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Обсуждение Джиро д'Италия-2017 в Велочате

 Джиро д'Италия-2017

 

100-й юбилейный выпуск Джиро д’Италия означает, что увеличивается значимость и престижность победы в каждой классификации, важен каждый отрыв, борьба за очки и промежуточные спринты. Рисунок гонки может стремительно меняться на каждом этапе. Приглашаем следить за всеми этапами Джиро д’Италия-2017 вместе с нами. 

 

Альгеро принимает старт 100-й версии Джиро д'Италии и впервые принимает старт этапа Джиро д'Италии. Финиш 1 этапа Джиро д'Италия-2017 принимает город Ольбия, расположенный на берегу залива Тирренского моря. Спринтерский этап, проложенный по продуваемому побережью двух морей.

  

Присоединяйтесь к нашему Live-чат для обсуждения всех важных моментов гонки.

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Теги к статье: текстовая трансляция гонка Мирового тура Джиро д'Италия-2017 Giro d'Italia Гран-тур

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Ближайшие старты

3 - 7 мая 2017

Tour d’Azerbaidjan

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

7 мая 2017

Gran Premio Citta di Lugano

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • RVL
    Джиро д'Италия-2017. Презента ... (6)
    RVL-Фото

    А что это за муза сверкает кружевами? )))

  • 0x5F375A86
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    0x5F375A86-Фото

     Даже google подготовился к старту джиро сегодня!

  • bettini11
    Джиро д'Италия-2017. Презента ... (6)
    bettini11-Фото

    Уж эти итальянцы вечно чудят. То сербский флаг за российский выдадут, то старый гимн Глинки врубят в Милане Денису...

  • veloliveuser
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (16)
    veloliveuser-Фото
    Кинтана же планирует еще и на тдф поехать - будет ли он убиваться при жестком раскладе?
    в прошлом году он перед гт ехал гонку со слабыми соперниками, сейчас - опять, видно он не любит перенапрягаться.
    поэтому соперники могут его просто прокатить (по карточному).
  • zhekinson
    Джиро д'Италия-2017. Презента ... (6)
    zhekinson-Фото

    Трансляция на Rai Sport,мягко говоря, не порадовала,больше было разговоров,чем самой презентации.Утешило одно,что в этом году к числу многочисленных экспертов помимо Стефано Гардзелли,добавился Алессандро Петакки.

  • Rokka
    Джиро д'Италия-2017. Презента ... (6)
    Rokka-Фото
    Почему российский флаг перевернут?
  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Синяя ма ... (4)
    Bjoern-Фото

    Тут всё очень трудно: как я понимаю Пирацци в минусе, хотя я в него и не верил. Фрайле, скорее король первых двух недель, а дальше не потянет, но майку должен поносить, возможно даже на первом этапе. Фолифоров, ну тут трудно сказать, думаю, что за майку будет бороться, но всё зависит от наличие соперников. Роллан, тут я просто не уверен, что он за майкой поедет, скорее за этапами, но при случае зацепит и майку. Висконти, скорее за этапом и помощь Нибали и мимо майки. Есть ещё варианты с провалом фаворитов Томаса и Пино, тогда Роса и Рейхенбах могут побороться за майку и даже Ланда, если его оставят в гонке, да и сам Пино может побороться за майку.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: bob.velo17
    Неплохой экскурс об истории острова .Большое спасибо.

    Как всегда ВелоЛайв радует из года в год (спасибо им за это).

    Италия - это действительно жемчужина.

    Цитата: RailVelo
    Во сколько?

    На Е1 14:00 СЕТ (сама гонка в 15:00) + повтор на Е2

    http://www.eurosport.ru/watch-eurosport.shtml#watch-schedule__wrapper

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Презента ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    в добрый путь!!!

    http://www.eurosport.ru/cycling/giro-d-italia/2017/story_sto6153084.shtml

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Белая ма ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Несмотря на прошлогоднюю белую майку от Боба - не верю в него на этот раз (даже с учётом 2-х разделок).

    Будем надеятся, что Д.Формоло даст по возможности годный "бой" Адаму Йейтсу

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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