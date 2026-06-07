Миккель Оноре в реанимации после тяжелого падения на гонке Heistse Pijl

Миккель Оноре серьёзно пострадал при падении в однодневной гонке Heylen Vastgoed Heistse Pijl-2026

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29-летний датский гонщик команды EF Education EasyPost Миккель Оноре (Mikkel Frølich Honoré) тяжело упал в финале однодневной гонки Heylen Vastgoed Heistse Pijl-2026 и находится в реанимации. О том, что падение завершилось тяжёлой травмой, команда EF Education-EasyPost сообщила после гонки в социальных сетях.

Миккель Оноре получил множественные травмы, включая перелом ключицы, несколько сломанных ребер и другие переломы, не требующие хирургического вмешательства. Он остается под наблюдением врачей, и в ближайшие дни ему предстоит операция на ключице.

В команде EF Education EasyPost переживали сложную смесь эмоций, так как 21-летний британец, новобранец EF Education EasyPost Ноа Хоббс (Noah Hobbs) отпраздновал на Heylen Vastgoed Heistse Pijl-2026 первую профессиональную победу. Падение и травмы Миккеля Оноре не позволили команде в полной мере насладиться победой Хоббса.

Спортивный директор EF Education EasyPost Кен Ванмарке в интервью WielerFlits рассказал:

«В заключительной части гонки мы попали в несколько завалов. В последнем из них пострадал Миккель. Он упал очень сильно, и на следующий день после гонки всё еще находится в реанимации в больнице. Миккель в стабильном состоянии, но у него сломано семь ребер, три позвонка и ключица. Также у него прокол легкого. Это очень тяжело, и восстановление будет долгим».

Миккель Оноре выступает в EF Education-EasyPost четвёртый сезон, ранее он был гонщиком Soudal Quick-Step.