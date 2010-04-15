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Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 9. Результаты

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 9. Результаты

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 9. Результаты

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 9. Результаты

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 9. Результаты

 

 

 

Saluzzo – Saluzzo, 145 км

 

 

1

 

Elisa Longo Borghini (Ita) Uae Team Adq

 

3:45:09

 

 

2

 

Niamh Fisher-Black (Nzl) Lidl - Trek

 

0:00:00

 

 

3

 

Antonia Niedermaier (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:00:02

 

 

4

 

Demi Vollering (Ned) Fdj United - Suez

 

0:00:03

 

 

5

 

Femke De Vries (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:02:23

 

 

6

 

Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

7

 

Sigrid Ytterhus Haugset (Nor) Uno-X Mobility

 

0:05:59

 

 

8

 

Lauren Dickson (Gbr) Fdj United - Suez

 

 

 

 

9

 

Isabella Holmgren (Can) Lidl - Trek

 

0:06:01

 

 

10

 

Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

11

 

Lore De Schepper (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:07:17

 

 

12

 

Urška Žigart (Slo) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

13

 

Valentina Cavallar (Aut) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

14

 

Thalita De Jong (Ned) Human Powered Health

 

0:09:23

 

 

15

 

Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

16

 

Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

17

 

Cecilie Ludwig (Den) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

18

 

Margarita Victoria Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq

 

 

 

 

19

 

Rosita Reijnhout (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

20

 

Barbara Malcotti (Ita) Human Powered Health

 

0:09:28

 

 

21

 

Emilie Morier (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

0:13:35

 

 

22

 

Maya Kingma (Ned) Aromitalia Vaiano

 

0:13:38

 

 

23

 

Caroline Andersson (Swe) Liv-Alula-Jayco

 

0:14:29

 

 

24

 

Tiril Jørgensen (Nor) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

25

 

Monica Trinca Colonel (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

26

 

Yuliia Biriukova (Ukr) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:14:31

 

 

27

 

Fariba Hashimi (Afg) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

28

 

Matilde Vitillo (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

29

 

Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

30

 

Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

31

 

Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

32

 

Carlotta Cipressi (Ita) Human Powered Health

 

 

 

 

33

 

Nadia Gontova (Can) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

34

 

Lucinda Brand (Ned) Lidl - Trek

 

 

 

 

35

 

Marte Berg Edseth (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

36

 

Justine Ghekiere (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

37

 

Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

38

 

Debora Silvestri (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

39

 

Gaia Segato (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

40

 

Marion Bunel (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

0:14:38

 

 

41

 

Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Movistar Team

 

 

 

 

42

 

Mareille Meijer (Ned) Movistar Team

 

 

 

 

43

 

Marlen Reusser (Sui) Movistar Team

 

 

 

 

44

 

Francesca Barale (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

45

 

Viktória Chladoňová (Svk) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

46

 

Eva Van Agt (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

47

 

Amber Kraak (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

48

 

Amanda Spratt (Aus) Lidl - Trek

 

 

 

 

49

 

Célia Gery (Fra) Fdj United - Suez

 

 

 

 

50

 

Julie Van De Velde (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

51

 

Aude Biannic (Fra) Movistar Team

 

 

 

 

52

 

Lara Gillespie (Irl) Uae Team Adq

 

0:18:10

 

 

53

 

Alena Amialiusik (Blr) Uae Team Adq

 

 

 

 

54

 

Quinty Ton (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

55

 

Alessia Vigilia (Ita) Uno-X Mobility

 

 

 

 

56

 

Nina Berton (Lux) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

57

 

Becky Storrie (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

58

 

Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

59

 

Marina Garau Roca (Esp) Vini Fantini - Bepink

 

0:22:12

 

 

60

 

Giulia Bisso (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

61

 

Sharon Spimi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

62

 

Mirre Knaven (Ned) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

63

 

Pfeiffer Zara Georgi (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

64

 

Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

65

 

Chiara Reghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

66

 

Marthe Truyen (Bel) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

67

 

Solène Muller (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

68

 

Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

69

 

Giulia Giuliani (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

70

 

Caroline Wreszin (Usa) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

71

 

Anastasiya Kolesava (Blr) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

72

 

Elisa Balsamo (Ita) Lidl - Trek

 

 

 

 

73

 

Justyna Czapla (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

74

 

Christina Schweinberger (Aut) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

75

 

Millie Couzens (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

76

 

Chiara Consonni (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

77

 

Vittoria Guazzini (Ita) Fdj United - Suez

 

 

 

 

78

 

Ally Marée Wollaston (Nzl) Fdj United - Suez

 

 

 

 

79

 

Andrea Casagranda (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

80

 

Sofia Arici (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

81

 

Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

82

 

Naia Amondarain Gaztañaga (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

83

 

Cristina Tonetti (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

84

 

Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

85

 

Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility

 

0:28:47

 

 

86

 

Elisa De Vallier (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

87

 

Gaia Masetti (Ita) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

88

 

Susanne Andersen (Nor) Uno-X Mobility

 

0:29:20

 

 

89

 

Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team

 

 

 

 

90

 

Zsankó Petra Zsankó Petra (Hun) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

91

 

Marta Pavesi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

92

 

Alessia Zambelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

93

 

Irene Cagnazzo (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

94

 

Alexis Magner (Usa) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

95

 

Gladys Verhulst Wild (Fra) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

96

 

Robyn Clay (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

97

 

Stina Kagevi (Swe) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

98

 

Sara Luccon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

99

 

Camilla Bezzone (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

100

 

Alexandra Volstad (Can) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

101

 

Alison Jackson (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

102

 

Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

103

 

Rachele Barbieri (Ita) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

104

 

Eleonora Deotto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

105

 

Alicia Gonzalez Blanco (Esp) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

106

 

Maggie Coles-Lyster (Can) Human Powered Health

 

 

 

 

107

 

Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

108

 

Fleur Moors (Bel) Lidl - Trek

 

 

 

 

109

 

Lily Williams (Usa) Human Powered Health

 

 

 

 

110

 

Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

111

 

Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

112

 

Maike Van Der Duin (Ned) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

113

 

Daniek Hengeveld (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

114

 

Mylene De Zoete (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

115

 

Lara Crestanello (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

DNS

 

Charlotte Kool (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

DNF

 

Kristen Faulkner (Usa) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

DNF

 

Irene Affolati (Ita) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

DNF

 

Chantal Pegolo (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

DNF

 

Silke Smulders (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

DNF

 

Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

 

 

Итоговая генеральная классификация:

 

 

1

 

Demi Vollering (Ned) Fdj United - Suez

 

29:54:19

 

 

2

 

Antonia Niedermaier (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:00:30

 

 

3

 

Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

0:01:37

 

 

4

 

Elisa Longo Borghini (Ita) Uae Team Adq

 

0:02:44

 

 

5

 

Niamh Fisher-Black (Nzl) Lidl - Trek

 

0:03:26

 

 

6

 

Femke De Vries (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:05:07

 

 

7

 

Isabella Holmgren (Can) Lidl - Trek

 

0:07:10

 

 

8

 

Urška Žigart (Slo) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:12:39

 

 

9

 

Valentina Cavallar (Aut) Team Sd Worx - Protime

 

0:13:12

 

 

10

 

Lore De Schepper (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:13:29

 

 

11

 

Lauren Dickson (Gbr) Fdj United - Suez

 

0:13:41

 

 

12

 

Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Oatly

 

0:14:54

 

 

13

 

Marlen Reusser (Sui) Movistar Team

 

0:16:50

 

 

14

 

Sigrid Ytterhus Haugset (Nor) Uno-X Mobility

 

0:19:13

 

 

15

 

Monica Trinca Colonel (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

0:22:50

 

 

16

 

Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:23:48

 

 

17

 

Nadia Gontova (Can) Liv-Alula-Jayco

 

0:25:33

 

 

18

 

Cecilie Ludwig (Den) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:26:49

 

 

19

 

Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health

 

0:28:25

 

 

20

 

Margarita Victoria Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq

 

0:30:18

 

 

21

 

Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Mobility

 

0:32:11

 

 

22

 

Emilie Morier (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

0:33:17

 

 

23

 

Viktória Chladoňová (Svk) Team Visma | Lease A Bike

 

0:34:34

 

 

24

 

Maya Kingma (Ned) Aromitalia Vaiano

 

0:35:24

 

 

25

 

Rosita Reijnhout (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:36:11

 

 

26

 

Marion Bunel (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

0:36:23

 

 

27

 

Lucinda Brand (Ned) Lidl - Trek

 

0:36:43

 

 

28

 

Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq

 

0:38:06

 

 

29

 

Célia Gery (Fra) Fdj United - Suez

 

0:41:48

 

 

30

 

Tiril Jørgensen (Nor) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:43:03

 

 

31

 

Barbara Malcotti (Ita) Human Powered Health

 

0:43:33

 

 

32

 

Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq

 

0:47:07

 

 

33

 

Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Movistar Team

 

0:47:24

 

 

34

 

Thalita De Jong (Ned) Human Powered Health

 

0:49:22

 

 

35

 

Gaia Segato (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:49:51

 

 

36

 

Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq

 

0:50:50

 

 

37

 

Caroline Andersson (Swe) Liv-Alula-Jayco

 

0:51:52

 

 

38

 

Debora Silvestri (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:52:04

 

 

39

 

Yuliia Biriukova (Ukr) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:55:27

 

 

40

 

Sofia Arici (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:56:45

 

 

41

 

Chiara Reghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:57:58

 

 

42

 

Quinty Ton (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

1:00:28

 

 

43

 

Justine Ghekiere (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

1:02:41

 

 

44

 

Amanda Spratt (Aus) Lidl - Trek

 

1:02:48

 

 

45

 

Carlotta Cipressi (Ita) Human Powered Health

 

1:05:58

 

 

46

 

Amber Kraak (Ned) Fdj United - Suez

 

1:06:03

 

 

47

 

Francesca Barale (Ita) Movistar Team

 

1:07:18

 

 

48

 

Marte Berg Edseth (Nor) Uno-X Mobility

 

1:07:23

 

 

49

 

Solène Muller (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

1:08:18

 

 

50

 

Alena Amialiusik (Blr) Uae Team Adq

 

1:08:49

 

 

51

 

Julie Van De Velde (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

1:10:27

 

 

52

 

Alessia Vigilia (Ita) Uno-X Mobility

 

1:11:32

 

 

53

 

Aude Biannic (Fra) Movistar Team

 

1:12:31

 

 

54

 

Becky Storrie (Gbr) Team Picnic Postnl

 

1:13:04

 

 

55

 

Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

1:14:35

 

 

56

 

Fariba Hashimi (Afg) Vini Fantini - Bepink

 

1:15:44

 

 

57

 

Lara Gillespie (Irl) Uae Team Adq

 

1:15:58

 

 

58

 

Elisa Balsamo (Ita) Lidl - Trek

 

1:16:59

 

 

59

 

Giulia Giuliani (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

1:19:01

 

 

60

 

Giulia Bisso (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

1:19:28

 

 

61

 

Pfeiffer Zara Georgi (Gbr) Team Picnic Postnl

 

1:19:41

 

 

62

 

Justyna Czapla (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

1:20:28

 

 

63

 

Stina Kagevi (Swe) Ef Education - Oatly

 

1:21:04

 

 

64

 

Chiara Consonni (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

1:22:13

 

 

65

 

Millie Couzens (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

1:23:37

 

 

66

 

Nina Berton (Lux) Ef Education - Oatly

 

1:24:49

 

 

67

 

Daniek Hengeveld (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

1:25:32

 

 

68

 

Eva Van Agt (Ned) Fdj United - Suez

 

1:25:40

 

 

69

 

Matilde Vitillo (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

1:26:17

 

 

70

 

Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Soudal Team

 

1:27:22

 

 

71

 

Mirre Knaven (Ned) Ef Education - Oatly

 

1:28:37

 

 

72

 

Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team

 

1:28:38

 

 

73

 

Anastasiya Kolesava (Blr) Canyon//Sram Zondacrypto

 

1:28:49

 

 

74

 

Naia Amondarain Gaztañaga (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

1:29:13

 

 

75

 

Lily Williams (Usa) Human Powered Health

 

1:30:56

 

 

76

 

Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

1:31:09

 

 

77

 

Ally Marée Wollaston (Nzl) Fdj United - Suez

 

1:31:27

 

 

78

 

Christina Schweinberger (Aut) Fenix-Premier Tech

 

1:32:04

 

 

79

 

Andrea Casagranda (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

1:32:51

 

 

80

 

Mareille Meijer (Ned) Movistar Team

 

1:33:47

 

 

81

 

Marina Garau Roca (Esp) Vini Fantini - Bepink

 

1:34:03

 

 

82

 

Fleur Moors (Bel) Lidl - Trek

 

1:34:07

 

 

83

 

Irene Cagnazzo (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

1:34:55

 

 

84

 

Caroline Wreszin (Usa) St Michel - Preference Home - Auber93

 

1:35:53

 

 

85

 

Vittoria Guazzini (Ita) Fdj United - Suez

 

1:36:24

 

 

86

 

Sharon Spimi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

1:36:30

 

 

87

 

Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

1:37:32

 

 

88

 

Marthe Truyen (Bel) Fenix-Premier Tech

 

1:38:45

 

 

89

 

Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

1:38:57

 

 

90

 

Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility

 

1:40:02

 

 

91

 

Alessia Zambelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

1:40:57

 

 

92

 

Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl

 

1:41:40

 

 

93

 

Sara Luccon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

1:42:04

 

 

94

 

Elisa De Vallier (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

1:42:19

 

 

95

 

Maggie Coles-Lyster (Can) Human Powered Health

 

1:42:28

 

 

96

 

Rachele Barbieri (Ita) Team Picnic Postnl

 

1:42:30

 

 

97

 

Gladys Verhulst Wild (Fra) Ag Insurance - Soudal Team

 

1:43:27

 

 

98

 

Cristina Tonetti (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

1:44:43

 

 

99

 

Alison Jackson (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

1:46:47

 

 

100

 

Zsankó Petra Zsankó Petra (Hun) Aromitalia Vaiano

 

1:47:03

 

 

101

 

Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health

 

1:47:25

 

 

102

 

Gaia Masetti (Ita) Team Picnic Postnl

 

1:49:03

 

 

103

 

Marta Pavesi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

1:51:31

 

 

104

 

Alicia Gonzalez Blanco (Esp) St Michel - Preference Home - Auber93

 

1:52:19

 

 

105

 

Alexis Magner (Usa) Ef Education - Oatly

 

1:52:39

 

 

106

 

Alexandra Volstad (Can) Ef Education - Oatly

 

1:54:18

 

 

107

 

Maike Van Der Duin (Ned) Canyon//Sram Zondacrypto

 

1:56:38

 

 

108

 

Lara Crestanello (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

1:58:59

 

 

109

 

Robyn Clay (Gbr) Team Picnic Postnl

 

1:59:50

 

 

110

 

Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Premier Tech

 

2:04:44

 

 

111

 

Mylene De Zoete (Ned) Fenix-Premier Tech

 

2:05:59

 

 

112

 

Susanne Andersen (Nor) Uno-X Mobility

 

2:06:10

 

 

113

 

Eleonora Deotto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

2:08:09

 

 

114

 

Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

2:08:29

 

 

115

 

Camilla Bezzone (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

2:22:34

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

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  1. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Вчера, 19:13 | Регистрация: 29.05.2013

    Красотка Деми сделала всё красиво. Браво!

  2. Имя: Алекс

    zalex567

    Вчера, 19:35 | Регистрация: 13.03.2015

    Красивые девушки подарили нам красивую гонку. Браво! Жаль, что в мужских гонках такое стало редкостью. Деми, красавица, за которую многие из нас "болели", сделала невозможное возможным. Сочувствуем, конечно, Анне ван дер Брегген, но двух победителей не бывает.

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:37 | Регистрация: 15.04.2010

    Я думал, что Анна всё же удержит майку лидера. Но опыт Дени взял верх. Красивая победа на Джиро Дени.

  4. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Вчера, 21:57 | Регистрация: 22.05.2015

    Уже "привычный" сюрприз на Джиро... В 2018 - Фруми, в 2025 - Саймон Йетс, в 2026 Фемме - Деми. Да и раньше такое было: Кунего, Савольделли и др. Всегда приятно видеть такие сюжеты. А Деми, что Деми - она лучшая...

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Комментарии

  • shekn
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (7)
    shekn-Фото

    Да , согласен, с этими названиями уже с ума сойти можно . Пусть хоть что-ли это оставят на следующий год .

     

    После невероятно интригующей Джиро ))) жду , что молодежь подарит нам здесь настоящую борьбу . Сэксас, Аюсо , Дель Торо - вперёд ребятки , задайте жару все . Втроём . Пофиг кто выиграет , лишь бы было интересно . А может и Альмейда что-нибудь сообразит 

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    cmap_nep-Фото
    Уже "привычный" сюрприз на Джиро... В 2018 - Фруми, в 2025 - Саймон Йетс, в 2026 Фемме - Деми. Да и раньше такое было: Кунего, Савольделли и др. Всегда приятно видеть такие сюжеты. А Деми, что Деми - она лучшая...
  • EL-Fenomeno
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Вот вам и начало "нового" Дофине: сразу "с места и в карьер", так сказать. Один не вписался в лимит, другой вообще сошёл (подающий надежды молодой американец), третий (Кокар) едва заехал/доехал (10 сек было у француза было до дисквы). Бодин продержался и выиграл - очень важная победа для команды EF в связи с тяжёлой травмой его комрада на другой гонке. А шо там по Алмейде ? Португалец 3-й с конца и +24мин. со старта (!!) Будет пилить звёздного грэгари для дель Торо на горных этапах или наметил для себя позже красивую победу (там же) ??
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Я думал, что Анна всё же удержит майку лидера. Но опыт Дени взял верх. Красивая победа на Джиро Дени.

  • zalex567
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    zalex567-Фото
    Красивые девушки подарили нам красивую гонку. Браво! Жаль, что в мужских гонках такое стало редкостью. Деми, красавица, за которую многие из нас "болели", сделала невозможное возможным. Сочувствуем, конечно, Анне ван дер Брегген, но двух победителей не бывает.
  • Саныч
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    Саныч-Фото

    А фраза: "Фиг Вам, а небонусные секунды...".

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Красотка Деми сделала всё красиво. Браво!

  • kwwk
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    kwwk-Фото

    Ожидал от молодежи большего, а так по сути грамотно заколхозили этап для победы из отрыва. Ну а победил тот, кто больше хотел.

  • Николай Н.
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап, а такой интересный получился. Какая разборка была и победитель получился достойный победе.

  • kabachok
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    kabachok-Фото

    "дважды вице-Погачар" - Сергей Дмитриевич жжёт огнемётом.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

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Милан - Сан-Ремо

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

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