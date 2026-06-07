UCI утвердил календарь велогонок Мирового тура на 2027 год

Календарь велогонок Мирового тура UCI на 2027 год

Со 2 по 4 июня в итальянском Дезенцано-дель-Гарда прошло заседание управляющего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) утвердили календари гонок Женского Мирового тура UCI и Мирового тура UCI на 2027 год после того, как они были одобрены Советом по профессиональному велоспорту (Professional Cycling Council) на заседании 21 мая.

В следующем году Мировой тур UCI, самая престижная серия мужского профессионального шоссейного велоспорта, будет состоять из 36 мероприятий, организованных в 13 странах на четырёх континентах, в общей сложности 169 гоночных дней. Соревнования начнутся 19 января в Австралии с Тура Даун Андер и завершатся 17 октября Туром Гуанси в Китае.

Стоит отметить, что гонка Эшборн — Франкфурт отказывается от традиционной даты 1 мая и переносится на воскресенье после Льеж — Бастонь — Льеж, в то время как Вуэльта Испании (La Vuelta Ciclista a España) пройдёт полностью в течение сентября из-за чемпионата мира по велоспорту UCI Haute-Savoie Mont-Blanc 2027 года, который состоится с 24 августа по 5 сентября.

Календарь гонок UCI Мирового тура на 2027 год:

19–24 января: Santos Tour Down Under (Австралия)

31 января: Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Men (Австралия)

15–21 февраля: UAE Tour (Объединённые Арабские Эмираты)

27 февраля: Omloop Nieuwsblad (Бельгия)

6 марта: Strade Bianche (Италия)

7–14 марта: Paris-Nice (Франция)

8–14 марта: Tirreno-Adriatico (Италия)

20 марта: Milano-Sanremo (Италия)

22–28 марта: Volta Ciclista a Catalunya (Испания)

24 марта: Ronde van Brugge – Tour of Bruges (Бельгия)

26 марта: E3 Saxo Classic (Бельгия)

28 марта: In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem (Бельгия)

31 марта: Dwars door Vlaanderen – À Travers la Flandre (Бельгия)

4 апреля: Ronde van Vlaanderen (Бельгия)

5–10 апреля: Itzulia Basque Country (Испания)

11 апреля: Paris-Roubaix Hauts-de-France (Франция)

18 апреля: Amstel Gold Race (Нидерланды)

21 апреля: La Flèche Wallonne (Бельгия)

25 апреля: Liège-Bastogne-Liège (Бельгия)

27 апреля – 2 мая: Tour de Romandie (Швейцария)

2 мая: Eschborn-Frankfurt (Германия)

8–30 мая: Giro d’Italia (Италия)

6–13 июня: Tour Auvergne – Rhône-Alpes (Франция)

13 июня: Copenhagen Sprint (Дания)

16–20 июня: Tour de Suisse (Швейцария)

2–25 июля: Tour de France (Франция)

31 июля: DSSK – Donostia San Sebastián Klasikoa (Испания)

2–8 августа: Tour de Pologne (Польша)

15 августа: ADAC Cyclassics (Германия)

18–22 августа: Renewi Tour (Бельгия)

22 августа: Bretagne Classic – CIC (Франция)

4–26 сентября: La Vuelta Ciclista a España (Испания)

10 сентября: Grand Prix Cycliste de Québec (Канада)

12 сентября: Grand Prix Cycliste de Montréal (Канада)

9 октября: Il Lombardia (Италия)

12–17 октября: Tour of Guangxi (Китай)

В 2027 году Женский мировой тур UCI, ведущая серия женского профессионального шоссейного велоспорта, будет включать 26 мероприятий, организованных в 11 странах на трёх континентах, в общей сложности 69 гоночных дней. Сезон начнётся 22 января в Австралии с Santos Tour Down Under — который впервые пройдёт одновременно и по тем же маршрутам, что и мужское мероприятие — и продолжится до 14 октября, даты окончания Тура острова Чунмин в Китае.

Также следует отметить, что Vuelta España Femenina by Carrefour.es пройдёт в конце сезона, сразу после мужского мероприятия. Между тем, Tour de France Femmes avec Zwift начнётся на один день раньше своего обычного старта. Наконец, Lloyd’s Tour of Britain Women и Classic Lorient Agglomération также перенесены на более ранние сроки по сравнению с обычными из-за чемпионата мира по велоспорту UCI Haute-Savoie Mont-Blanc (Франция) 2027 года, который пройдёт с 24 августа по 5 сентября.

Календарь Женского Мирового тура UCI на 2027 год:

22–24 января: Santos Tour Down Under (Австралия)

30 января: Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Women (Австралия)

3–6 февраля: UAE Tour Women (Объединённые Арабские Эмираты)

27 февраля: Omloop Nieuwsblad (Бельгия)

6 марта: Strade Bianche Donne (Италия)

14 марта: Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio (Италия)

20 марта: Milano-Sanremo Women (Италия)

25 марта: Ronde van Brugge – Tour of Bruges (Бельгия)

28 марта: In Flanders Fields – In Wevelgem (Бельгия)

31 марта: Dwars door Vlaanderen – À Travers la Flandre (Бельгия)

4 апреля: Ronde van Vlaanderen (Бельгия)

11 апреля: Paris-Roubaix Femmes Hauts-de-France (Франция)

18 апреля: Amstel Gold Race Ladies Edition (Нидерланды)

21 апреля: La Flèche Wallonne Femmes (Бельгия)

25 апреля: Liège-Bastogne-Liège Femmes (Бельгия)

14–16 мая: Itzulia Women (Испания)

20–23 мая: Vuelta a Burgos Feminas (Испания)

29 мая – 6 июня: Giro d’Italia Women (Италия)

12 июня: Copenhagen Sprint (Дания)

16–20 июня: Tour de Suisse Women (Швейцария)

30 июля – 7 августа: Tour de France Femmes avec Zwift (Франция)

11–15 августа: Lloyd’s Tour of Britain Women (Великобритания)

21 августа: Classic Lorient Agglomération (Франция)

10–12 сентября: Tour de Romandie Féminin (Швейцария)

Даты будут подтверждены: Vuelta España Femenina by Carrefour.es (Испания)

12–14 октября: Tour of Chongming Island (Китай)