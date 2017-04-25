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Фэнтези Джиро д’Италия: как минимум, 15,000 евро призового фонда!

 

Почему интересно играть в Fantasy Cycling?

  • Ваше увлечение велоспортом станет ещё сильнее, потому что вам потребуется не один, а 20 и более гонщиков, которые будут выступать в вашей команде!
  • Всего за 7 евро вы до старта гонки проведёте ещё больше времени в увлекательной игре, а ещё больше часов удовольствия ждёт вас во время Джиро д’Италия.
  • Если вам удастся победить других игроков (в генеральной классификации 300 призов), вы в дополнение сможете выиграть значительные призовые деньги!
  • Вы можете выиграть 10000 евро, вложив в  Fantasy Giro d'Italia Road to Bergen всего от 2,5 до 5 евро! Нажимайте сюда, чтобы узнать подробности!

Zweeler Fantasy Sports Games подготовили несколько великолепных игр для Джиро д’Италия, так что вы сможете наслаждаться Велоспортом с ещё большей силой и страстью!

 

   Фэнтези Giro d'Italia (15+6) 2017 начнется в пятницу 5 Мая 2017 года в 12:25 CET.

 

Чтобы создать команду, каждый игрок выбирает 15 велосипедистов и 6 запасных. Если велосипедист не начинает на этапе, тогда первый доступный запасной занимает его место. Очки вышедшего из игры останутся в Вашей общей сумме очков, очки запасного велосипедиста будут учитываться только после следующего этапа.

 

Стоимость игры составляет 7 евро за команду, и игра начнется с минимального приза в  15.000 евро. Приз за первое место в общей классификации (300 приза) составит 889 евро. Всего 20 этап, где Вы можете выиграть 190 евро (75, 50, 30, 20, 10, 5) за этап.

"0 Джек-пот" достается команде, у которой нет ни единого очка до конца Giro d'Italia (15+6). Этот Джек-пот составит для Giro d'Italia (15+6) 1.000 евро. Команды с наименьшим количеством очков могут выиграть 190 евро (75, 50, 30, 20, 10, 5).

 

Вы можете выиграть с Вашими друзьями, коллегами или родственниками 260 евро в классификации сублиг (100, 50, 35, 25, 20, 15, 10, 5 евро).

 

Фэнтези Giro d'Italia (budget) 2017 начинается в Пятницу 5 Мая 2017 года  в 12:25 СЕТ.

 

Вам предоставляется бюджет в размере 240 миллионов евро для приобретения 17 велосипедистов для стартового состава и 40 миллионов евро для выбора 3 запасных велосипедистов. Вы можете зарабатывать очки за каждый этап и за Общую классификацию.

Если велосипедист не стартует на определенном этапе, его место занимает первый доступный запасной велосипедист. Очки выбывшего велосипедиста остаются в сумме набранных очков, а очки запасного велосипедиста засчитываются только после начала следующего этапа. Обратите внимание, что велосипедист, которого нет в стартовом списке в начале игры, не будет заменен!

Игра будет стоить 15 евро за команду и начнется с гарантированным призом в 5.000 евро. Первый приз составит 623 евро (75 prizes ОК приз).

 

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
9 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 841
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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