Фэнтези Велоспорт Годовая Игра 2017: как Минимум 12.500€ призов

Со старта Тура Даун Андер (17-01 1:00) сезон велоспорта 2017, наконец-то, начат. Это также начало длинного и великолепного сезона велоспорта Zweeler c началом Фэнтези Велоспорт Годовой Игры 2017 Всего лишь за 10 евро Вы можете побороться за призовой пул в, как минимум, 12.500 Евро.

Более чем 900 велогонщиков добавлено в Велоспорт Годовую Игру и поделено на группы. «Лучшие» 100 гонщиков в группах от А до G, а остальные добавлены в группу H. Создавая команду, игрок должен выбирать, так как выбрать можно только нескольких гонщиков из группы. На пример: из группы А, которая начинается с Alberto Contador, Alexander Kristoff, Peter Sagan, Nairo Quintana, Greg van Avermaet, Chris Froome и Alejandro Valverde, Вы можете выбрать 4 гонщиков. Команда состоит из 36 гонщиков и 59 гонок, которые считаются для Фэнтези Велоспорт Годовой Игры 2017.

Фэнтези Велоспорт 2017 (бюджет): Как минимум 4.000 € призов

Новинка: Фэнтези Велоспорт (бюджет) 2017 У Вас есть бюджет в 350 миллионов евро, чтобы купить 25 гонщиков, которые, по Вашему мнению, выиграют наибольшее количество очков в 59 гонках, считающихся для Велоспорт Годовой Игры (бюджет) 2015. Игра стоит 10 евро за команду и начнется с 4.000 евро, минимального количества призов. Первый приз в общей классификации (90 приза) будет 462 евро.

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