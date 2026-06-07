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Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

Элиза Лонго Боргини – победительница 9 финального этапа Джиро д’Италия-2026, Анна ван дер Брегген потеряла розовую майку

 

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

Чемпионка Европы, 29-летняя нидерландская велогонщица команды FDJ United – SUEZ Деми Воллеринг завоевала розовую майку Джиро д’Италия-2026 на финальном, 9-м эпическом этапе, перевернув генеральную классификацию в финальный день гонки, в то время как чемпионка Италии Элиза Лонго Боргини выиграла этап.  

 

Деми Воллеринг стала всего лишь второй гонщицей в истории, которая завершила женскую «трилогию» Гранд-туров, повторив достижение своей соотечественницы Аннемик ван Флёйтен.

 

36-летняя соотечественница Деми Воллеринг — гонщица команды SD Worx-Protime Анна ван дер Брегген — потеряла розовую майку лидера, которую удерживала после победы в разделке на 4-м этапе. В итоге ван дер Брегген не смогла сохранить и второе место, так как атаковавшая 23-летняя немецкая гонщица CANYON//SRAM Антония Нидермайер (занимавшая третье место перед стартом 9-го этапа) сумела уехать в отрыв, к которому позже присоединилась Деми Воллеринг, и отыграла достаточно времени, чтобы подняться на вторую ступень подиума.

 

В итоге Деми Воллеринг поднялась на высшую ступень подиума Джиро д’Италия-2026 с преимуществом в полминуты над Антонией Нидермайер, а Анна ван дер Брегген проиграла Воллеринг 1 минуту 37 секунд, замкнув тройку призёров.

 

Элиза Лонго Боргини (UAE Team ADQ) не смогла стать трёхкратной подряд победительницей женской Джиро, но в финальный день благодаря атаке и отъезду в отрыв поднялась на три строчки в генеральной классификации, завершив гонку 4-й, и взяв победу на этапе.

 

Уже на первом подъёме этапа команда Деми Воллеринг, FDJ United-Suez, задала такой темп, что  в группе розовой майки осталось семь гонщиц. Ситуацию за 82 км до финиша переломила атака Антонии Нидермайер, к которой присоединились Элиза Лонго Боргини и 25-летняя новозеландская гонщица Lidl-Trek Ниам Фишер-Блек. Трио набрало 2 минуты 12 секунд преимущества, и в какой-то момент гонки Нидермайкер даже становилась виртуальным лидером.

 

За 37 км до финиша Деми Воллеринг сбросила Анну ван дер Брегген, а через 9 км уже переложилась к лидирующей группе.

 

Она возглавляла лидирующий квартет на последнем километре. В спринте Элиза Лонго Боргини одержала победу, обойдя Ниам Фишер-Блек и Антонию Нидермайер.

  

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

  

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе 

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

Деми Воллеринг выиграла Джиро д’Италия-2026 атакой на финальном этапе

 

 Photo Credits: LaPresse

 

 

Деми Воллеринг: «Невероятно надеть сегодня розовую майку после всего, через что мы прошли за эту неделю. Вчера после этапа я расстроилась, потому что не смогла создать просвет от Анны, поэтому сегодня мы сказали „всё или ничего“ до самого финиша.

 

С самого старта девочки просто горели, очень старались попасть в отрыв, но не получилось, зато они сразу же задали высокий темп на этом длинном первом подъёме.  И да, Лорен [Диксон] сегодня была потрясающей. Она продолжала работать, и мы перевалили через вершину небольшой группой. Сегодня главным было не бояться проиграть. Я должна была рискнуть потерять всё. Поэтому я отпустила Антонию [Нидермайер] вперёд и сказала Анне [ван дер Брегген]: „Меня устроит и третье место, потому что второе или третье для меня не имеет значения“.

 

Оставалось попытаться где-нибудь сбросить её [ван дер Брегген], и я пошла ва-банк на последнем подъёме. Я знала, что там мне нужно показать „разделку“ всей моей жизни, и до финиша было ещё так далеко, но я сделала это, мы сделали это, и я до сих пор не могу в это поверить.

 

По правде говоря, для меня финиш был на вершине последнего подъёма. Я знала, что если не смогу там сбросить Анну, то мои шансы потеряны. Когда я увидела, что отрыв растёт, а остальные в группе лидеров сотрудничают со мной, появилась мысль, что я на пути к победе на Джиро.

 

Осмелилась мечтать о победе, только когда у меня уже было две минуты в запасе, потому что, кроме всего прочего, у меня судорогой сводило судорогой ноги. Когда оставалось ещё 20 километров, я думала: „Надеюсь, я смогу доехать до финиша“.

 

Но группа, в которой я ехала, работала очень слаженно, и, да, трасса была довольно быстрой, так что я подумала: „Ладно, кажется, это может сработать“. И тогда я просто полетела. Мысль о том, что это возможно, сегодня придала мне крылья. Как только у меня получился просвет относительно  Анны [ван дер Брегген], я сказала себе: „Хорошо, теперь я должна выложиться без остатка“.

 

Мечта выиграть все три Гранд-тура теперь стала реальностью. Я отпраздную это и вернусь за новыми победами.

 

Конечно, я мечтаю о Тур де Франс, но сначала я должна насладиться этой победой, потому что я также знаю, как легко можно проиграть Гранд-тур. Иногда мне кажется, что побеждать — это почти что нормально, но я также знаю, что это не так».

 

Антония Нидермайер:

 

«Сегодня я хотела попробовать что-то сделать, потому что моя команда отлично работала всю неделю, и я чувствовала себя перед ними в долгу. Я пошла на риск, но ради цели, я не хотела довольствоваться просто подиумом. Думаю, я сделала шаг вперёд по сравнению с прошлым годом, когда выиграла белую майку, и хочу вернуться, чтобы снова прогрессировать».

 

Анна ван дер Брегген:

 

«Я боролась изо всех сил, но этого не хватило, чтобы защитить розовую майку. Сегодня было много атак, и в итоге мне пришлось сдаться. Я к тому же сегодня не слишком хорошо себя чувствовала, поэтому немного играла. Когда осталась с Деми, ситуация была неплохой, если бы мы работали вместе. Но Деми не захотела проводить смены.

 

Если бы отрыв преследовала только я, а Деми не помогала бы, то я бы тоже точно не выиграла эту Джиро. Финальный подъём я уже начала немного уставшей из-за этой погони.

 

Затем она снова атаковала на последнем подъёме. Я попыталась удержаться, но сегодня она была просто сильнее. Я сделала всё, что могла, но я также допускала такой сценарий. Обидно терять майку, но я выложилась без остатка.

 

Третье место — это всегда хороший результат, надеюсь, в будущем я снова смогу побороться за розовую майку. Но на самом деле я очень горжусь своим выступлением. Я не ожидала, что зайду так далеко. Если мы сможем ещё немного прибавить, многое ещё возможно. Конечно, я разочарована, но я горжусь командой и своим собственным боевым духом».

 

Победительница этапа Элиза Лонго Боргини:

 

«Эта победа для меня гораздо больше, чем просто победа. Это возвращение. У меня был очень тяжёлый месяц, когда я задавалась вопросом, смогу ли вернуться на свой уровень. Я хотела оставить свой след на Джиро. Сегодня я думала только о победе. Я посвящаю её всем, кто меня любит, и моей команде. Когда у тебя не идёт нога, ты должна побеждать сердцем — именно так я и поступила. Эта победа — огромное облегчение для меня после трудного периода, когда я боролась и физически, и морально. Было тяжело смотреть, как другие гонщицы соревнуются и побеждают, когда у меня порой не было сил даже тренироваться. Но теперь я здесь, и могу сказать, что вернулась. Я сказала бы то же самое, даже если бы финишировала второй, потому что для меня важнее всего ощущать, что я способна выкладываться на полную, — и именно это я и сделала сегодня».

 

Элиза Бальзамо, победительница очковой классификации:

 

«Эта Джиро для меня и для всей команды была потрясающей. Сегодня этап финишировал недалеко от моего дома, так что я горжусь тем, что стою на итоговом подиуме перед своей семьёй и друзьями. Красная майка, четыре победы на этапах — лучше и не придумаешь».

 

Изабелла Хольмгрен, победительница классификации лучшей молодой гонщицы:

 

«Я немного разочарована тем, как прошёл финальный этап, но оказаться на итоговом подиуме в этой майке для меня очень много значит. Это была отличная неделя для команды, мы довольны своими выступлениями. Я хочу большего и надеюсь, что в будущем стану не просто лучшей молодой гонщицей, а лучшей гонщицей вообще».

 

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 9. Результаты

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Теги к статье: Деми Воллеринг Demi Vollering FDJ United - SUEZ Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

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Комментарии

  • shekn
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (7)
    shekn-Фото

    Да , согласен, с этими названиями уже с ума сойти можно . Пусть хоть что-ли это оставят на следующий год .

     

    После невероятно интригующей Джиро ))) жду , что молодежь подарит нам здесь настоящую борьбу . Сэксас, Аюсо , Дель Торо - вперёд ребятки , задайте жару все . Втроём . Пофиг кто выиграет , лишь бы было интересно . А может и Альмейда что-нибудь сообразит 

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    cmap_nep-Фото
    Уже "привычный" сюрприз на Джиро... В 2018 - Фруми, в 2025 - Саймон Йетс, в 2026 Фемме - Деми. Да и раньше такое было: Кунего, Савольделли и др. Всегда приятно видеть такие сюжеты. А Деми, что Деми - она лучшая...
  • EL-Fenomeno
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Вот вам и начало "нового" Дофине: сразу "с места и в карьер", так сказать. Один не вписался в лимит, другой вообще сошёл (подающий надежды молодой американец), третий (Кокар) едва заехал/доехал (10 сек было у француза было до дисквы). Бодин продержался и выиграл - очень важная победа для команды EF в связи с тяжёлой травмой его комрада на другой гонке. А шо там по Алмейде ? Португалец 3-й с конца и +24мин. со старта (!!) Будет пилить звёздного грэгари для дель Торо на горных этапах или наметил для себя позже красивую победу (там же) ??
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Я думал, что Анна всё же удержит майку лидера. Но опыт Дени взял верх. Красивая победа на Джиро Дени.

  • zalex567
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    zalex567-Фото
    Красивые девушки подарили нам красивую гонку. Браво! Жаль, что в мужских гонках такое стало редкостью. Деми, красавица, за которую многие из нас "болели", сделала невозможное возможным. Сочувствуем, конечно, Анне ван дер Брегген, но двух победителей не бывает.
  • Саныч
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    Саныч-Фото

    А фраза: "Фиг Вам, а небонусные секунды...".

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Красотка Деми сделала всё красиво. Браво!

  • kwwk
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    kwwk-Фото

    Ожидал от молодежи большего, а так по сути грамотно заколхозили этап для победы из отрыва. Ну а победил тот, кто больше хотел.

  • Николай Н.
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап, а такой интересный получился. Какая разборка была и победитель получился достойный победе.

  • kabachok
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    kabachok-Фото

    "дважды вице-Погачар" - Сергей Дмитриевич жжёт огнемётом.

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