«Появилось больше рвения к победам»: чемпион России Игорь Гирилович прокомментировал новость о решении UCI

Исполком Международного союза велосипедистов (UCI) совершил решительный шаг для возвращения российского спорта на мировую арену. С 1 июля 2026 года отечественные спортсмены получат право участвовать в международных соревнованиях в командных видах, пока также в нейтральном статусе.

Фото (c) «Марафон-Тула»

Чемпион России Игорь Гирилович прокомментировал новость о недавнем решении:

«Конечно, это очень радует меня, ведь теперь всем российским велогонщикам открылись новые ворота. Не только в индивидуальных видах, но теперь еще и в командных. Я думаю, эта новость не то чтобы шокировала, она меня взбудоражила. Появилось больше рвения к победам. Будем стараться, будем тренироваться, будем работать и будем выступать, наконец-то, в командном виде».

Помимо этого, было принято решение об отмене процедуры предварительной проверки (pre-check) для юниоров, что значительно упрощает путь на первенства мира и Европы для молодых гонщиков.

В Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) расценивают эти шаги как начало полного восстановления прав российских атлетов. На сегодняшний день нейтральный статус имеют уже 165 российских велогонщиков, и эта цифра продолжает расти. Только в прошлом году, выступая без флага, спортсмены в дисциплинах «шоссе», «трек», «маунтинбайк», «BMX-гонки» и «BMX-фристайл» завоевали 54 медали различного достоинства на чемпионатах Европы, первенствах мира и этапах Кубка мира. Теперь, с допуском к командным гонкам, у сборной появляется шанс умножить этот успех и вновь сражаться в тактической борьбе плечом к плечу.

Пресс-служба велокоманды «Марафон-Тула»