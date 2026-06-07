UCI утвердил календарь велогонок Мирового тура на 2027 год

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- Вчера, 23:21
Календарь велогонок Мирового тура UCI на 2027 год
Со 2 по 4 июня в итальянском Дезенцано-дель-Гарда прошло заседание управляющего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) утвердили календари гонок Женского Мирового тура UCI и Мирового тура UCI на 2027 год после того, как они были одобрены Советом по профессиональному велоспорту (Professional Cycling Council) на заседании 21 мая.
В следующем году Мировой тур UCI, самая престижная серия мужского профессионального шоссейного велоспорта, будет состоять из 36 мероприятий, организованных в 13 странах на четырёх континентах, в общей сложности 169 гоночных дней. Соревнования начнутся 19 января в Австралии с Тура Даун Андер и завершатся 17 октября Туром Гуанси в Китае.
Стоит отметить, что гонка Эшборн — Франкфурт отказывается от традиционной даты 1 мая и переносится на воскресенье после Льеж — Бастонь — Льеж, в то время как Вуэльта Испании (La Vuelta Ciclista a España) пройдёт полностью в течение сентября из-за чемпионата мира по велоспорту UCI Haute-Savoie Mont-Blanc 2027 года, который состоится с 24 августа по 5 сентября.
Календарь гонок UCI Мирового тура на 2027 год:
19–24 января: Santos Tour Down Under (Австралия)
31 января: Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Men (Австралия)
15–21 февраля: UAE Tour (Объединённые Арабские Эмираты)
27 февраля: Omloop Nieuwsblad (Бельгия)
6 марта: Strade Bianche (Италия)
7–14 марта: Paris-Nice (Франция)
8–14 марта: Tirreno-Adriatico (Италия)
20 марта: Milano-Sanremo (Италия)
22–28 марта: Volta Ciclista a Catalunya (Испания)
24 марта: Ronde van Brugge – Tour of Bruges (Бельгия)
26 марта: E3 Saxo Classic (Бельгия)
28 марта: In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem (Бельгия)
31 марта: Dwars door Vlaanderen – À Travers la Flandre (Бельгия)
4 апреля: Ronde van Vlaanderen (Бельгия)
5–10 апреля: Itzulia Basque Country (Испания)
11 апреля: Paris-Roubaix Hauts-de-France (Франция)
18 апреля: Amstel Gold Race (Нидерланды)
21 апреля: La Flèche Wallonne (Бельгия)
25 апреля: Liège-Bastogne-Liège (Бельгия)
27 апреля – 2 мая: Tour de Romandie (Швейцария)
2 мая: Eschborn-Frankfurt (Германия)
8–30 мая: Giro d’Italia (Италия)
6–13 июня: Tour Auvergne – Rhône-Alpes (Франция)
13 июня: Copenhagen Sprint (Дания)
16–20 июня: Tour de Suisse (Швейцария)
2–25 июля: Tour de France (Франция)
31 июля: DSSK – Donostia San Sebastián Klasikoa (Испания)
2–8 августа: Tour de Pologne (Польша)
15 августа: ADAC Cyclassics (Германия)
18–22 августа: Renewi Tour (Бельгия)
22 августа: Bretagne Classic – CIC (Франция)
4–26 сентября: La Vuelta Ciclista a España (Испания)
10 сентября: Grand Prix Cycliste de Québec (Канада)
12 сентября: Grand Prix Cycliste de Montréal (Канада)
9 октября: Il Lombardia (Италия)
12–17 октября: Tour of Guangxi (Китай)
В 2027 году Женский мировой тур UCI, ведущая серия женского профессионального шоссейного велоспорта, будет включать 26 мероприятий, организованных в 11 странах на трёх континентах, в общей сложности 69 гоночных дней. Сезон начнётся 22 января в Австралии с Santos Tour Down Under — который впервые пройдёт одновременно и по тем же маршрутам, что и мужское мероприятие — и продолжится до 14 октября, даты окончания Тура острова Чунмин в Китае.
Также следует отметить, что Vuelta España Femenina by Carrefour.es пройдёт в конце сезона, сразу после мужского мероприятия. Между тем, Tour de France Femmes avec Zwift начнётся на один день раньше своего обычного старта. Наконец, Lloyd’s Tour of Britain Women и Classic Lorient Agglomération также перенесены на более ранние сроки по сравнению с обычными из-за чемпионата мира по велоспорту UCI Haute-Savoie Mont-Blanc (Франция) 2027 года, который пройдёт с 24 августа по 5 сентября.
Календарь Женского Мирового тура UCI на 2027 год:
22–24 января: Santos Tour Down Under (Австралия)
30 января: Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Women (Австралия)
3–6 февраля: UAE Tour Women (Объединённые Арабские Эмираты)
27 февраля: Omloop Nieuwsblad (Бельгия)
6 марта: Strade Bianche Donne (Италия)
14 марта: Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio (Италия)
20 марта: Milano-Sanremo Women (Италия)
25 марта: Ronde van Brugge – Tour of Bruges (Бельгия)
28 марта: In Flanders Fields – In Wevelgem (Бельгия)
31 марта: Dwars door Vlaanderen – À Travers la Flandre (Бельгия)
4 апреля: Ronde van Vlaanderen (Бельгия)
11 апреля: Paris-Roubaix Femmes Hauts-de-France (Франция)
18 апреля: Amstel Gold Race Ladies Edition (Нидерланды)
21 апреля: La Flèche Wallonne Femmes (Бельгия)
25 апреля: Liège-Bastogne-Liège Femmes (Бельгия)
14–16 мая: Itzulia Women (Испания)
20–23 мая: Vuelta a Burgos Feminas (Испания)
29 мая – 6 июня: Giro d’Italia Women (Италия)
12 июня: Copenhagen Sprint (Дания)
16–20 июня: Tour de Suisse Women (Швейцария)
30 июля – 7 августа: Tour de France Femmes avec Zwift (Франция)
11–15 августа: Lloyd’s Tour of Britain Women (Великобритания)
21 августа: Classic Lorient Agglomération (Франция)
10–12 сентября: Tour de Romandie Féminin (Швейцария)
Даты будут подтверждены: Vuelta España Femenina by Carrefour.es (Испания)
12–14 октября: Tour of Chongming Island (Китай)
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