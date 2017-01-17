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Фэнтези Велоспорт Годовая Игра 2017: как Минимум 12.500€ призов

Фэнтези Велоспорт Годовая Игра 2017:  как Минимум 12.500€ призов

 

Фэнтези Велоспорт Годовая Игра 2017: как Минимум 12.500€ призов

 

 Со старта Тура Даун Андер (17-01 1:00) сезон велоспорта 2017, наконец-то, начат. Это также начало длинного и великолепного сезона велоспорта Zweeler c началом Фэнтези Велоспорт Годовой Игры 2017  Всего лишь за 10 евро Вы можете побороться за призовой пул в, как минимум, 12.500 Евро.

 

Более чем 900 велогонщиков добавлено в Велоспорт Годовую Игру и поделено на группы.  «Лучшие» 100 гонщиков в группах от А до G, а остальные добавлены в группу H. Создавая команду, игрок должен выбирать, так как выбрать можно только нескольких гонщиков из группы. На пример: из группы А, которая начинается с Alberto Contador, Alexander Kristoff, Peter Sagan, Nairo Quintana, Greg van Avermaet, Chris Froome и Alejandro Valverde, Вы можете выбрать 4 гонщиков. Команда состоит из 36 гонщиков и 59 гонок, которые считаются для Фэнтези Велоспорт Годовой Игры 2017. 

 

Фэнтези Велоспорт 2017 (бюджет): Как минимум 4.000 € призов

 

Новинка: Фэнтези Велоспорт (бюджет) 2017 У Вас есть бюджет в 350 миллионов евро, чтобы купить 25 гонщиков, которые, по Вашему мнению, выиграют наибольшее количество очков в 59 гонках, считающихся для  Велоспорт Годовой Игры (бюджет) 2015. Игра стоит 10 евро за команду и начнется с 4.000 евро, минимального количества призов. Первый приз в общей классификации (90 приза) будет 462 евро.

 

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Презентация команды Bahrain-Me ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну что же, теперь за Меридовцами из Бахрейна остается всего ничего:

     - первый подиум (интересно где)

     - первая победа (интересно кто)

     - первая классика (интересно какая) *

     - первый гранд-тур (интересно какой) *

    * - речь о триумфе))

    P.S.

    Расскарска велосипеда нравится, прям в цветах формы Виггоу

  • MUTbKA
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (6)
    MUTbKA-Фото

    Цитата: Sm1T
    они сначало чего нибудь прилепят и говорят что это улучшает жесткость на 5%
    Ну в данном случае лейбл на раме гласит, что там карбоновое волокно другое, с еще более могучим модулем упругости. Так что ничего удивительного, что жесткость увеличилась на ровном месте.

  • serhio
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (6)
    serhio-Фото
    Ну,вообщето,да!!! Pinarello и COLNAGO,всегда,ассоциировались,с CAMPAGNOLO
  • Eugeny1210
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (6)
    Eugeny1210-Фото

    Буду неоригинален, но Pinarello должен быть на Campagnolo, как по мне.

  • Sm1T
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (6)
    Sm1T-Фото

    ой маркетологи тащат :)

    они сначало чего нибудь прилепят и говорят что это улучшает жесткость на 5%, потом в следующей модели они это отлепят, но жесткость не уменьшилась а еще больше увеличилась!!! как так? 0о

  • ktilp-12
    Майки велосипедных команд на 2 ... (19)
    ktilp-12-Фото

     Кажется "британская" roadsyclinguk.com оценивает майки Драпак и Астаны на 5, а Скайевскую на 2

  • collega2011
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (6)
    collega2011-Фото

    Меркс наверно оценил бы по достоинствуbiggrin

  • AAA
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (6)
    AAA-Фото

    Вкусно! все!!!

  • Berdok
    Майки велосипедных команд на 2 ... (19)
    Berdok-Фото

    отсутствие обилия \лихо завёрнуто\ обусловлено отнюдь не дизайнерским решением и вкусом стилиста, а финансовыми возможностями команды и спонсора

    а по мне, так черно-белые цвета абсолютно не велосипедные

  • Berdok
    Лиуве Вестра завершил карьеру ... (6)
    Berdok-Фото

    Очень жаль...надеюсь, он найдет себя вне гонок 

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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