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Миккель Оноре в реанимации после тяжелого падения на гонке Heistse Pijl

Миккель Оноре серьёзно пострадал при падении в однодневной гонке Heylen Vastgoed Heistse Pijl-2026

 

Миккель Хоноре в реанимации после тяжелого падения на гонке Heistse Pijl

Photo (c) EF Education EasyPost

 

 

 

29-летний датский гонщик команды EF Education EasyPost Миккель Оноре (Mikkel Frølich Honoré) тяжело упал в финале однодневной гонки Heylen Vastgoed Heistse Pijl-2026 и находится в реанимации. О том, что падение завершилось тяжёлой травмой, команда EF Education-EasyPost сообщила после гонки в социальных сетях.

 

Миккель Оноре получил множественные травмы, включая перелом ключицы, несколько сломанных ребер и другие переломы, не требующие хирургического вмешательства. Он остается под наблюдением врачей, и в ближайшие дни ему предстоит операция на ключице.

 

В команде EF Education EasyPost переживали сложную смесь эмоций, так как 21-летний британец, новобранец EF Education EasyPost Ноа Хоббс (Noah Hobbs) отпраздновал на Heylen Vastgoed Heistse Pijl-2026 первую профессиональную победу. Падение и травмы Миккеля Оноре не позволили команде в полной мере насладиться победой Хоббса.

 

Спортивный директор EF Education EasyPost Кен Ванмарке в интервью WielerFlits рассказал:

 

«В заключительной части гонки мы попали в несколько завалов. В последнем из них пострадал Миккель. Он упал очень сильно, и на следующий день после гонки всё еще находится в реанимации в больнице. Миккель в стабильном состоянии, но у него сломано семь ребер, три позвонка и ключица. Также у него прокол легкого. Это очень тяжело, и восстановление будет долгим».

 

Миккель Оноре выступает в EF Education-EasyPost четвёртый сезон, ранее он был гонщиком Soudal Quick-Step.

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Теги к статье: Миккель Оноре Mikkel Frolich Honore EF Education EasyPost

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Комментарии

  • shekn
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (7)
    shekn-Фото

    Да , согласен, с этими названиями уже с ума сойти можно . Пусть хоть что-ли это оставят на следующий год .

     

    После невероятно интригующей Джиро ))) жду , что молодежь подарит нам здесь настоящую борьбу . Сэксас, Аюсо , Дель Торо - вперёд ребятки , задайте жару все . Втроём . Пофиг кто выиграет , лишь бы было интересно . А может и Альмейда что-нибудь сообразит 

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    cmap_nep-Фото
    Уже "привычный" сюрприз на Джиро... В 2018 - Фруми, в 2025 - Саймон Йетс, в 2026 Фемме - Деми. Да и раньше такое было: Кунего, Савольделли и др. Всегда приятно видеть такие сюжеты. А Деми, что Деми - она лучшая...
  • EL-Fenomeno
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Вот вам и начало "нового" Дофине: сразу "с места и в карьер", так сказать. Один не вписался в лимит, другой вообще сошёл (подающий надежды молодой американец), третий (Кокар) едва заехал/доехал (10 сек было у француза было до дисквы). Бодин продержался и выиграл - очень важная победа для команды EF в связи с тяжёлой травмой его комрада на другой гонке. А шо там по Алмейде ? Португалец 3-й с конца и +24мин. со старта (!!) Будет пилить звёздного грэгари для дель Торо на горных этапах или наметил для себя позже красивую победу (там же) ??
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Я думал, что Анна всё же удержит майку лидера. Но опыт Дени взял верх. Красивая победа на Джиро Дени.

  • zalex567
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    zalex567-Фото
    Красивые девушки подарили нам красивую гонку. Браво! Жаль, что в мужских гонках такое стало редкостью. Деми, красавица, за которую многие из нас "болели", сделала невозможное возможным. Сочувствуем, конечно, Анне ван дер Брегген, но двух победителей не бывает.
  • Саныч
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    Саныч-Фото

    А фраза: "Фиг Вам, а небонусные секунды...".

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Красотка Деми сделала всё красиво. Браво!

  • kwwk
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    kwwk-Фото

    Ожидал от молодежи большего, а так по сути грамотно заколхозили этап для победы из отрыва. Ну а победил тот, кто больше хотел.

  • Николай Н.
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап, а такой интересный получился. Какая разборка была и победитель получился достойный победе.

  • kabachok
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    kabachok-Фото

    "дважды вице-Погачар" - Сергей Дмитриевич жжёт огнемётом.

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2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
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