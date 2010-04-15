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Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. Этап 1. Результаты

Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. Этап 1. Результаты

Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. Этап 1. Результаты

 

Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. Этап 1. Результаты

 

 

 

Vizille - Saint-Ismier, 146,2 км

 

 

1

 

Alex Baudin (Fra) Ef Education - Easypost

 

3:43:58

 

 

2

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

+0:32

 

 

3

 

Léo Bisiaux (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

4

 

Kevin Vermaerke (Usa) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

5

 

Rudy Molard (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

6

 

Ben Tulett (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

7

 

Lucas Plapp (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

8

 

Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

9

 

Kévin Vauquelin (Fra) Netcompany Ineos

 

 

 

 

10

 

Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos

 

 

 

 

11

 

Bruno Armirail (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

35

 

 

12

 

Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates Xrg

 

44

 

 

13

 

Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Xds Astana Team

 

 

 

 

14

 

Cian Uijtdebroeks (Bel) Movistar Team

 

 

 

 

15

 

Clément Berthet (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

16

 

Juan Ayuso Pesquera (Esp) Lidl-Trek

 

 

 

 

17

 

Paul Seixas (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

18

 

Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

19

 

Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

20

 

Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

21

 

Maxim Van Gils (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

22

 

Valentin Paret Peintre (Fra) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

23

 

Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

24

 

Steff Cras (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

25

 

Torstein Træen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

26

 

Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost

 

56

 

 

27

 

Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

+1:04

 

 

28

 

Jan Castellon Ribalta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

29

 

Jørgen Nordhagen (Nor) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

30

 

Carlos Rodriguez Cano (Esp) Netcompany Ineos

 

 

 

 

31

 

George Bennett (Nzl) Nsn Cycling Team

 

+1:16

 

 

32

 

Cristian Rodriguez Martin (Esp) Xds Astana Team

 

+1:46

 

 

33

 

Sam Maisonobe (Fra) Cofidis

 

+2:53

 

 

34

 

Lars Craps (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

35

 

Michael Gogl (Aut) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

36

 

Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

37

 

Lorenzo Fortunato (Ita) Xds Astana Team

 

+2:56

 

 

38

 

Quentin Pacher (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

39

 

Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

40

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

41

 

Nicolas Breuillard (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

42

 

Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

43

 

Lennard Kämna (Ger) Lidl-Trek

 

 

 

 

44

 

Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

45

 

Andreas Kron (Den) Uno-X Mobility

 

+3:20

 

 

46

 

Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

47

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

+4:17

 

 

48

 

Clément Braz Afonso (Fra) Groupama-Fdj United

 

+5:35

 

 

49

 

Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

+5:56

 

 

50

 

Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

51

 

Alessandro Covi (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

52

 

Lennart Jasch (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

53

 

Michael Shea Leonard (Can) Ef Education - Easypost

 

+9:40

 

 

54

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

+11:29

 

 

55

 

Mathis Le Berre (Fra) Totalenergies

 

+11:32

 

 

56

 

Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

57

 

Pablo Torres Arias (Esp) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

58

 

Carlos Verona Quintanilla (Esp) Lidl-Trek

 

 

 

 

59

 

Diego Pescador Castro (Col) Movistar Team

 

 

 

 

60

 

Maxime Decomble (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

61

 

Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious

 

 

 

 

62

 

Pavel Sivakov (Fra) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

63

 

Marco Frigo (Ita) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

64

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Premier Tech

 

+12:44

 

 

65

 

Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

66

 

Nicola Conci (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

67

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

 

 

 

68

 

Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek

 

 

 

 

69

 

Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

70

 

Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

71

 

Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula

 

 

 

 

72

 

Simone Velasco (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

73

 

Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

74

 

Jordan Jegat (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

75

 

Robbe Dhondt (Bel) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

76

 

Laurens De Plus (Bel) Netcompany Ineos

 

 

 

 

77

 

Geoffrey Bouchard (Fra) Totalenergies

 

+15:04

 

 

78

 

Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

79

 

Anthon Charmig (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

80

 

Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

81

 

Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

82

 

Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek

 

 

 

 

83

 

Mauri Vansevenant (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

84

 

Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

85

 

Alex Diaz Alvarez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

86

 

Georg Zimmermann (Ger) Lotto Intermarché

 

 

 

 

87

 

Benjamin Thomas (Fra) Cofidis

 

 

 

 

88

 

Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

89

 

Louis Rouland (Fra) Cofidis

 

 

 

 

90

 

Matteo Vercher (Fra) Totalenergies

 

+15:09

 

 

91

 

Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike

 

+16:10

 

 

92

 

Georg Steinhauser (Ger) Ef Education - Easypost

 

+21:11

 

 

93

 

Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

94

 

Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

95

 

Ivo Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

96

 

Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto Intermarché

 

 

 

 

97

 

Benoit Cosnefroy (Fra) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

98

 

Sergi Darder Gari (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

99

 

Martin Bugge (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

100

 

Joan Bou Company (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

101

 

Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

102

 

Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

103

 

Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

104

 

Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

105

 

Gianni Vermeersch (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

106

 

Thibault Guernalec (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

107

 

Haimar Etxeberria Ansalas (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

108

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

109

 

Sergio Samitier Samitier (Esp) Cofidis

 

 

 

 

110

 

Pau Marti Soriano (Esp) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

111

 

Sam Watson (Gbr) Netcompany Ineos

 

 

 

 

112

 

Dorian Godon (Fra) Netcompany Ineos

 

 

 

 

113

 

Pablo Castrillo Zapater (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

114

 

Callum Thornley (Gbr) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

115

 

Hugo Houle (Can) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

116

 

Lennert Belmans (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

117

 

Daan Hoole (Ned) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

118

 

Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

119

 

Jasha Sütterlin (Ger) Team Jayco Alula

 

 

 

 

120

 

Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

121

 

Joshua Tarling (Gbr) Netcompany Ineos

 

 

 

 

122

 

Vlad Van Mechelen (Bel) Bahrain Victorious

 

 

 

 

123

 

Ethan Hayter (Gbr) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

124

 

Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

125

 

Senna Remijn (Ned) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

126

 

Michel Heßmann (Ger) Movistar Team

 

 

 

 

127

 

Wout Van Aert (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

+24:09

 

 

128

 

Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

129

 

Jacob Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

130

 

Henri François Renard Haquin (Fra) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

131

 

Mathieu Kockelmann (Lux) Lotto Intermarché

 

 

 

 

132

 

Stefan Bissegger (Sui) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

133

 

Gijs Leemreize (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

134

 

James Knox (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

135

 

Anton Kuzmin (Kaz) Xds Astana Team

 

 

 

 

136

 

Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

137

 

Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious

 

 

 

 

138

 

Matthew Fox (Aus) Lotto Intermarché

 

 

 

 

139

 

Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious

 

 

 

 

140

 

Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

141

 

Nadav Raisberg (Isr) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

142

 

Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Lotto Intermarché

 

 

 

 

143

 

Hugo Hofstetter (Fra) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

144

 

Alexy Faure Prost (Fra) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

145

 

Dillon Corkery (Irl) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

146

 

Vito Braet (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

147

 

Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

148

 

Valentin Ferron (Fra) Cofidis

 

+28:55

 

 

149

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

+33:25

 

 

OTL

 

Florian Samuel Kajamini (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

DNF

 

Matthew Riccitello (Usa) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

DNF

 

Brady Gilmore (Aus) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Rotem Tene (Isr) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Juan Martinez Huertas (Col) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

 

Тур Овернь-Рона-Альпы (Критериум Дофине)-2026. Превью

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Теги к статье: Тур Овернь - Рона-Альпы-2026 Критериум Дофине многодневная гонка велогонка Мирового тура Алекс Бодан

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  1. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 16:02 | Регистрация: 30.09.2019

    "дважды вице-Погачар" - Сергей Дмитриевич жжёт огнемётом.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 16:18 | Регистрация: 15.04.2010

    Первый этап, а такой интересный получился. Какая разборка была и победитель получился достойный победе.

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Комментарии

  • Николай Н.
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап, а такой интересный получился. Какая разборка была и победитель получился достойный победе.

  • kabachok
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (2)
    kabachok-Фото

    "дважды вице-Погачар" - Сергей Дмитриевич жжёт огнемётом.

  • cmap_nep
    Организаторы женской Джиро д’И ... (1)
    cmap_nep-Фото
    Лавина-то хоть сошла? Или так и угрожает...
  • EL-Fenomeno
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Был Дофине - Либере, потом просто Критериум Дофине, нет, тамошние маркетологы-организаторы решили усложнить и вот впервые на карте появилось (назваиние) Тур Овернь — Рона-Альпы. Зачем! решили продвигать сий регион ?

     

    Этапы хорошие, горы/перевалы тоже. Таких пару и на ТдФ хотелось бы увидеть.

    Насёт победителя: Айзек или Поль ? Хуан мне кажется сыроват в это году (может и сойти); надеюсь что и Маттео Й тоже поборется за победу или подиум.

     

     

  • Гонщик
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (6)
    Гонщик-Фото

    Сам Тур конечно никакой интриги не предоставит , зато Критериум обещает быть интересным. 

  • DIM
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    DIM-Фото
    В любом случае ещё в середине подъёма телеметрия показывала, что финиш будет в Систриере.
  • kwwk
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (6)
    kwwk-Фото

    Ну таки банда молодая неплохая собралась, должны делать картинку и профиль тура хороший - боевой.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Я думаю, что Анна на последнем этапе не проиграет и станет победителем этой Джиро.

  • zalex567
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    zalex567-Фото
    Мы не знаем о том, когда гонщицам стало известно о сокращении дистанции. Если об этом не знал комментатор, не означает, что не знали участницы гонки. Деми с победой на этом тяжком этапе. Анна проявила невероятную терпёжку и отстояла лидерство. Всем хватило на этом укороченном этапе, чтобы "накушаться" сполна.
  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Никогда такого не было и вот опять. 

    Но девушки,  наверное,  не против, что муки закончились чуть раньше,  чем нафантазировали организаторы. Это Италия, детки.

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2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

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