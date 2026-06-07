VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Организаторы женской Джиро д’Италия-2026 о причинах сокращения этапа с Колле-делле-Финестре

Участницы узнали о сокращении 8 этапа за 7,5 км до завершения подъёма Колле-делле-Финестре

 

Первое прохождение легендарного подъёма Колле-делле-Финестре на женской Джиро д’Италия состоялось, но не в том варианте, который был запланирован организаторами. Риск схода лавины заставил изменить маршрут 8 этапа Джиро д’Италия-2026 уже во время гонки, когда участницам оставалось пройти 7,5 км подъёма. Этап был остановлен за километр до вершины Колле-делле-Финестре.  

 

Организаторы женской Джиро д’Италия-2026 о причинах сокращения этапа с Колле-делле-Финестре

Photo Credits: LaPresse

 

К моменту объявления о сокращении этапа команда FDJ-Unitez SUEZ уже значительно проредила группу фаворитов на подъёме усилиями Селии Жери и Лорен Диксон. Капитан FDJ-Unitez SUEZ Деми Воллеринг затем выиграла сокращённый этап. Гонщицы узнали об изменении маршрута по радио уже на подъёме.  

 

Выступая после сокращённого этапа, генеральный директор RCS Sports & Events Паоло Беллино

 

«Мы решили сократить этап из-за ледового участка высоко в горах. Был риск обрушения, руководство природного парка посчитала ситуацию опасной. Лёд лежит на скале, и если бы он откололся, то упал бы прямо на последних 500 метрах  [перед вершиной подъёма].

 

Мы очень разочарованы. Но температура значительно повысилась всего за два часа. В 13:00 уже прошла небольшая лавина, которую расчистили, но затем ответственный за безопасность поднялся на проверку и обнаружил очень опасный участок. Мы совершенно не могли это предвидеть, безопасность пелотона  превыше всего».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

30 мая - 7 июня 2026

Giro d'Italia Women

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

17 - 21 июня 2026

Tour de Suisse

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Выиграет ли Йонас Вингегор Тур де Франс-2026?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Был Дофине - Либере, потом просто Критериум Дофине, нет, тамошние маркетологы-организаторы решили усложнить и вот впервые на карте появилось (назваиние) Тур Овернь — Рона-Альпы. Зачем! решили продвигать сий регион ?

     

    Этапы хорошие, горы/перевалы тоже. Таких пару и на ТдФ хотелось бы увидеть.

    Насёт победителя: Айзек или Поль ? Хуан мне кажется сыроват в это году (может и сойти); надеюсь что и Маттео Й тоже поборется за победу или подиум.

    Цитата: Джигит Карбонович
    Уважаемая редакция, картинки профиля 1 и 2 дня совпадают, исправьте пожалуйста

    И это тоже исправьте:

    ...устреэхется (!?) в горы по пересечённому рельефу

  • Гонщик
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (7)
    Гонщик-Фото

    Сам Тур конечно никакой интриги не предоставит , зато Критериум обещает быть интересным. Надеюсь что европейские элиты сделают выводы и перестанут поддерживать укропские нацистские формирования , иначе может произойти разложение на атомы обширных территорий и всем будет уже не до ...

  • DIM
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    DIM-Фото
    В любом случае ещё в середине подъёма телеметрия показывала, что финиш будет в Систриере.
  • kwwk
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (7)
    kwwk-Фото

    Ну таки банда молодая неплохая собралась, должны делать картинку и профиль тура хороший - боевой.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Я думаю, что Анна на последнем этапе не проиграет и станет победителем этой Джиро.

  • zalex567
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    zalex567-Фото
    Мы не знаем о том, когда гонщицам стало известно о сокращении дистанции. Если об этом не знал комментатор, не означает, что не знали участницы гонки. Деми с победой на этом тяжком этапе. Анна проявила невероятную терпёжку и отстояла лидерство. Всем хватило на этом укороченном этапе, чтобы "накушаться" сполна.
  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Никогда такого не было и вот опять. 

    Но девушки,  наверное,  не против, что муки закончились чуть раньше,  чем нафантазировали организаторы. Это Италия, детки.

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    cmap_nep-Фото
    Бардак на Джиро. Главный этап сократили на 30 км, и не утром сообщили, а за 2 км до Финестре. И гонка стала другой.
  • DIM
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    DIM-Фото

    Видимо нестабильность ледяного покрова возникла так неожиданно, что об изменении маршрута все узнали за несколько км до финиша.

  • RVL
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (7)
    RVL-Фото

    ..ну тут молодая кровь должна порезвиться...мне будет интересно..думаю исполнение не подкачает 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

9 июня

Guillaume Martin (Groupama - FDJ United)

Stephen Williams (NSN Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2026 (35)
Май 2026 (248)
Апрель 2026 (162)
Март 2026 (181)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)