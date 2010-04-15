Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. Этап 1. Результаты

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- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 15:56
|
|
Vizille - Saint-Ismier, 146,2 км
|
|
|
1
|
|
Alex Baudin (Fra) Ef Education - Easypost
|
|
3:43:58
|
|
|
2
|
|
Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
+0:32
|
|
|
3
|
|
Léo Bisiaux (Fra) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
4
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
5
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
6
|
|
Ben Tulett (Gbr) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
7
|
|
Lucas Plapp (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
8
|
|
Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
9
|
|
Kévin Vauquelin (Fra) Netcompany Ineos
|
|
|
|
|
10
|
|
Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos
|
|
|
|
|
11
|
|
Bruno Armirail (Fra) Team Visma | Lease A Bike
|
|
35
|
|
|
12
|
|
Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates Xrg
|
|
44
|
|
|
13
|
|
Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
14
|
|
Cian Uijtdebroeks (Bel) Movistar Team
|
|
|
|
|
15
|
|
Clément Berthet (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
16
|
|
Juan Ayuso Pesquera (Esp) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
17
|
|
Paul Seixas (Fra) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
18
|
|
Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
19
|
|
Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
20
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
21
|
|
Maxim Van Gils (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
22
|
|
Valentin Paret Peintre (Fra) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
23
|
|
Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
24
|
|
Steff Cras (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
25
|
|
Torstein Træen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
26
|
|
Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost
|
|
56
|
|
|
27
|
|
Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
+1:04
|
|
|
28
|
|
Jan Castellon Ribalta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
29
|
|
Jørgen Nordhagen (Nor) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
30
|
|
Carlos Rodriguez Cano (Esp) Netcompany Ineos
|
|
|
|
|
31
|
|
George Bennett (Nzl) Nsn Cycling Team
|
|
+1:16
|
|
|
32
|
|
Cristian Rodriguez Martin (Esp) Xds Astana Team
|
|
+1:46
|
|
|
33
|
|
Sam Maisonobe (Fra) Cofidis
|
|
+2:53
|
|
|
34
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
35
|
|
Michael Gogl (Aut) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
36
|
|
Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
37
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) Xds Astana Team
|
|
+2:56
|
|
|
38
|
|
Quentin Pacher (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
39
|
|
Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
40
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
|
|
|
41
|
|
Nicolas Breuillard (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
42
|
|
Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
43
|
|
Lennard Kämna (Ger) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
44
|
|
Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
45
|
|
Andreas Kron (Den) Uno-X Mobility
|
|
+3:20
|
|
|
46
|
|
Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
47
|
|
Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis
|
|
+4:17
|
|
|
48
|
|
Clément Braz Afonso (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
+5:35
|
|
|
49
|
|
Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
+5:56
|
|
|
50
|
|
Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
51
|
|
Alessandro Covi (Ita) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
52
|
|
Lennart Jasch (Ger) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
53
|
|
Michael Shea Leonard (Can) Ef Education - Easypost
|
|
+9:40
|
|
|
54
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
+11:29
|
|
|
55
|
|
Mathis Le Berre (Fra) Totalenergies
|
|
+11:32
|
|
|
56
|
|
Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
57
|
|
Pablo Torres Arias (Esp) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
58
|
|
Carlos Verona Quintanilla (Esp) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
59
|
|
Diego Pescador Castro (Col) Movistar Team
|
|
|
|
|
60
|
|
Maxime Decomble (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
61
|
|
Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
62
|
|
Pavel Sivakov (Fra) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
63
|
|
Marco Frigo (Ita) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
64
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Premier Tech
|
|
+12:44
|
|
|
65
|
|
Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
66
|
|
Nicola Conci (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
67
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
68
|
|
Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
69
|
|
Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
70
|
|
Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
71
|
|
Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
72
|
|
Simone Velasco (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
73
|
|
Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
74
|
|
Jordan Jegat (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
75
|
|
Robbe Dhondt (Bel) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
76
|
|
Laurens De Plus (Bel) Netcompany Ineos
|
|
|
|
|
77
|
|
Geoffrey Bouchard (Fra) Totalenergies
|
|
+15:04
|
|
|
78
|
|
Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
79
|
|
Anthon Charmig (Den) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
80
|
|
Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
81
|
|
Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
82
|
|
Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
83
|
|
Mauri Vansevenant (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
84
|
|
Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
85
|
|
Alex Diaz Alvarez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
86
|
|
Georg Zimmermann (Ger) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
87
|
|
Benjamin Thomas (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
88
|
|
Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
89
|
|
Louis Rouland (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
90
|
|
Matteo Vercher (Fra) Totalenergies
|
|
+15:09
|
|
|
91
|
|
Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike
|
|
+16:10
|
|
|
92
|
|
Georg Steinhauser (Ger) Ef Education - Easypost
|
|
+21:11
|
|
|
93
|
|
Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
94
|
|
Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
95
|
|
Ivo Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
96
|
|
Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
97
|
|
Benoit Cosnefroy (Fra) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
98
|
|
Sergi Darder Gari (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
99
|
|
Martin Bugge (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
100
|
|
Joan Bou Company (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
101
|
|
Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
102
|
|
Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
103
|
|
Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
104
|
|
Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
105
|
|
Gianni Vermeersch (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
106
|
|
Thibault Guernalec (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
107
|
|
Haimar Etxeberria Ansalas (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
108
|
|
Raul Garcia Pierna (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
109
|
|
Sergio Samitier Samitier (Esp) Cofidis
|
|
|
|
|
110
|
|
Pau Marti Soriano (Esp) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
111
|
|
Sam Watson (Gbr) Netcompany Ineos
|
|
|
|
|
112
|
|
Dorian Godon (Fra) Netcompany Ineos
|
|
|
|
|
113
|
|
Pablo Castrillo Zapater (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
114
|
|
Callum Thornley (Gbr) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
115
|
|
Hugo Houle (Can) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
116
|
|
Lennert Belmans (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
117
|
|
Daan Hoole (Ned) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
118
|
|
Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
119
|
|
Jasha Sütterlin (Ger) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
120
|
|
Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
121
|
|
Joshua Tarling (Gbr) Netcompany Ineos
|
|
|
|
|
122
|
|
Vlad Van Mechelen (Bel) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
123
|
|
Ethan Hayter (Gbr) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
124
|
|
Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
125
|
|
Senna Remijn (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
126
|
|
Michel Heßmann (Ger) Movistar Team
|
|
|
|
|
127
|
|
Wout Van Aert (Bel) Team Visma | Lease A Bike
|
|
+24:09
|
|
|
128
|
|
Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
129
|
|
Jacob Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
130
|
|
Henri François Renard Haquin (Fra) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
131
|
|
Mathieu Kockelmann (Lux) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
132
|
|
Stefan Bissegger (Sui) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
133
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
134
|
|
James Knox (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
135
|
|
Anton Kuzmin (Kaz) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
136
|
|
Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
137
|
|
Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
138
|
|
Matthew Fox (Aus) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
139
|
|
Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
140
|
|
Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
141
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
142
|
|
Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
143
|
|
Hugo Hofstetter (Fra) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
144
|
|
Alexy Faure Prost (Fra) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
145
|
|
Dillon Corkery (Irl) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
146
|
|
Vito Braet (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
147
|
|
Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
148
|
|
Valentin Ferron (Fra) Cofidis
|
|
+28:55
|
|
|
149
|
|
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
|
|
+33:25
|
|
|
OTL
|
|
Florian Samuel Kajamini (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Brady Gilmore (Aus) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Rotem Tene (Isr) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Juan Martinez Huertas (Col) Team Picnic Postnl
|
|
|
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