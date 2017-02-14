Фэнтези ВелоКлассика Весна – призовой фонд, как минимум, 6.500 Евро!

Для многих велоэнтузиастов весна - наиболее благоприятный период для велосезона. Классические гонки, такие как Тур Фландрии, Париж-Рубе и Льеж-Бастонь-Льеж приклеивают многих велофанов к экрану на весь вечер. Согласно традиции, классический сезон начинается с Флемиш уикенда-открытия включая в себя Омлоп Хет Ниувсблад и Кюрне — Брюссель — Кюрне 25-02 (11:45) и 26-02. Эти две полуклассические гонки также составляют старт Фэнтези ВелоКлассика Весна.

Также как и в 2016, каждому участнику необходимо создать команду из 20 велосипедистов, которые вписываются в определенный бюджет, который для этого варианта Фэнтези ВелоКлассика Весна доходит до 205 миллионов Евро. Каждому гонщику присуща определенная ценность, на пример: Peter Sagan стоит 40 миллионов, Greg van Avermaet – 35,3 миллионов, Alexander Kristoff – 28,9 миллионов, а John Degenkolb 24,1 миллион. Гонщики могут зарабатывать очки, финишируя в топ 25 классической или полуклассической гонке. В сумме 14 гонок представлены на календаре 2017 года. Вдобавок к 5 классическим гонкам (где победители должны быть спрогнозированы, чтобы заработать бонусные очки), гонки включают Страде Бьянке, Тур Фландрии («Dwars door Vlaanderen») и La Flèche Wallonne.

Игра стоит 7 евро за команду и начнется с 6,500 евро, как минимального призового фонда. Первое место в общей классификации (226 призов) будет 619 евро. Напоследок Вы можете выиграть со своими друзьями, коллегами и семьей 260 евро в классификации суб лиг (100, 50, 35, 25, 20, 15, 10, 5 евро). Будет очень интересно и привлекательно объединить Ваши знания о велоспорте в сублиге вместе с друзьями, семьей и коллегами. Чем больше будет оплаченных команд, тем больше возрастут призы согласно этому.

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