет стоить 7 евро за каждую команду и начнется с гарантированной суммой призовых в 6 500,00 евро. Первый приз составит 1 000 евро (всего 151 приз генеральной классификации).
Наконец, вы сможете выиграть 140 евро в классификации сублиг вместе с друзьями, коллегами и родственниками (50, 35, 25, 20, 15, 10, 5 евро).
Игра «Весна Велоклассика» (RtI) 2018 начнется в субботу, 24 февраля 2018 г. в 11:45 CET.
Вы можете выбрать 28 велогонщиков из 7 различных групп, которые, по вашему мнению, принесут вам максимальное количество очков в игре «Весна Велоклассика (RtI) 2018».
Игра будет стоить 5,00 евро за команду, на участие в финальной игре серии Road to Innsbruck можно будет выиграть 5 билетов. Один билет дает вам право создать одну команду для финальной игры серии Road to Innsbruck.
Призовой фонд финальной игры составит не менее 35 000 евро, а главный приз будет равен 10 000 евро. Стоимость билетов будет не ниже 75 eвро!
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Сейтмеметов сейтхалил
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Earl57
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .
У каждого человека есть сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. У всех, у Мартина, у Ару, у Нибали, у Фрума, у Вальверде, Порта и др.
Я всего лишь выступаю против идеализации кого-то ни было. Розовые очки и благодушие - это хорошо, но как говорит восточная поговорка "сколько не повторяй халва, халва, халва, во рту слаще не станет".
С чего вы решили, что я не уважаю Мартина? Напротив, меня восхищает сила его характера. Если он что-то делает, то отдается этому целиком, без оглядки на последствия. Он, кстати, сам об этом говорит в своих интервью. Где-то это ему помогает, где-то мешает.
У Ару этой целостности нет, при всех его достоинствах. Уж извините, но в споре между Мартином и Ару я поставлю на Дэна. Как личность он сильнее. И если Ару перестанет метаться
в поисках лучшего и примет себя таким как он есть, он станет только сильнее. Я искренне желаю Фабио всего лучшего и считаю, что у него громадный потенциал, но на данный момент самый большой враг Ару - это он сам. И в этой конкретной команде реализоваться ему будет крайне проблематично.
Я считаю, что истинный фанат любит своего кумира с открытыми глазами, со всеми его слабостями и недостатками, независимо от того побеждает он или проигрывает. Именно этим фанат и отличается от фанатика.
Я не защищал Мартина , из него может получится отличный грегарь но не уверен что больше ,фульсганг ,порте , Родригес и тд и тп. Это гонщики которым не везёт всегда то вел ,то простыл, то упал , и тд и тп . их проблемы останавливают . упал не доехал , простыл не доехал , дизентерия не доехал. Характер это основная вещь которая отличает чемпионов от гонщиков. Всем выше перечисленным как раз этого и не хватает. Армстронг ,как бы он мне не нравился , характер имел. И Контадор . и Ару тоже имеет он вам может не нравится , вообще иметь очень негативное отношение к людям, но он такой, характер его такой. Поживем увидим у кого из пары ару Мартин характер сильнее, может я не прав, спортсмен может нам ответить только собственным результатом. По поводу моего коммента который вы истолковали не верно, я имел ввиду не надо ставить на Мартина, так как он хронический неудачник, и мне очень жаль что у вас такое субъективное мнение по поводу ару.
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marketbk
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Earl57
В-третьих, если в гонке будет Кристофф, то он всегда перетягивать одеяло на себя и требовать большую часть гонщиков для себя. Так было в Катюше, так будет и в новой команде.
Так было в Катюше. Не факт , что так будет в УАЕ. Тем более я думаю директора видели спринты Кристоффа последние два года в Катюше.
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RVL
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Zhanzhak
Да ребята, отпустите его уже с миром! Ушёл и ради бога. Контракт свой честно отработал. Мы все устроены по-разному. У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности. Когда была Презентация в Астане в декабре, я с одним гонщиком пообщалась и спросила про Ару. Он мне ответил, что команда абсолютно спокойно отреагировали на его уход и да, сказал так же, что он (Ару) очень сильно переживает перед каждым стартом, в отличае от того же Нибали у которого просто железобетонная психика. Ну эмоциональный парень Фабио! Гнилой ни гнилой у меня так язык не повернётся его назвать. Может в новой команде он лучше раскроется. Да и вообще, все гонщики выполняют адовую работу, как можно на кого-то ярлык «нечитабельный» вешать? Не надо, пожелаем ему удачи. Тем более Астана, вон как раскрепостилась и зажигает! Вот точно: все что ни делается, все к лучшему! И я даже не сужу тех, кто за деньгами большими пошёл. Любой бы из нас выбрал контракт получше, тем более это легионер. Это травмоопасный вид спорта, так что надо подстраховаться. Да и с Фофоновым я успела перекинуться несколькими словами, он тоже сказал, что: «это стереотип, что мы остались без лидера и теперь обезглавлены. Это не так, ребята в этом году себя ещё покажут, ещё как покажут»! - примерно так он мне ответил на вопрос, о том что команда без капитанов осталась. Ну, что мы и наблюдаем! Предлагаю радоваться успехам команды и наслаждаться феерией не размешивая это неприятным послевкусием от ухода Ару.
"У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности."
У меня в свое время был директор. Миллионер долларовый. 24 года. Ногти жевал постоянно.
Суть в чем? С миллиардерами сравнения? Или...!?
Ребята о чем дискуссия? Он себя уже показал. А в переди тоже оч много
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Earl57
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .
У каждого человека есть сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. У всех, у Мартина, у Ару, у Нибали, у Фрума, у Вальверде, Порта и др.
Я всего лишь выступаю против идеализации кого-то ни было. Розовые очки и благодушие - это хорошо, но как говорит восточная поговорка "сколько не повторяй халва, халва, халва, во рту слаще не станет".
С чего вы решили, что я не уважаю Мартина? Напротив, меня восхищает сила его характера. Если он что-то делает, то отдается этому целиком, без оглядки на последствия. Он, кстати, сам об этом говорит в своих интервью. Где-то это ему помогает, где-то мешает.
У Ару этой целостности нет, при всех его достоинствах. Уж извините, но в споре между Мартином и Ару я поставлю на Дэна. Как личность он сильнее. И если Ару перестанет метаться в поисках лучшего и примет себя таким как он есть, он станет только сильнее. Я искренне желаю Фабио всего лучшего и считаю, что у него громадный потенциал, но на данный момент самый большой враг Ару - это он сам. И в этой конкретной команде реализоваться ему будет крайне проблематично.
Я считаю, что истинный фанат любит своего кумира с открытыми глазами, со всеми его слабостями и недостатками, независимо от того побеждает он или проигрывает. Именно этим фанат и отличается от фанатика.
-
Сейтмеметов сейтхалил
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Адриен
Из интервью Дархана Калетаева от 10 сентября (!) 2017 - "Конечно, я бы хотел поблагодарить Фабио за все те годы, которые он провел в "Астане"... Его воля выбирать. Сейчас есть разная информация, в том числе, что он уже подписал контракт с другой командой.". Так что не надо про "втихаря" и "узнали только в октябре". И что Винокуров "надеялся", и упущенное время, и прозеванный контракт с Ураном - это проблемы самого Винокурова. Это - БИЗНЕС. И люди в нем - РАЗНЫЕ.Вот это в первую очередь должен твердо знать менеджер, а не "надеяться" на джентльменство. И Ланда ушел из Астаны не из-за Ару, а из-за того, что дали капитанить на Джиро Нибали в последний год его контракта, а не ему.А в результате и тот и другой покинули команду. Тогда Винокурова, видать, опять "надежды" подвели ...
Полностью поддерживаю
Цитата: Earl57
Да ладно, просто парень не шибко умный. Если бы у него соображалка лучше работала, то не пошел бы в команду, где и без него тесно.
Во-первых, право выбора гонок всегда будет оставаться за Дэном Мартином, просто потому Мартин агрессивнее, безбашенней и не боится идти на конфликт. В споре с ним Ару всегда будет отступать в силу своего характера. Соответственно ему будут доставаться те гонки, от которых отказался Мартин.
Во-вторых, кто в UAE будет работать на Ару? Кошта? Улисси? Атапума? Даже у молодого Ганны прорезались собственные амбиции.
В-третьих, если в гонке будет Кристофф, то он всегда перетягивать одеяло на себя и требовать большую часть гонщиков для себя. Так было в Катюше, так будет и в новой команде.
А Ару, в отличие от Мартина или того же Нибали, без поддержки команды работать не умеет. Хотя у него впереди три года, чтобы этому научиться.
Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .
Цитата: Zhanzhak
Да ребята, отпустите его уже с миром! Ушёл и ради бога. Контракт свой честно отработал. Мы все устроены по-разному. У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности. Когда была Презентация в Астане в декабре, я с одним гонщиком пообщалась и спросила про Ару. Он мне ответил, что команда абсолютно спокойно отреагировали на его уход и да, сказал так же, что он (Ару) очень сильно переживает перед каждым стартом, в отличае от того же Нибали у которого просто железобетонная психика. Ну эмоциональный парень Фабио! Гнилой ни гнилой у меня так язык не повернётся его назвать. Может в новой команде он лучше раскроется. Да и вообще, все гонщики выполняют адовую работу, как можно на кого-то ярлык «нечитабельный» вешать? Не надо, пожелаем ему удачи. Тем более Астана, вон как раскрепостилась и зажигает! Вот точно: все что ни делается, все к лучшему! И я даже не сужу тех, кто за деньгами большими пошёл. Любой бы из нас выбрал контракт получше, тем более это легионер. Это травмоопасный вид спорта, так что надо подстраховаться. Да и с Фофоновым я успела перекинуться несколькими словами, он тоже сказал, что: «это стереотип, что мы остались без лидера и теперь обезглавлены. Это не так, ребята в этом году себя ещё покажут, ещё как покажут»! - примерно так он мне ответил на вопрос, о том что команда без капитанов осталась. Ну, что мы и наблюдаем! Предлагаю радоваться успехам команды и наслаждаться феерией не размешивая это неприятным послевкусием от ухода Ару.
Спасибо !
Цитата: Zhanzhak
Даже спорить не берусь. Уверена, что это очень тяжело как физически так и эмоционально. Я не видела тех фото, хоть до сих пор являюсь большой поклонницей Нибали. Я слежу за его профилем только в Инстаграмм. Я писала не к тому, что хотела приуменьшить старания Винченсо, а в сравнении Ару и Нибали. Нибали психологически более устойчив, иначе не было бы той победы на Джиро. Меня саму накрывает до сих пор, как вспомню Последние два этапа. Особенно, когда на последних минутах зависло изображение , у меня чуть аневризма не произошла, здесь у нас истерика началась с домашними =). И то что он командный боец подтверждает тот случай, когда он на ТДФ впоследний год в Астане возил Ару. И бочки доставлял и работал как грегари. Все для победы. Вот именно этим он мне и нравится. И ушёл по человечески. У него есть чему поучиться молодому поколению. И в команде о нем хорошо отзываются, я спросила у некоторых ребят. Один из них мне и сказал, что перед этапом он абсолютно спокоен, не нервничает в отличае от Фабио.
Ещё раз спасибо !
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Earl57
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Ну, Атапума, честно сказать, удивил меня на Сан-Хуане. Формально являясь капитаном, он до предела заполнял свою майку бачками и отвозил их своим парням, работающим впереди пелотона. Был развозящим и в спринте, и в горах, изо всех сил защищая позиции Филиппа Ганны на подиуме. Раньше я за ним такого не наблюдала.
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protur
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Про «убийство» - это вы как-то жестковато, потому как карьеры Контодора и Нибали (и Розы и др.) говорят об обратном – они остались «живы», более того существенно «подорожали». А в Астане шел процесс «бюджетного омолаживания» состава, Нибали - ессено ушел, а Ару не справился с «давлением» цифры №1.
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