Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

Деми Воллеринг побеждает на Колле-делле-Финестре, Анна ван дер Брегген удерживает розовую майку

Деми Воллеринг (FDJ United – SUEZ) сделала дубль на Джиро д’Италия-2026, одержав победу на 8-м этапе, на вершине легендарного подъёма Колле-делле-Финестре, которую в этом выпуске организаторы назвали вершиной Альфонсины Страды. Этап должен был финишировать в Сестриере, но его сократили на 29 км из-за риска обрушения ледяной глыбы, находящейся на высоте 150 м над трассой, что угрожало безопасности гонщиц.

Чемпионка Европы, Деми Воллеринг атаковала незадолго до импровизированной финишной черты, которую в спешке обозначили организаторы, но отыграла лишь 11 секунд от минутного отставания от обладательницы розовой майки Анны ван дер Брегген (SD Worx – Protime), которая пересекла финиш четвёртой.

Колле-делле-Финестре – подъём протяжённостью 18,5 км со средним градиентом 9,2%, причём последние 7,8 км — по гравийной дороге. Изначально участницы должны были спускаться с вершины Финестре и провести финальное сражение за розовую майку на подъёме к Сестриере.

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В отрыв дня уехали 16 гонщиц, но на Колле-делле-Финестре отрыв был нейтрализован. Напарница Деми Воллеринг по команде Лорен Диксон задавала скорость и просеяла группу. К началу гравийного отрезка впереди остались лишь Деми Воллеринг (FDJ United – SUEZ), Антонина Нидермайер (CANYON//SRAM), Анна ван дер Брегген (SD Worx – Protime), Фемке де Врис (Visma | Lease a Bike), Ниам Фишер-Блэк и Изабелла Хольмгрен (Lidl – Trek). Когда организаторы объявили о сокращении маршрута, до новой линии финиша оставалось менее 7 км.

Деми Воллеринг несколько раз ускорялась, в итоге примерно за 5,5 км до финиша оставив на своем колесе только Нидермайер, ван дер Брегген и Хольмгрен. Изабелла Хольмгрен отстала, но сумела вернуться и даже попробовала атаковать. Вторую атаку она предприняла за 3,5 км до финиша и создала просвет, но Антонина Нидермайер его закрыла, а затем подтянулась и ван дер Брегген, на колесе которой сидела Деми Воллеринг. С этого момента Анна ван дер Брегген сама задавала темп. У финиша Воллеринг прошла по внутреннему радиусу поворота-серпантина и предприняла финальную победную атаку, опередив на несколько метров Хольмгрен, Нидермайер и ван дер Брегген.

Благодаря бонусным секундам на финише Деми Воллеринг сократила отставание в генеральной классификации, хотя Анна ван дер Брегген по-прежнему уверенно лидирует с преимуществом в 49 секунд перед финальным этапом в Салуццо. Нидермайер занимает третье место в общем зачёте с отставанием 1'20", Хольмгрен — четвёртая (+1'55"), Марлен Ройссер — пятая (+2'58").

Изабелла Хольмгрен (Lidl – Trek) сохранила белую майку лучшей молодой гонщицы, Элиза Бальзамо (Lidl-Trek) продолжает лидировать в очковой классификации, а Деми Воллеринг благодаря победе на этапе перехватила синюю майку лучшей горной гонщицы, но у неё с Анной ван дер Брегген теперь одинаковое количество очков в горной классификации – у обеих гонщиц 45 очков.

Деми Воллеринг:

«Я счастлива победить на таком красивом подъёме, как Колле-де-Финестре, и завоевать приз, посвящённый Альфонсине Страде. Я читала её историю, она была пионером нашего вида спорта, так что покорить подъём, названный в её честь, — повод для гордости. Я надеялась приблизиться к розовой майке или даже перехватить её. К сожалению, этого не случилось.

Да, день получился очень странным. Мы узнали об изменении, наверное, всего за 7 км до вершины. Поэтому, как только услышали, сразу изменили план и попытались навязать более высокий темп. Конечно, всё пошло не так, как мы планировали. Я действительно рассчитывала выложиться на полную и отыграть минуту. Но когда внезапно вместо 35 км до финиша остаётся всего 6 или 7 км, это многое меняет. Но что есть, то есть. Такова велогонка. Нужно считаться с природой и со всем, что происходит вокруг. Так что да, всё странно, я до сих пор в замешательстве. Конечно, я рада выиграть этот прекрасный этап, на таком красивом подъёме, но в то же время немного разочарована.

Теперь у меня остался только один шанс выиграть Джиро д’Италия. Мы всё тщательно спланируем, но, думаю, завтра не тот день, когда можно отыграть минуту. Так что жаль, но что есть, то есть».

Анна ван дер Брегген:

«Приятно остаться в розовой майке. Это был важный этап, и моя форма всё ещё не идеальна после вчерашнего падения. План был прост: я должна была просто отвечать на атаки соперниц.

Мы получили информацию, она поступила уже на самом подъёме, это довольно поздно. Но организаторы не могли принять решение раньше. Мы знали, что финишируем в километре от вершины.

Мне нужно было следить за Деми, это точно, а также за Антонией и Изабеллой. В этом плане перенос финиша на меня не влиял. Немного изменился только план питания. Этот подъём сейчас проходился тяжелее, потому что обычно за ним следует спуск и ещё один подъём. А сейчас было важно немного перенастроиться, что придётся больше мучиться на этом подъёме. Но мы способны переключиться довольно быстро

.

Возможно, некоторые гонщицы могли бы вернуться на спуске или на равнинном участке. Но мне было выгодно, что этап стал короче.

Думаю, мы вчетвером показали, что в горах находимся почти на одном уровне, поэтому ситуация вряд ли сильно изменилась бы. Это была очень тяжёлая Джиро, но остался ещё один этап, и подойти к нему нужно с максимальным вниманием».