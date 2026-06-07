Организаторы женской Джиро д’Италия-2026 о причинах сокращения этапа с Колле-делле-Финестре

Участницы узнали о сокращении 8 этапа за 7,5 км до завершения подъёма Колле-делле-Финестре

Первое прохождение легендарного подъёма Колле-делле-Финестре на женской Джиро д’Италия состоялось, но не в том варианте, который был запланирован организаторами. Риск схода лавины заставил изменить маршрут 8 этапа Джиро д’Италия-2026 уже во время гонки, когда участницам оставалось пройти 7,5 км подъёма. Этап был остановлен за километр до вершины Колле-делле-Финестре.

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К моменту объявления о сокращении этапа команда FDJ-Unitez SUEZ уже значительно проредила группу фаворитов на подъёме усилиями Селии Жери и Лорен Диксон. Капитан FDJ-Unitez SUEZ Деми Воллеринг затем выиграла сокращённый этап. Гонщицы узнали об изменении маршрута по радио уже на подъёме.

Выступая после сокращённого этапа, генеральный директор RCS Sports & Events Паоло Беллино:

«Мы решили сократить этап из-за ледового участка высоко в горах. Был риск обрушения, руководство природного парка посчитала ситуацию опасной. Лёд лежит на скале, и если бы он откололся, то упал бы прямо на последних 500 метрах [перед вершиной подъёма].

Мы очень разочарованы. Но температура значительно повысилась всего за два часа. В 13:00 уже прошла небольшая лавина, которую расчистили, но затем ответственный за безопасность поднялся на проверку и обнаружил очень опасный участок. Мы совершенно не могли это предвидеть, безопасность пелотона превыше всего».