Обсуждение Джиро д'Италия-2017 в Велочате

100-й юбилейный выпуск Джиро д’Италия означает, что увеличивается значимость и престижность победы в каждой классификации, важен каждый отрыв, борьба за очки и промежуточные спринты. Рисунок гонки может стремительно меняться на каждом этапе. Приглашаем следить за всеми этапами Джиро д’Италия-2017 вместе с нами.

Альгеро принимает старт 100-й версии Джиро д'Италии и впервые принимает старт этапа Джиро д'Италии. Финиш 1 этапа Джиро д'Италия-2017 принимает город Ольбия, расположенный на берегу залива Тирренского моря. Спринтерский этап, проложенный по продуваемому побережью двух морей.

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