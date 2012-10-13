Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 8. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:35
Из-за нестабильного ледяного наслоения, которое могло обрушиться на дорогу,
в целях безопасности этап финишировал примерно за 1 до вершины Колле-делле-Финестре.
Rivoli – Sestriere, 106 км
|
1
|
Vollering Demi
|
FDJ United - SUEZ
|
2:28:46
|
2
|
Holmgren Isabella
|
Lidl - Trek
|
0:03
|
3
|
Niedermaier Antonia
|
CANYON//SRAM
|
*0:00
|
4
|
van der Breggen Anna
|
Team SD Worx - Protime
|
0:05
|
5
|
de Vries Femke
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0:56
|
6
|
Reusser Marlen
|
Movistar Team
|
1:00
Генеральная классификация после 7 этапа:
1. Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime
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