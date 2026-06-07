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Алекс Бодан — победитель 1 этапа Тура Овернь – Рона-Альпы-2026

Алекс Бодан выиграл из сольного отрыва 1-й этап Тура Овернь – Рона-Альпы-2026

 

 

25-летний французский велогонщик команды EF Education – EasyPost Алекс Бодан (Alex Baudin)  одержал самую большую победу в карьере – из сольного отрыва выиграл 1-й этап Тура Овернь-Рона-Альпы-2026 (бывший Критериум Дофине). Отобравшись в отрыв дня, Бодан атаковал за 28,5 км до финиша, на финальном подъёме  Кот-де-Руссе – 8,3 км с 7,5%. На финише у Алекса Бодана было время отпраздновать победу в родных местах, в часе езды от своего дома. Группа претендентов на общий зачёт разыграла спринт за второе место лишь через 32 секунды.

 

Благодаря победе Алекс Бодан собрал все майки лидера классификаций – жёлтую майку лидера общего зачёта, гороховую – лидера горной классификации, зелёную – очковой классификации и белую – лучшего молодого гонщика.

 

Алекс Бодан — победитель 1 этапа Тура Овернь – Рона-Альпы-2026

 

Алекс Бодан — победитель 1 этапа Тура Овернь – Рона-Альпы-2026

 

Алекс Бодан — победитель 1 этапа Тура Овернь – Рона-Альпы-2026

 

Алекс Бодан — победитель 1 этапа Тура Овернь – Рона-Альпы-2026

 

Алекс Бодан — победитель 1 этапа Тура Овернь – Рона-Альпы-2026

 

Алекс Бодан — победитель 1 этапа Тура Овернь – Рона-Альпы-2026

 

 

Первый отрыв дня на 1-м этапе Тура Овернь-Рона-Альпы-2026 продержался недолго, уже через 19 км после старта начались новые атаки и сформировался новый отрыв, куда переложился и Алекс Бодан. Позади отрыва пелотон возглавляла Decathlon CMA CGM, команда Поля Сэксаса, которая стартовала без одного гонщика – Мэттью Ричителло заболел перед стартом.

 

Отрыв перегруппировался на подъёме Кот-де-Ке-ан-Шартрёз (2,3 км с 9,2%), когда вперёд уехало трио Бодана, Джорджа Беннетта (NSN Cycling) и Клемана Браза Афонсо (Groupama - FDJ United). На финальном подъёме Алекс Бодан уехал от своих попутчиков к победе. В это время в пелотоне темп задавали Decathlon CMA CGM и Visma-Lease a Bike. Атаки Кевина Вермарке (UAE Team Emirates-XRG) , Валентина Паре-Пантра  (Soudal Quick-Step), Люка Таквелла (Red Bull-Bora-Hansgrohe) и Исаака Дель Торо (UAE Team Emirates-XRG), а также Маттео Йоргенсон (Visma-Lease a Bike) в итоге были нейтрализованы.

 

За 6 км до финиша Кевин Воклан и его товарищ по команде Netcompany INEOS Оскар Онли атаковали, а с ними ещё восемь гонщиков. В итоге эта группа опередила группу Дель Торо и Сэксаса на 12 секунд.

 

Алекс Бодан: «Невероятно. Думаю, я ещё не осознал до конца. Что всё получится, я поверил только за 500 метров до финиша, и тогда чуть не заплакал. С ума сойти. Я изучил этот этап заранее, нацеливался на него, и нога шла потрясающе.

 

Я немного опасался, что буду недостаточно хорош, потому что утром, за день до старта, у меня было пищевое отравление. Но я надеялся, и приехал сюда хорошо подготовленным. Сегодня для меня сошлись все звёзды.

 

Я недалеко от дома, и моя семья здесь. Это невероятно. Сегодня утром моя девушка приклеила на мне на вынос руля наклейку с моим котом. Возможно, это помогло мне продавливать чуть сильнее. Возможно, это был знак, что я смогу выиграть.

 

Не могу передать словами свои чувства. Завоевать жёлтую майку всего в часе езды от моего дома. Надеюсь, я смогу сохранить такую форму к Тур де Франс и к июлю».

 

Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. Этап 1. Результаты

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Теги к статье: Алекс Бодан Alex Baudin EF Education - EasyPost Тур Овернь - Рона-Альпы-2026 Критериум Дофине многодневная гонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • shekn
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (7)
    shekn-Фото

    Да , согласен, с этими названиями уже с ума сойти можно . Пусть хоть что-ли это оставят на следующий год .

     

    После невероятно интригующей Джиро ))) жду , что молодежь подарит нам здесь настоящую борьбу . Сэксас, Аюсо , Дель Торо - вперёд ребятки , задайте жару все . Втроём . Пофиг кто выиграет , лишь бы было интересно . А может и Альмейда что-нибудь сообразит 

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    cmap_nep-Фото
    Уже "привычный" сюрприз на Джиро... В 2018 - Фруми, в 2025 - Саймон Йетс, в 2026 Фемме - Деми. Да и раньше такое было: Кунего, Савольделли и др. Всегда приятно видеть такие сюжеты. А Деми, что Деми - она лучшая...
  • EL-Fenomeno
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Вот вам и начало "нового" Дофине: сразу "с места и в карьер", так сказать. Один не вписался в лимит, другой вообще сошёл (подающий надежды молодой американец), третий (Кокар) едва заехал/доехал (10 сек было у француза было до дисквы). Бодин продержался и выиграл - очень важная победа для команды EF в связи с тяжёлой травмой его комрада на другой гонке. А шо там по Алмейде ? Португалец 3-й с конца и +24мин. со старта (!!) Будет пилить звёздного грэгари для дель Торо на горных этапах или наметил для себя позже красивую победу (там же) ??
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Я думал, что Анна всё же удержит майку лидера. Но опыт Дени взял верх. Красивая победа на Джиро Дени.

  • zalex567
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    zalex567-Фото
    Красивые девушки подарили нам красивую гонку. Браво! Жаль, что в мужских гонках такое стало редкостью. Деми, красавица, за которую многие из нас "болели", сделала невозможное возможным. Сочувствуем, конечно, Анне ван дер Брегген, но двух победителей не бывает.
  • Саныч
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    Саныч-Фото

    А фраза: "Фиг Вам, а небонусные секунды...".

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (4)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Красотка Деми сделала всё красиво. Браво!

  • kwwk
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    kwwk-Фото

    Ожидал от молодежи большего, а так по сути грамотно заколхозили этап для победы из отрыва. Ну а победил тот, кто больше хотел.

  • Николай Н.
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап, а такой интересный получился. Какая разборка была и победитель получился достойный победе.

  • kabachok
    Тур Овернь - Рона-Альпы-2026. ... (5)
    kabachok-Фото

    "дважды вице-Погачар" - Сергей Дмитриевич жжёт огнемётом.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
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