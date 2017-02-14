VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Фэнтези ВелоКлассика Весна – призовой фонд, как минимум, 6.500 Евро!

 Фэнтези ВелоКлассика Весна – призовой фонд, как минимум, 6.500 Евро!

 

Фэнтези ВелоКлассика Весна – призовой фонд, как минимум, 6.500 Евро!

 

Для многих велоэнтузиастов весна -  наиболее благоприятный период  для велосезона. Классические гонки, такие как Тур Фландрии, Париж-Рубе и Льеж-Бастонь-Льеж приклеивают многих велофанов к экрану на весь вечер. Согласно традиции, классический сезон начинается с  Флемиш уикенда-открытия включая  в себя  Омлоп Хет Ниувсблад и Кюрне — Брюссель — Кюрне 25-02 (11:45) и 26-02. Эти две полуклассические гонки также составляют старт Фэнтези ВелоКлассика Весна.

 

Также как и в 2016, каждому участнику необходимо создать команду из 20 велосипедистов, которые вписываются в определенный бюджет, который для этого  варианта Фэнтези ВелоКлассика Весна доходит до 205 миллионов Евро. Каждому гонщику присуща определенная  ценность, на пример: Peter Sagan стоит 40 миллионов, Greg van Avermaet – 35,3 миллионов, Alexander Kristoff – 28,9 миллионов, а John Degenkolb 24,1 миллион. Гонщики могут зарабатывать очки, финишируя в топ 25 классической или полуклассической гонке. В сумме 14 гонок представлены на календаре 2017 года. Вдобавок к 5 классическим гонкам (где победители должны быть спрогнозированы, чтобы заработать бонусные очки), гонки включают  Страде Бьянке, Тур Фландрии («Dwars door Vlaanderen») и  La Flèche Wallonne.

 

Игра стоит 7 евро за команду и начнется с 6,500 евро, как минимального призового фонда. Первое место в общей классификации (226 призов) будет 619 евро. Напоследок Вы можете выиграть со своими друзьями, коллегами и семьей 260 евро в классификации суб лиг (100, 50, 35, 25, 20, 15, 10, 5 евро). Будет очень интересно и привлекательно объединить Ваши знания о велоспорте в сублиге вместе с друзьями, семьей и коллегами. Чем больше будет оплаченных команд, тем больше возрастут призы согласно этому.

 

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться немедленно!

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (68)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Реклама

Ближайшие старты

14 - 19 февраля 2017

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2017

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

15 - 19 февраля 2017

Volta ao Algarve

23 - 26 февраля 2017

Abu Dhabi Tour

25 февраля 2017

Omloop Het Nieuwsblad

26 февраля 2017

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

4 марта 2017

Strade Bianche

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • rude_rider
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (6)
    rude_rider-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

     

    с этого надо было начинать..а то эталон и тд и тп..

     

    за уши притянутые..особенное это касается величайшего..

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    не смотрел но осуждаю?))  ахаха))

    перестал ерзать Конта.

    да,левая нога бывает ходит немного,но едет красиво.

    в Треке ему сделали посадку просто эталонную.

     

    пы сы.

    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

  • marketbk
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    marketbk-Фото
    Благодарю за пояснение! Но разделка-то все-таки 18 км. Удивительно Демар прошел ее. Ладно бы до 10 км , еще бы можно было понять, а так... браво!!!
  • velodoctor
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    velodoctor-Фото
    Первые 20% одни повороты, а основная часть прямая вдоль моря туда и назад. Так что даже не сказать что Демар ветер поймал нужный. Еще куски брусчатки есть на старте и финише. Видимо француз поработал над разделкой также, как и Пино в свое время, во всяком случае спринтеру это нужно например чтобы примерить желтую майку Тура в этом году.
  • kwwk
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    kwwk-Фото

    Квято прошел разделку сильно

     

  • Nathan
    Том Боонен отвечает на вопросы ... (3)
    Nathan-Фото
    Ого, не знал что он слушает рычагов)
  • marketbk
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    marketbk-Фото

    А что за профиль, Мартин "встрял" раздельщику, второго ряда, потом глянул где Финни... Демар 6-ой - это который спринтер? Что творится))))

  • marketbk
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (6)
    marketbk-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Виго и Конта-вот для меня два эталона посадки раздельщика.

     

    Вот Уиггинс- согласен. А Конта... хз , в чем там эталон? Или у Вас ерзанье на седле считалось эталоном? (сегодня разделку не смотрел, но до этого Конта постоянно "съезжал с пятки на носок седла" в разделках)

  • velodoctor
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    velodoctor-Фото

    Прошлый раз Мартин и Кристофф в один день победили, а сегодня немец подвел норвежца. biggrin

     

    Мне португальская разделка и показ понравились больше. Роглич хорош, думаю у него 70-80% шанс на победу. Последний этап не как уж не супер горный, думаю ему по силам там быть среди лидеров.  Опять же расстроен результатом Чернецкого, он тут бывал и в 10ке 2 года назад. Ну надеюсь и правда ребята вкатываются. 

  • Александра
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (6)
    Александра-Фото

    Мне понравилось! Люблю, когда идут ноздря в ноздрю, когда интрига и нервы.)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 февраля

Fabio Sabatini (Quick-Step Floors)

Jos Van Emden (Lotto NL - Jumbo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2017 (90)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)