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Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 6. Результаты

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 6. Результаты

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 6. Результаты

 

 

 

Ala – Brescello, 160 км

 

 

1

 

Elisa Balsamo (Ita) Lidl - Trek

 

3:54:02

 

 

2

 

Maggie Coles-Lyster (Can) Human Powered Health

 

0:00:00

 

 

3

 

Georgia Baker (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

4

 

Célia Gery (Fra) Fdj United - Suez

 

 

 

 

5

 

Chiara Consonni (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

6

 

Gladys Verhulst Wild (Fra) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

7

 

Lara Gillespie (Irl) Uae Team Adq

 

 

 

 

8

 

Lily Williams (Usa) Human Powered Health

 

 

 

 

9

 

Alessia Zambelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

10

 

Alexandra Volstad (Can) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

11

 

Cristina Tonetti (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

12

 

Nienke Veenhoven (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

13

 

Sara Fiorin (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

14

 

Charlotte Kool (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

15

 

Lara Crestanello (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

16

 

Lucinda Brand (Ned) Lidl - Trek

 

 

 

 

17

 

Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

18

 

Linda Zanetti (Sui) Uno-X Mobility

 

 

 

 

19

 

Rachele Barbieri (Ita) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

20

 

Tiril Jørgensen (Nor) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

21

 

Elisa Longo Borghini (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

22

 

Alessia Vigilia (Ita) Uno-X Mobility

 

 

 

 

23

 

Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team

 

 

 

 

24

 

Irma Siri (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

25

 

Chantal Pegolo (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

26

 

Marina Garau Roca (Esp) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

27

 

Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

28

 

Maike Van Der Duin (Ned) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

29

 

Femke De Vries (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

30

 

Elisa De Vallier (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

31

 

Monica Trinca Colonel (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

32

 

Ally Marée Wollaston (Nzl) Fdj United - Suez

 

 

 

 

33

 

Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

34

 

Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

35

 

Demi Vollering (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

36

 

Marlen Reusser (Sui) Movistar Team

 

 

 

 

37

 

Vittoria Guazzini (Ita) Fdj United - Suez

 

 

 

 

38

 

Marta Pavesi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

39

 

Niamh Fisher-Black (Nzl) Lidl - Trek

 

 

 

 

40

 

Daniek Hengeveld (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

41

 

Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

42

 

Nora Jenčušová (Svk) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

43

 

Carlotta Cipressi (Ita) Human Powered Health

 

 

 

 

44

 

Alison Jackson (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

45

 

Antonia Niedermaier (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

46

 

Mylene De Zoete (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

47

 

Robyn Clay (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

48

 

Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

49

 

Alexis Magner (Usa) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

50

 

Gaia Segato (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

51

 

Lore De Schepper (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

52

 

Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

53

 

Debora Silvestri (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

54

 

Isabella Holmgren (Can) Lidl - Trek

 

 

 

 

55

 

Valentina Cavallar (Aut) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

56

 

Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

57

 

Petra Zsankó (Hun) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

58

 

Giulia Giuliani (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

59

 

Chiara Reghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

60

 

Sara Luccon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

61

 

Thalita De Jong (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

62

 

Barbara Malcotti (Ita) Human Powered Health

 

 

 

 

63

 

Quinty Ton (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

64

 

Justine Ghekiere (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

65

 

Rosita Reijnhout (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

66

 

Urška Žigart (Slo) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

67

 

Lauren Dickson (Gbr) Fdj United - Suez

 

 

 

 

68

 

Giulia Bisso (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

69

 

Caroline Wreszin (Usa) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

70

 

Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Movistar Team

 

 

 

 

71

 

Fleur Moors (Bel) Lidl - Trek

 

 

 

 

72

 

Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

73

 

Pfeiffer Zara Georgi (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

74

 

Chladoňová Viktória Chladoňová Viktória (Svk) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

75

 

Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

76

 

Cecilie Ludwig (Den) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

77

 

Fariba Hashimi (Afg) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

78

 

Sofia Arici (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

79

 

Yuliia Biriukova (Ukr) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

80

 

Julie Van De Velde (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

81

 

Justyna Czapla (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

82

 

Irene Cagnazzo (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

83

 

Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

84

 

Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

85

 

Francesca Barale (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

86

 

Margarita Victoria Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq

 

 

 

 

87

 

Sigrid Ytterhus Haugset (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

88

 

Maya Kingma (Ned) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

89

 

Marte Berg Edseth (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

90

 

Irene Affolati (Ita) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

91

 

Martina Silvestri (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

92

 

Margaux Vigie (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

93

 

Mirre Knaven (Ned) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

94

 

Ilaria Marinetto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

95

 

Emilie Morier (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

96

 

Nina Berton (Lux) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

97

 

Caroline Andersson (Swe) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

98

 

Susanne Andersen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

99

 

Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility

 

 

 

 

100

 

Solène Muller (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

0:00:44

 

 

101

 

Eleonora La Bella (Ita) Aromitalia Vaiano

 

0:00:45

 

 

102

 

Aude Biannic (Fra) Movistar Team

 

0:00:00

 

 

103

 

Stina Kagevi (Swe) Ef Education - Oatly

 

0:00:46

 

 

104

 

Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

0:00:00

 

 

105

 

Nadia Gontova (Can) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

106

 

Silke Smulders (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

0:00:47

 

 

107

 

Eleonora Deotto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

108

 

Sharon Spimi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:00:00

 

 

109

 

Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health

 

0:00:47

 

 

110

 

Mareille Meijer (Ned) Movistar Team

 

 

 

 

111

 

Naia Amondarain Gaztañaga (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:00:00

 

 

112

 

Marion Bunel (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

113

 

Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

114

 

Gaia Masetti (Ita) Team Picnic Postnl

 

0:00:48

 

 

115

 

Katelyn Nicholson (Aus) Team Mendelspeck E-Work

 

0:00:47

 

 

116

 

Amanda Spratt (Aus) Lidl - Trek

 

0:00:00

 

 

117

 

Fanny Bonini (Ita) Aromitalia Vaiano

 

0:00:49

 

 

118

 

Alena Amialiusik (Blr) Uae Team Adq

 

 

 

 

119

 

Eva Van Agt (Ned) Fdj United - Suez

 

0:00:00

 

 

120

 

Amber Kraak (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

121

 

Matilde Vitillo (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

122

 

Marthe Truyen (Bel) Fenix-Premier Tech

 

0:01:17

 

 

123

 

Anastasiya Kolesava (Blr) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:01:35

 

 

124

 

Becky Storrie (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:01:40

 

 

125

 

Alicia Gonzalez Blanco (Esp) St Michel - Preference Home - Auber93

 

0:00:00

 

 

126

 

Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Premier Tech

 

0:01:50

 

 

127

 

Kristen Faulkner (Usa) Ef Education - Oatly

 

0:01:58

 

 

128

 

Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

0:02:16

 

 

129

 

Christina Schweinberger (Aut) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

130

 

Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:02:17

 

 

131

 

Millie Couzens (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

0:00:00

 

 

132

 

Andrea Casagranda (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

133

 

Valentina Venerucci (Smr) Aromitalia Vaiano

 

0:02:35

 

 

134

 

Camilla Bezzone (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

0:02:51

 

 

135

 

Giorgia Serena (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

136

 

Valeria Curnis (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:03:47

 

 

 

 

Генеральная классификация после 6 этапа

 

 

1

 

Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

19:49:15

 

 

2

 

Demi Vollering (Ned) Fdj United - Suez

 

0:01:00

 

 

3

 

Antonia Niedermaier (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:01:24

 

 

4

 

Isabella Holmgren (Can) Lidl - Trek

 

0:02:01

 

 

5

 

Marlen Reusser (Sui) Movistar Team

 

0:02:03

 

 

6

 

Elisa Longo Borghini (Ita) Uae Team Adq

 

0:02:12

 

 

7

 

Niamh Fisher-Black (Nzl) Lidl - Trek

 

0:02:33

 

 

8

 

Femke De Vries (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:02:38

 

 

9

 

Monica Trinca Colonel (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

0:03:21

 

 

10

 

Urška Žigart (Slo) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:03:26

 

 

11

 

Lore De Schepper (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:03:32

 

 

12

 

Valentina Cavallar (Aut) Team Sd Worx - Protime

 

0:04:25

 

 

13

 

Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Oatly

 

0:05:25

 

 

14

 

Lauren Dickson (Gbr) Fdj United - Suez

 

0:07:20

 

 

15

 

Nadia Gontova (Can) Liv-Alula-Jayco

 

0:07:52

 

 

16

 

Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:08:30

 

 

17

 

Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Mobility

 

0:09:58

 

 

18

 

Sigrid Ytterhus Haugset (Nor) Uno-X Mobility

 

0:10:06

 

 

19

 

Maya Kingma (Ned) Aromitalia Vaiano

 

0:11:28

 

 

20

 

Emilie Morier (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

0:11:50

 

 

21

 

Cecilie Ludwig (Den) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:11:52

 

 

22

 

Marion Bunel (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

0:12:12

 

 

23

 

Chladoňová Viktória Chladoňová Viktória (Svk) Team Visma | Lease A Bike

 

0:12:46

 

 

24

 

Margarita Victoria Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq

 

0:12:51

 

 

25

 

Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health

 

0:13:04

 

 

26

 

Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq

 

0:14:42

 

 

27

 

Lucinda Brand (Ned) Lidl - Trek

 

0:14:59

 

 

28

 

Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq

 

0:15:15

 

 

29

 

Tiril Jørgensen (Nor) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:17:11

 

 

30

 

Rosita Reijnhout (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:17:15

 

 

31

 

Chiara Reghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:20:24

 

 

32

 

Sofia Arici (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:22:31

 

 

33

 

Célia Gery (Fra) Fdj United - Suez

 

0:22:36

 

 

34

 

Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq

 

0:22:46

 

 

35

 

Barbara Malcotti (Ita) Human Powered Health

 

0:23:01

 

 

36

 

Debora Silvestri (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:23:28

 

 

37

 

Caroline Andersson (Swe) Liv-Alula-Jayco

 

0:23:41

 

 

38

 

Gaia Segato (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:23:51

 

 

39

 

Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Movistar Team

 

0:23:56

 

 

40

 

Quinty Ton (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

0:24:55

 

 

41

 

Thalita De Jong (Ned) Human Powered Health

 

0:26:07

 

 

42

 

Amanda Spratt (Aus) Lidl - Trek

 

0:27:41

 

 

43

 

Kristen Faulkner (Usa) Ef Education - Oatly

 

0:29:26

 

 

44

 

Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

0:29:44

 

 

45

 

Amber Kraak (Ned) Fdj United - Suez

 

0:30:21

 

 

46

 

Yuliia Biriukova (Ukr) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:31:45

 

 

47

 

Alena Amialiusik (Blr) Uae Team Adq

 

0:33:01

 

 

48

 

Carlotta Cipressi (Ita) Human Powered Health

 

0:33:49

 

 

49

 

Margaux Vigie (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

0:33:57

 

 

50

 

Stina Kagevi (Swe) Ef Education - Oatly

 

0:34:32

 

 

51

 

Alessia Vigilia (Ita) Uno-X Mobility

 

0:35:25

 

 

52

 

Lily Williams (Usa) Human Powered Health

 

0:35:49

 

 

53

 

Silke Smulders (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

0:35:59

 

 

54

 

Pfeiffer Zara Georgi (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:36:06

 

 

55

 

Daniek Hengeveld (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:36:22

 

 

56

 

Lara Gillespie (Irl) Uae Team Adq

 

0:36:25

 

 

57

 

Aude Biannic (Fra) Movistar Team

 

0:36:34

 

 

58

 

Solène Muller (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

0:37:03

 

 

59

 

Elisa Balsamo (Ita) Lidl - Trek

 

0:37:09

 

 

60

 

Justine Ghekiere (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:37:27

 

 

61

 

Chiara Consonni (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:37:38

 

 

62

 

Irene Cagnazzo (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:37:55

 

 

63

 

Marte Berg Edseth (Nor) Uno-X Mobility

 

0:38:10

 

 

64

 

Justyna Czapla (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:38:18

 

 

65

 

Fleur Moors (Bel) Lidl - Trek

 

0:38:19

 

 

66

 

Francesca Barale (Ita) Movistar Team

 

0:38:35

 

 

67

 

Giulia Giuliani (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

0:39:06

 

 

68

 

Giulia Bisso (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:39:29

 

 

69

 

Julie Van De Velde (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:40:07

 

 

70

 

Millie Couzens (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

0:40:21

 

 

71

 

Matilde Vitillo (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

0:40:26

 

 

72

 

Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team

 

0:41:08

 

 

73

 

Gladys Verhulst Wild (Fra) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:41:15

 

 

74

 

Linda Zanetti (Sui) Uno-X Mobility

 

0:41:32

 

 

75

 

Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:41:35

 

 

76

 

Mirre Knaven (Ned) Ef Education - Oatly

 

0:42:14

 

 

77

 

Caroline Wreszin (Usa) St Michel - Preference Home - Auber93

 

0:42:21

 

 

78

 

Becky Storrie (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:42:59

 

 

79

 

Nina Berton (Lux) Ef Education - Oatly

 

0:43:10

 

 

80

 

Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health

 

0:43:33

 

 

81

 

Anastasiya Kolesava (Blr) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:44:18

 

 

82

 

Charlotte Kool (Ned) Fenix-Premier Tech

 

0:44:34

 

 

83

 

Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

0:44:37

 

 

84

 

Georgia Baker (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

0:45:08

 

 

85

 

Fariba Hashimi (Afg) Vini Fantini - Bepink

 

0:45:13

 

 

86

 

Marthe Truyen (Bel) Fenix-Premier Tech

 

0:45:28

 

 

87

 

Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

0:45:59

 

 

88

 

Naia Amondarain Gaztañaga (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:46:09

 

 

89

 

Christina Schweinberger (Aut) Fenix-Premier Tech

 

0:46:36

 

 

90

 

Eva Van Agt (Ned) Fdj United - Suez

 

0:46:46

 

 

91

 

Vittoria Guazzini (Ita) Fdj United - Suez

 

0:46:54

 

 

92

 

Alessia Zambelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:46:59

 

 

93

 

Sharon Spimi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:47:00

 

 

94

 

Alicia Gonzalez Blanco (Esp) St Michel - Preference Home - Auber93

 

0:47:19

 

 

95

 

Andrea Casagranda (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:47:25

 

 

96

 

Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:47:30

 

 

97

 

Sara Luccon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:47:42

 

 

98

 

Maggie Coles-Lyster (Can) Human Powered Health

 

0:47:44

 

 

99

 

Alexis Magner (Usa) Ef Education - Oatly

 

0:47:47

 

 

100

 

Elisa De Vallier (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:47:49

 

 

101

 

Marina Garau Roca (Esp) Vini Fantini - Bepink

 

0:47:57

 

 

102

 

Ally Marée Wollaston (Nzl) Fdj United - Suez

 

0:48:11

 

 

103

 

Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

0:48:15

 

 

104

 

Mareille Meijer (Ned) Movistar Team

 

0:48:23

 

 

105

 

Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility

 

0:48:24

 

 

106

 

Rachele Barbieri (Ita) Team Picnic Postnl

 

0:48:32

 

 

107

 

Valentina Venerucci (Smr) Aromitalia Vaiano

 

0:48:59

 

 

108

 

Alexandra Volstad (Can) Ef Education - Oatly

 

0:49:26

 

 

109

 

Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:50:34

 

 

110

 

Alison Jackson (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

0:52:15

 

 

111

 

Marta Pavesi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:52:52

 

 

112

 

Cristina Tonetti (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:53:57

 

 

113

 

Irene Affolati (Ita) Aromitalia Vaiano

 

0:54:03

 

 

114

 

Eleonora La Bella (Ita) Aromitalia Vaiano

 

0:54:18

 

 

115

 

Lara Crestanello (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:54:41

 

 

116

 

Zsankó Petra Zsankó Petra (Hun) Aromitalia Vaiano

 

0:55:09

 

 

117

 

Maike Van Der Duin (Ned) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:55:28

 

 

118

 

Gaia Masetti (Ita) Team Picnic Postnl

 

0:55:43

 

 

119

 

Sara Fiorin (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:57:26

 

 

120

 

Mylene De Zoete (Ned) Fenix-Premier Tech

 

0:57:38

 

 

121

 

Nienke Veenhoven (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:57:58

 

 

122

 

Susanne Andersen (Nor) Uno-X Mobility

 

0:58:08

 

 

123

 

Robyn Clay (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:58:28

 

 

124

 

Chantal Pegolo (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:58:50

 

 

125

 

Fanny Bonini (Ita) Aromitalia Vaiano

 

0:59:32

 

 

126

 

Irma Siri (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:59:45

 

 

127

 

Martina Silvestri (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

1:00:22

 

 

128

 

Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Premier Tech

 

1:00:39

 

 

129

 

Jenčušová Nora Jenčušová Nora (Svk) Vini Fantini - Bepink

 

1:04:29

 

 

130

 

Valeria Curnis (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

1:06:32

 

 

131

 

Eleonora Deotto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

1:07:19

 

 

132

 

Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

1:07:25

 

 

133

 

Katelyn Nicholson (Aus) Team Mendelspeck E-Work

 

1:07:59

 

 

134

 

Giorgia Serena (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

1:08:24

 

 

135

 

Camilla Bezzone (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

1:08:27

 

 

136

 

Ilaria Marinetto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

1:17:13

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:42 | Регистрация: 15.04.2010

    Люсинда чётко вывезла на финиш Бользамо.

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Комментарии

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда чётко вывезла на финиш Бользамо.

  • Серафим
    Дамиано Карузо останется в Bah ... (1)
    Серафим-Фото

     Карузо: "А я ещё и пою".

  • zalex567
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    zalex567-Фото

    Деми выиграла на равнинном финише, что вовсе не её "конёк". Но для тех, кто был с ней в отрыве - это ещё более не подходящие условия для финала этапа.

    Цитата: cmap_nep
    После вчерашней разделки Деми сама на себя была непохожа. Надежд на Финестре-Сестриере мало, такое видели в 24 году, когда она не сумела отыграть минуту у Каси.
    Там по моему секунд чуть-чуть не хватило. Это, кажется, на Туре женском было. Сколько эмоций! Только в женском спорте можно это видеть. Зря к женскому велоспорту такое предвзятое и безразличное отношение. Ведь в лыжном спорте или биатлоне мы их смотрим на равных с мужиками.

  • VeloliveTeam
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (5)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: SVS
    Не знаю, политика ли это сайта, или хостера, но вот так :(...

     

    Это точно не политика сайта. К сожалению, эти технические проблемы не с нашей стороны и от администрации сайта не зависят.

  • SVS
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (5)
    SVS-Фото
    Не из всех сетей можно открыть этот сайт. С российским IP без проблем, а вот зарубежные сети не все пускают. Не знаю, политика ли это сайта, или хостера, но вот так :(...
  • DIM
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    DIM-Фото
    На Финестре любая может капнуть.
  • cmap_nep
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    cmap_nep-Фото
    После вчерашней разделки Деми сама на себя была непохожа. Надежд на Финестре-Сестриере мало, такое видели в 24 году, когда она не сумела отыграть минуту у Каси.
  • zalex567
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    zalex567-Фото
    Очень радостно за успех Деми!
  • EL-Fenomeno
    Анна ван дер Брегген выиграла ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото
    4-е фото сверху просто эпик: все помогают "розовой" Бальзамо колесить эту разделку. А ветеранша Анна фон дер Брегген теперь может к синему комбинезону добавить ещё и розовый, но будет ли согласна с этим блонда Воллеринг ?) Неужели няшная Деми в этом году решилась на победный дубль в стиле Тадея: Джиро + Тур. Я думаю сМожет...если конечно захочет и спорт.диры в команде позволят. Кстати, после этапа #5 ещё двое девушек получили дискву - что том творится на женской Джиро в этом году !?
  • EL-Fenomeno
    Дамиано Карузо получил приз са ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    Дамьяноне конечно всеми любимый шоссер: и в пелотоне, и среди болельщиков, ну кажись орги просто уважили ветерана из-за его последней Джиро в последний профи-сезон. Хотя не спорю, Каразо активничал на многодневке, помогал молодому португалу да и себя "воздвигнул" в ТОП-10 генерала.
    Цитата: zalex567
    Домиано, конечно, хорош был в гонке, но разве самый активный был не Чикконе? Или победителю в горной классификации этот титул не положено присваивать?
    Согласен с вами, что Чикконе был ближе к награде самого агрессивного за свои старания и отрывы в гонке; не хватило одного...той самой желанной победы на хотя бы одном горном этапе (эх)

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