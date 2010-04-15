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Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. Этап 2. Результаты

Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. Этап 2. Результаты

 

Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. Этап 2. Результаты

 

Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. Этап 2. Результаты

 

 

 

Saint-Martin-le-Vinoux - Le Puy-en-Velay, 234,3 км

 

 

1

 

Anthon Charmig (Den) Uno-X Mobility

 

5:40:29

 

 

2

 

Henri François Renard Haquin (Fra) Team Picnic Postnl

 

+0:41

 

 

3

 

Vlad Van Mechelen (Bel) Bahrain Victorious

 

 

 

 

4

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Movistar Team

 

+0:43

 

 

5

 

Clément Braz Afonso (Fra) Groupama-Fdj United

 

+0:44

 

 

6

 

Benjamin Thomas (Fra) Cofidis

 

+1:56

 

 

7

 

Jordan Jegat (Fra) Totalenergies

 

+1:59

 

 

8

 

Nadav Raisberg (Isr) Nsn Cycling Team

 

+2:10

 

 

9

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

+3:13

 

 

10

 

Maxim Van Gils (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

11

 

Mauri Vansevenant (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

12

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

13

 

Simone Velasco (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

14

 

Mathis Le Berre (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

15

 

Kevin Vermaerke (Usa) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

16

 

Robbe Dhondt (Bel) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

17

 

Quentin Pacher (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

18

 

Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

19

 

Gijs Leemreize (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

20

 

Lars Craps (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

21

 

Léo Bisiaux (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

22

 

Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

23

 

Sam Maisonobe (Fra) Cofidis

 

 

 

 

24

 

Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

25

 

Ben Tulett (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

26

 

Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

27

 

Jan Castellon Ribalta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

28

 

Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

29

 

Lennart Jasch (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

30

 

Paul Seixas (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

31

 

Kévin Vauquelin (Fra) Netcompany Ineos

 

 

 

 

32

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

33

 

Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos

 

 

 

 

34

 

Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

35

 

Bruno Armirail (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

36

 

Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

37

 

Pablo Torres Arias (Esp) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

38

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

 

 

 

39

 

Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

40

 

Nicolas Breuillard (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

41

 

Rudy Molard (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

42

 

Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

43

 

Torstein Træen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

44

 

Michael Gogl (Aut) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

45

 

Clément Berthet (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

46

 

Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

47

 

Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

48

 

Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Xds Astana Team

 

 

 

 

49

 

Valentin Paret Peintre (Fra) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

50

 

Steff Cras (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

51

 

Juan Ayuso Pesquera (Esp) Lidl-Trek

 

 

 

 

52

 

Cian Uijtdebroeks (Bel) Movistar Team

 

 

 

 

53

 

Carlos Rodriguez Cano (Esp) Netcompany Ineos

 

 

 

 

54

 

Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

55

 

Nicola Conci (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

56

 

Lorenzo Fortunato (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

57

 

Pavel Sivakov (Fra) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

58

 

Lennard Kämna (Ger) Lidl-Trek

 

 

 

 

59

 

Alex Baudin (Fra) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

60

 

Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

61

 

Cristian Rodriguez Martin (Esp) Xds Astana Team

 

 

 

 

62

 

Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

63

 

Andreas Kron (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

64

 

Alessandro Covi (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

65

 

Jørgen Nordhagen (Nor) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

66

 

Lucas Plapp (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

67

 

Marco Frigo (Ita) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

68

 

Diego Pescador Castro (Col) Movistar Team

 

 

 

 

69

 

Pablo Castrillo Zapater (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

70

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

 

 

 

71

 

Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

72

 

George Bennett (Nzl) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

73

 

Maxime Decomble (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

74

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

75

 

Carlos Verona Quintanilla (Esp) Lidl-Trek

 

+4:02

 

 

76

 

Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto Intermarché

 

+4:47

 

 

77

 

Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek

 

+3:13

 

 

78

 

Alexy Faure Prost (Fra) Team Picnic Postnl

 

+5:58

 

 

79

 

Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team

 

+8:14

 

 

80

 

Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

+10:33

 

 

81

 

Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

82

 

Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

83

 

Daan Hoole (Ned) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

84

 

Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

85

 

Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek

 

 

 

 

86

 

Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek

 

 

 

 

87

 

Sergio Samitier Samitier (Esp) Cofidis

 

 

 

 

88

 

Laurens De Plus (Bel) Netcompany Ineos

 

 

 

 

89

 

Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

90

 

Georg Steinhauser (Ger) Ef Education - Easypost

 

+11:33

 

 

91

 

Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

92

 

Sergi Darder Gari (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

+12:17

 

 

93

 

Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula

 

 

 

 

94

 

Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

95

 

Sam Watson (Gbr) Netcompany Ineos

 

 

 

 

96

 

Mathieu Kockelmann (Lux) Lotto Intermarché

 

 

 

 

97

 

Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

98

 

Haimar Etxeberria Ansalas (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

99

 

Alex Diaz Alvarez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

100

 

Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike

 

+13:47

 

 

101

 

Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

102

 

Thibault Guernalec (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

103

 

Matthew Fox (Aus) Lotto Intermarché

 

 

 

 

104

 

Vito Braet (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

105

 

Jacob Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

106

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

 

 

 

107

 

Geoffrey Bouchard (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

108

 

Valentin Ferron (Fra) Cofidis

 

 

 

 

109

 

Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

110

 

Benoit Cosnefroy (Fra) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

111

 

Martin Bugge (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

112

 

Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

113

 

Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

114

 

Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

115

 

Ethan Hayter (Gbr) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

116

 

Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

117

 

Wout Van Aert (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

118

 

Ivo Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

119

 

Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

120

 

Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

121

 

Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious

 

 

 

 

122

 

Joshua Tarling (Gbr) Netcompany Ineos

 

 

 

 

123

 

Gianni Vermeersch (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

124

 

Michael Shea Leonard (Can) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

125

 

Anton Kuzmin (Kaz) Xds Astana Team

 

 

 

 

126

 

Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious

 

 

 

 

127

 

Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

128

 

Joan Bou Company (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

129

 

Pau Marti Soriano (Esp) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

130

 

Jasha Sütterlin (Ger) Team Jayco Alula

 

 

 

 

131

 

Stefan Bissegger (Sui) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

132

 

Georg Zimmermann (Ger) Lotto Intermarché

 

 

 

 

133

 

Lennert Belmans (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

134

 

Dillon Corkery (Irl) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

135

 

James Knox (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

136

 

Callum Thornley (Gbr) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

137

 

Hugo Houle (Can) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

138

 

Hugo Hofstetter (Fra) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

139

 

Matteo Vercher (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

140

 

Senna Remijn (Ned) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

141

 

Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious

 

 

 

 

142

 

Louis Rouland (Fra) Cofidis

 

 

 

 

143

 

Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

144

 

Michel Heßmann (Ger) Movistar Team

 

 

 

 

145

 

Dorian Godon (Fra) Netcompany Ineos

 

+17:11

 

 

146

 

Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

147

 

Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

DNF

 

Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Lotto Intermarché

 

 

 

 

DNF

 

Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральная классификация после 2 этапа

 

 

1

 

Alex Baudin (Fra) Ef Education - Easypost

 

9:27:40

 

 

2

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

+0:32

 

 

3

 

Kevin Vermaerke (Usa) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

4

 

Léo Bisiaux (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

5

 

Ben Tulett (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

6

 

Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

7

 

Kévin Vauquelin (Fra) Netcompany Ineos

 

 

 

 

8

 

Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos

 

 

 

 

9

 

Rudy Molard (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

10

 

Lucas Plapp (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

11

 

Bruno Armirail (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

+0:35

 

 

12

 

Maxim Van Gils (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

+0:44

 

 

13

 

Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

14

 

Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

15

 

Paul Seixas (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

16

 

Clément Berthet (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

17

 

Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Xds Astana Team

 

 

 

 

18

 

Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

19

 

Cian Uijtdebroeks (Bel) Movistar Team

 

 

 

 

20

 

Juan Ayuso Pesquera (Esp) Lidl-Trek

 

 

 

 

21

 

Torstein Træen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

22

 

Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

23

 

Valentin Paret Peintre (Fra) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

24

 

Steff Cras (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

25

 

Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

26

 

Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost

 

+0:56

 

 

27

 

Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

+1:04

 

 

28

 

Jan Castellon Ribalta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

29

 

Carlos Rodriguez Cano (Esp) Netcompany Ineos

 

 

 

 

30

 

Jørgen Nordhagen (Nor) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

31

 

George Bennett (Nzl) Nsn Cycling Team

 

+1:16

 

 

32

 

Cristian Rodriguez Martin (Esp) Xds Astana Team

 

+1:46

 

 

33

 

Lars Craps (Bel) Lotto Intermarché

 

+2:53

 

 

34

 

Sam Maisonobe (Fra) Cofidis

 

 

 

 

35

 

Michael Gogl (Aut) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

36

 

Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

37

 

Quentin Pacher (Fra) Groupama-Fdj United

 

+2:56

 

 

38

 

Nicolas Breuillard (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

39

 

Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

40

 

Lorenzo Fortunato (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

41

 

Lennard Kämna (Ger) Lidl-Trek

 

 

 

 

42

 

Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

43

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

44

 

Clément Braz Afonso (Fra) Groupama-Fdj United

 

+3:06

 

 

45

 

Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility

 

+3:20

 

 

46

 

Andreas Kron (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

47

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

+4:17

 

 

48

 

Lennart Jasch (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

+5:56

 

 

49

 

Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

50

 

Alessandro Covi (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

51

 

Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

52

 

Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost

 

+10:16

 

 

53

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

+11:29

 

 

54

 

Jordan Jegat (Fra) Totalenergies

 

+11:30

 

 

55

 

Mathis Le Berre (Fra) Totalenergies

 

+11:32

 

 

56

 

Pablo Torres Arias (Esp) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

57

 

Pavel Sivakov (Fra) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

58

 

Diego Pescador Castro (Col) Movistar Team

 

 

 

 

59

 

Marco Frigo (Ita) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

60

 

Maxime Decomble (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

61

 

Anthon Charmig (Den) Uno-X Mobility

 

+11:51

 

 

62

 

Carlos Verona Quintanilla (Esp) Lidl-Trek

 

+12:21

 

 

63

 

Simone Velasco (Ita) Xds Astana Team

 

+12:44

 

 

64

 

Robbe Dhondt (Bel) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

65

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

66

 

Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

67

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

 

 

 

68

 

Nicola Conci (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

69

 

Benjamin Thomas (Fra) Cofidis

 

+13:47

 

 

70

 

Mauri Vansevenant (Bel) Soudal Quick-Step

 

+15:04

 

 

71

 

Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

72

 

Vlad Van Mechelen (Bel) Bahrain Victorious

 

+18:39

 

 

73

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Movistar Team

 

+18:41

 

 

74

 

Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal Quick-Step

 

+18:52

 

 

75

 

Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

+20:04

 

 

76

 

Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek

 

 

 

 

77

 

Laurens De Plus (Bel) Netcompany Ineos

 

 

 

 

78

 

Michael Shea Leonard (Can) Ef Education - Easypost

 

+20:14

 

 

79

 

Pablo Castrillo Zapater (Esp) Movistar Team

 

+21:11

 

 

80

 

Henri François Renard Haquin (Fra) Team Picnic Postnl

 

+21:37

 

 

81

 

Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula

 

+21:48

 

 

82

 

Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious

 

+22:06

 

 

83

 

Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

+22:24

 

 

84

 

Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek

 

 

 

 

85

 

Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto Intermarché

 

+22:45

 

 

86

 

Nadav Raisberg (Isr) Nsn Cycling Team

 

+23:06

 

 

87

 

Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula

 

+23:18

 

 

88

 

Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

89

 

Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Mobility

 

+24:08

 

 

90

 

Alex Diaz Alvarez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

91

 

Gijs Leemreize (Ned) Team Picnic Postnl

 

+24:09

 

 

92

 

Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike

 

+24:30

 

 

93

 

Geoffrey Bouchard (Fra) Totalenergies

 

+25:38

 

 

94

 

Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

95

 

Georg Zimmermann (Ger) Lotto Intermarché

 

 

 

 

96

 

Louis Rouland (Fra) Cofidis

 

 

 

 

97

 

Matteo Vercher (Fra) Totalenergies

 

+25:43

 

 

98

 

Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team

 

+26:12

 

 

99

 

Alexy Faure Prost (Fra) Team Picnic Postnl

 

+26:54

 

 

100

 

Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Premier Tech

 

+28:31

 

 

101

 

Sergio Samitier Samitier (Esp) Cofidis

 

 

 

 

102

 

Daan Hoole (Ned) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

103

 

Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost

 

+29:02

 

 

104

 

Georg Steinhauser (Ger) Ef Education - Easypost

 

+29:31

 

 

105

 

Sergi Darder Gari (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

+30:15

 

 

106

 

Haimar Etxeberria Ansalas (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

107

 

Sam Watson (Gbr) Netcompany Ineos

 

 

 

 

108

 

Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step

 

+31:45

 

 

109

 

Benoit Cosnefroy (Fra) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

110

 

Thibault Guernalec (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

111

 

Martin Bugge (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

112

 

Ivo Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

113

 

Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

114

 

Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

115

 

Gianni Vermeersch (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

116

 

Joan Bou Company (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

117

 

Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

118

 

Ethan Hayter (Gbr) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

119

 

Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

120

 

Pau Marti Soriano (Esp) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

121

 

Joshua Tarling (Gbr) Netcompany Ineos

 

 

 

 

122

 

Jasha Sütterlin (Ger) Team Jayco Alula

 

 

 

 

123

 

Lennert Belmans (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

124

 

Callum Thornley (Gbr) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

125

 

Hugo Houle (Can) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

126

 

Senna Remijn (Ned) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

127

 

Michel Heßmann (Ger) Movistar Team

 

 

 

 

128

 

Mathieu Kockelmann (Lux) Lotto Intermarché

 

+33:13

 

 

129

 

Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

130

 

Jacob Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team

 

+34:43

 

 

131

 

Matthew Fox (Aus) Lotto Intermarché

 

 

 

 

132

 

Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

133

 

Wout Van Aert (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

134

 

Vito Braet (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

135

 

Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious

 

 

 

 

136

 

Anton Kuzmin (Kaz) Xds Astana Team

 

 

 

 

137

 

Stefan Bissegger (Sui) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

138

 

Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious

 

 

 

 

139

 

Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

140

 

James Knox (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

141

 

Dillon Corkery (Irl) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

142

 

Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

143

 

Hugo Hofstetter (Fra) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

144

 

Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost

 

+35:09

 

 

145

 

Dorian Godon (Fra) Netcompany Ineos

 

 

 

 

146

 

Valentin Ferron (Fra) Cofidis

 

+39:29

 

 

147

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

+43:59

 

 

 

Тур Овернь-Рона-Альпы (Критериум Дофине)-2026. Превью

Результаты 1 этапа Тура Овернь - Рона-Альпы-2026

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Теги к статье: Тур Овернь - Рона-Альпы-2026 Критериум Дофине многодневная гонка велогонка Мирового тура Антон Чармиг

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 20.05.2021

    Закономерность однако-приходят в Астану, затухают, уходят-возраждаются. Примеров: больше чем достаточно.Заслужил и своим стремлением и  работой на всей дистанции отрыва.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:01 | Регистрация: 15.04.2010

    Второй этап и снова смельчак берёт финиш. Интересный тур в этот раз получается.

  3. Имя: Мухамедали

    Kzvelo_fan

    Сегодня, 20:21 | Регистрация: 22.07.2025

    Цитата: nightbuster33
    Закономерность однако-приходят в Астану, затухают, уходят-возраждаются. Примеров: больше чем достаточно.Заслужил и своим стремлением и  работой на всей дистанции отрыва.
    еще больше обратных примеров))

  4. Имя: Алексей

    Стриж

    Сегодня, 20:35 | Регистрация: 14.07.2021

    Чего то Альмейда совсем не того. Или ехать не хочет или не может или …. Не хочет мекса тащить :) Вчера 3 с конца Сегодня 119

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Комментарии

  • Стриж
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (4)
    Стриж-Фото
    Чего то Альмейда совсем не того. Или ехать не хочет или не может или …. Не хочет мекса тащить :) Вчера 3 с конца Сегодня 119
  • Kzvelo_fan
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (4)
    Kzvelo_fan-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Закономерность однако-приходят в Астану, затухают, уходят-возраждаются. Примеров: больше чем достаточно.Заслужил и своим стремлением и  работой на всей дистанции отрыва.
    еще больше обратных примеров))
  • Николай Н.
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Второй этап и снова смельчак берёт финиш. Интересный тур в этот раз получается.

  • nightbuster33
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Закономерность однако-приходят в Астану, затухают, уходят-возраждаются. Примеров: больше чем достаточно.Заслужил и своим стремлением и  работой на всей дистанции отрыва.

  • Геродот
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (7)
    Геродот-Фото
    Надоело Алмейде катать всяких выскочек. Хочет Пога дель Торо двигать - пусть сам его и катает. И оно справедливо)
  • kabachok
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (8)
    kabachok-Фото
    не, Жуан Пэдру уже не сообразит - 25 минут вчерась умудрился хапнуть.
  • Серафим
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (7)
    Серафим-Фото

    На награждении молодой француз устал переодеваться в разные майки в режиме "турбо".

     Но кто зажег тут, так это Алмейда. Может, с руководством терки, не знаю. Решил, раз прогнули под молодежь, то нате, получите результат.

  • shekn
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (8)
    shekn-Фото

    Да , согласен, с этими названиями уже с ума сойти можно . Пусть хоть что-ли это оставят на следующий год .

     

    После невероятно интригующей Джиро ))) жду , что молодежь подарит нам здесь настоящую борьбу . Сэксас, Аюсо , Дель Торо - вперёд ребятки , задайте жару все . Втроём . Пофиг кто выиграет , лишь бы было интересно . А может и Альмейда что-нибудь сообразит 

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    cmap_nep-Фото
    Уже "привычный" сюрприз на Джиро... В 2018 - Фруми, в 2025 - Саймон Йетс, в 2026 Фемме - Деми. Да и раньше такое было: Кунего, Савольделли и др. Всегда приятно видеть такие сюжеты. А Деми, что Деми - она лучшая...
  • EL-Fenomeno
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото
    Вот вам и начало "нового" Дофине: сразу "с места и в карьер", так сказать. Один не вписался в лимит, другой вообще сошёл (подающий надежды молодой американец), третий (Кокар) едва заехал/доехал (10 сек было у француза было до дисквы). Бодин продержался и выиграл - очень важная победа для команды EF в связи с тяжёлой травмой его комрада на другой гонке. А шо там по Алмейде ? Португалец 3-й с конца и +24мин. со старта (!!) Будет пилить звёздного грэгари для дель Торо на горных этапах или наметил для себя позже красивую победу (там же) ??

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Джиро д'Италия

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

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