Алекс Бодан — победитель 1 этапа Тура Овернь – Рона-Альпы-2026

Алекс Бодан выиграл из сольного отрыва 1-й этап Тура Овернь – Рона-Альпы-2026

25-летний французский велогонщик команды EF Education – EasyPost Алекс Бодан (Alex Baudin) одержал самую большую победу в карьере – из сольного отрыва выиграл 1-й этап Тура Овернь-Рона-Альпы-2026 (бывший Критериум Дофине). Отобравшись в отрыв дня, Бодан атаковал за 28,5 км до финиша, на финальном подъёме Кот-де-Руссе – 8,3 км с 7,5%. На финише у Алекса Бодана было время отпраздновать победу в родных местах, в часе езды от своего дома. Группа претендентов на общий зачёт разыграла спринт за второе место лишь через 32 секунды.

Благодаря победе Алекс Бодан собрал все майки лидера классификаций – жёлтую майку лидера общего зачёта, гороховую – лидера горной классификации, зелёную – очковой классификации и белую – лучшего молодого гонщика.

Первый отрыв дня на 1-м этапе Тура Овернь-Рона-Альпы-2026 продержался недолго, уже через 19 км после старта начались новые атаки и сформировался новый отрыв, куда переложился и Алекс Бодан. Позади отрыва пелотон возглавляла Decathlon CMA CGM, команда Поля Сэксаса, которая стартовала без одного гонщика – Мэттью Ричителло заболел перед стартом.

Отрыв перегруппировался на подъёме Кот-де-Ке-ан-Шартрёз (2,3 км с 9,2%), когда вперёд уехало трио Бодана, Джорджа Беннетта (NSN Cycling) и Клемана Браза Афонсо (Groupama - FDJ United). На финальном подъёме Алекс Бодан уехал от своих попутчиков к победе. В это время в пелотоне темп задавали Decathlon CMA CGM и Visma-Lease a Bike. Атаки Кевина Вермарке (UAE Team Emirates-XRG) , Валентина Паре-Пантра (Soudal Quick-Step), Люка Таквелла (Red Bull-Bora-Hansgrohe) и Исаака Дель Торо (UAE Team Emirates-XRG), а также Маттео Йоргенсон (Visma-Lease a Bike) в итоге были нейтрализованы.

За 6 км до финиша Кевин Воклан и его товарищ по команде Netcompany INEOS Оскар Онли атаковали, а с ними ещё восемь гонщиков. В итоге эта группа опередила группу Дель Торо и Сэксаса на 12 секунд.

Алекс Бодан: «Невероятно. Думаю, я ещё не осознал до конца. Что всё получится, я поверил только за 500 метров до финиша, и тогда чуть не заплакал. С ума сойти. Я изучил этот этап заранее, нацеливался на него, и нога шла потрясающе.

Я немного опасался, что буду недостаточно хорош, потому что утром, за день до старта, у меня было пищевое отравление. Но я надеялся, и приехал сюда хорошо подготовленным. Сегодня для меня сошлись все звёзды.

Я недалеко от дома, и моя семья здесь. Это невероятно. Сегодня утром моя девушка приклеила на мне на вынос руля наклейку с моим котом. Возможно, это помогло мне продавливать чуть сильнее. Возможно, это был знак, что я смогу выиграть.

Не могу передать словами свои чувства. Завоевать жёлтую майку всего в часе езды от моего дома. Надеюсь, я смогу сохранить такую форму к Тур де Франс и к июлю».