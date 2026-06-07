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UCI утвердил календарь велогонок Мирового тура на 2027 год

Календарь велогонок Мирового тура UCI на 2027 год

 

 

UCI утвердил календарь велогонок Мирового тура на 2027 год

 

Со 2 по 4 июня в итальянском Дезенцано-дель-Гарда прошло заседание управляющего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) утвердили календари гонок Женского Мирового тура UCI и Мирового тура UCI на 2027 год после того, как они были одобрены Советом по профессиональному велоспорту (Professional Cycling Council) на заседании 21 мая.

 

В следующем году Мировой тур UCI, самая престижная серия мужского профессионального шоссейного велоспорта, будет состоять из 36 мероприятий, организованных в 13 странах на четырёх континентах, в общей сложности 169 гоночных дней. Соревнования начнутся 19 января в Австралии с Тура Даун Андер и завершатся 17 октября Туром Гуанси в Китае.

 

Стоит отметить, что гонка Эшборн — Франкфурт отказывается от традиционной даты 1 мая и переносится на воскресенье после Льеж — Бастонь — Льеж, в то время как Вуэльта Испании (La Vuelta Ciclista a España) пройдёт полностью в течение сентября из-за чемпионата мира по велоспорту UCI Haute-Savoie Mont-Blanc 2027 года, который состоится с 24 августа по 5 сентября.

 

Календарь гонок UCI Мирового тура на 2027 год:

 

19–24 января: Santos Tour Down Under (Австралия)

 

31 января: Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Men (Австралия)

 

15–21 февраля: UAE Tour (Объединённые Арабские Эмираты)

 

27 февраля: Omloop Nieuwsblad (Бельгия)

 

6 марта: Strade Bianche (Италия)

 

7–14 марта: Paris-Nice (Франция)

 

8–14 марта: Tirreno-Adriatico (Италия)

 

20 марта: Milano-Sanremo (Италия)

 

22–28 марта: Volta Ciclista a Catalunya (Испания)

 

24 марта: Ronde van Brugge – Tour of Bruges (Бельгия)

 

26 марта: E3 Saxo Classic (Бельгия)

 

28 марта: In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem (Бельгия)

 

31 марта: Dwars door Vlaanderen – À Travers la Flandre (Бельгия)

 

4 апреля: Ronde van Vlaanderen (Бельгия)

 

5–10 апреля: Itzulia Basque Country (Испания)

 

11 апреля: Paris-Roubaix Hauts-de-France (Франция)

 

18 апреля: Amstel Gold Race (Нидерланды)

 

21 апреля: La Flèche Wallonne (Бельгия)

 

25 апреля: Liège-Bastogne-Liège (Бельгия)

 

27 апреля – 2 мая: Tour de Romandie (Швейцария)

 

2 мая: Eschborn-Frankfurt (Германия)

 

8–30 мая: Giro d’Italia (Италия)

 

6–13 июня: Tour Auvergne – Rhône-Alpes (Франция)

 

13 июня: Copenhagen Sprint (Дания)

 

16–20 июня: Tour de Suisse (Швейцария)

 

2–25 июля: Tour de France (Франция)

 

31 июля: DSSK – Donostia San Sebastián Klasikoa (Испания)

 

2–8 августа: Tour de Pologne (Польша)

 

15 августа: ADAC Cyclassics (Германия)

 

18–22 августа: Renewi Tour (Бельгия)

 

22 августа: Bretagne Classic – CIC (Франция)

 

4–26 сентября: La Vuelta Ciclista a España (Испания)

 

10 сентября: Grand Prix Cycliste de Québec (Канада)

 

12 сентября: Grand Prix Cycliste de Montréal (Канада)

 

9 октября: Il Lombardia (Италия)

 

12–17 октября: Tour of Guangxi (Китай)

 

 

В 2027 году Женский мировой тур UCI, ведущая серия женского профессионального шоссейного велоспорта, будет включать 26 мероприятий, организованных в 11 странах на трёх континентах, в общей сложности 69 гоночных дней. Сезон начнётся 22 января в Австралии с Santos Tour Down Under — который впервые пройдёт одновременно и по тем же маршрутам, что и мужское мероприятие — и продолжится до 14 октября, даты окончания Тура острова Чунмин в Китае.

 

Также следует отметить, что Vuelta España Femenina by Carrefour.es пройдёт в конце сезона, сразу после мужского мероприятия. Между тем, Tour de France Femmes avec Zwift начнётся на один день раньше своего обычного старта. Наконец, Lloyd’s Tour of Britain Women и Classic Lorient Agglomération также перенесены на более ранние сроки по сравнению с обычными из-за чемпионата мира по велоспорту UCI Haute-Savoie Mont-Blanc (Франция) 2027 года, который пройдёт с 24 августа по 5 сентября.

 

Календарь Женского Мирового тура UCI на 2027 год:

 

22–24 января: Santos Tour Down Under (Австралия)

 

30 января: Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Women (Австралия)

 

3–6 февраля: UAE Tour Women (Объединённые Арабские Эмираты)

 

27 февраля: Omloop Nieuwsblad (Бельгия)

 

6 марта: Strade Bianche Donne (Италия)

 

14 марта: Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio (Италия)

 

20 марта: Milano-Sanremo Women (Италия)

 

25 марта: Ronde van Brugge – Tour of Bruges (Бельгия)

 

28 марта: In Flanders Fields – In Wevelgem (Бельгия)

 

31 марта: Dwars door Vlaanderen – À Travers la Flandre (Бельгия)

 

4 апреля: Ronde van Vlaanderen (Бельгия)

 

11 апреля: Paris-Roubaix Femmes Hauts-de-France (Франция)

 

18 апреля: Amstel Gold Race Ladies Edition (Нидерланды)

 

21 апреля: La Flèche Wallonne Femmes (Бельгия)

 

25 апреля: Liège-Bastogne-Liège Femmes (Бельгия)

 

14–16 мая: Itzulia Women (Испания)

 

20–23 мая: Vuelta a Burgos Feminas (Испания)

 

29 мая – 6 июня: Giro d’Italia Women (Италия)

 

12 июня: Copenhagen Sprint (Дания)

 

16–20 июня: Tour de Suisse Women (Швейцария)

 

30 июля – 7 августа: Tour de France Femmes avec Zwift (Франция)

 

11–15 августа: Lloyd’s Tour of Britain Women (Великобритания)

 

21 августа: Classic Lorient Agglomération (Франция)

 

10–12 сентября: Tour de Romandie Féminin (Швейцария)

 

Даты будут подтверждены: Vuelta España Femenina by Carrefour.es (Испания)

 

12–14 октября: Tour of Chongming Island (Китай)

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Теги к статье: UCI Международный союз велосипедистов гонка Мирового тура

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Комментарии

  • shekn
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (7)
    shekn-Фото

    Да , согласен, с этими названиями уже с ума сойти можно . Пусть хоть что-ли это оставят на следующий год .

     

    После невероятно интригующей Джиро ))) жду , что молодежь подарит нам здесь настоящую борьбу . Сэксас, Аюсо , Дель Торо - вперёд ребятки , задайте жару все . Втроём . Пофиг кто выиграет , лишь бы было интересно . А может и Альмейда что-нибудь сообразит 

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    cmap_nep-Фото
    Уже "привычный" сюрприз на Джиро... В 2018 - Фруми, в 2025 - Саймон Йетс, в 2026 Фемме - Деми. Да и раньше такое было: Кунего, Савольделли и др. Всегда приятно видеть такие сюжеты. А Деми, что Деми - она лучшая...
  • EL-Fenomeno
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Вот вам и начало "нового" Дофине: сразу "с места и в карьер", так сказать. Один не вписался в лимит, другой вообще сошёл (подающий надежды молодой американец), третий (Кокар) едва заехал/доехал (10 сек было у француза было до дисквы). Бодин продержался и выиграл - очень важная победа для команды EF в связи с тяжёлой травмой его комрада на другой гонке. А шо там по Алмейде ? Португалец 3-й с конца и +24мин. со старта (!!) Будет пилить звёздного грэгари для дель Торо на горных этапах или наметил для себя позже красивую победу (там же) ??
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Я думал, что Анна всё же удержит майку лидера. Но опыт Дени взял верх. Красивая победа на Джиро Дени.

  • zalex567
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    zalex567-Фото
    Красивые девушки подарили нам красивую гонку. Браво! Жаль, что в мужских гонках такое стало редкостью. Деми, красавица, за которую многие из нас "болели", сделала невозможное возможным. Сочувствуем, конечно, Анне ван дер Брегген, но двух победителей не бывает.
  • Саныч
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    Саныч-Фото

    А фраза: "Фиг Вам, а небонусные секунды...".

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Красотка Деми сделала всё красиво. Браво!

  • kwwk
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    kwwk-Фото

    Ожидал от молодежи большего, а так по сути грамотно заколхозили этап для победы из отрыва. Ну а победил тот, кто больше хотел.

  • Николай Н.
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап, а такой интересный получился. Какая разборка была и победитель получился достойный победе.

  • kabachok
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    kabachok-Фото

    "дважды вице-Погачар" - Сергей Дмитриевич жжёт огнемётом.

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