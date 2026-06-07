VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

Деми Воллеринг побеждает на Колле-делле-Финестре, Анна ван дер Брегген удерживает розовую майку

 

 

Деми Воллеринг (FDJ United – SUEZ) сделала дубль на Джиро д’Италия-2026, одержав победу на 8-м этапе, на вершине легендарного подъёма Колле-делле-Финестре, которую в этом выпуске организаторы назвали вершиной Альфонсины Страды. Этап должен был финишировать в Сестриере, но его сократили на 29 км из-за риска обрушения ледяной глыбы, находящейся на высоте 150 м над трассой, что угрожало безопасности гонщиц.

 

Чемпионка Европы, Деми Воллеринг атаковала незадолго до импровизированной финишной черты, которую в спешке обозначили организаторы, но отыграла лишь 11 секунд от минутного отставания от обладательницы розовой майки Анны ван дер Брегген (SD Worx – Protime), которая пересекла финиш четвёртой.

 

Колле-делле-Финестре – подъём протяжённостью 18,5 км со средним градиентом 9,2%, причём последние 7,8 км — по гравийной дороге. Изначально участницы должны были спускаться с вершины Финестре и провести финальное сражение за розовую майку на подъёме к Сестриере.

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

 

Деми Воллеринг — победительница 8 этапа до Колле-делле-Финестре Джиро д’Италия-2026

Photo Credits: LaPresse

 

 

В отрыв дня уехали 16 гонщиц, но на Колле-делле-Финестре отрыв был нейтрализован. Напарница Деми Воллеринг по команде Лорен Диксон задавала скорость и просеяла группу.  К началу гравийного отрезка впереди остались лишь Деми Воллеринг (FDJ United – SUEZ), Антонина Нидермайер (CANYON//SRAM), Анна ван дер Брегген (SD Worx – Protime), Фемке де Врис (Visma | Lease a Bike), Ниам Фишер-Блэк и Изабелла Хольмгрен (Lidl – Trek). Когда организаторы объявили о сокращении маршрута,  до новой линии финиша оставалось менее 7 км.

 

Деми Воллеринг несколько раз ускорялась, в итоге примерно за 5,5 км до финиша оставив на своем колесе только Нидермайер, ван дер Брегген и Хольмгрен. Изабелла Хольмгрен отстала, но сумела вернуться и даже попробовала атаковать. Вторую атаку она предприняла за 3,5 км до финиша и создала просвет, но Антонина Нидермайер его закрыла, а затем подтянулась и ван дер Брегген, на колесе которой сидела Деми Воллеринг. С этого момента Анна ван дер Брегген сама задавала темп. У финиша Воллеринг прошла по внутреннему радиусу поворота-серпантина и предприняла финальную победную атаку, опередив на несколько метров Хольмгрен, Нидермайер и ван дер Брегген.

 

Благодаря бонусным секундам на финише Деми Воллеринг сократила отставание в генеральной классификации, хотя Анна ван дер Брегген по-прежнему уверенно лидирует с преимуществом в 49 секунд перед финальным этапом в Салуццо. Нидермайер занимает третье место в общем зачёте с отставанием 1'20", Хольмгрен — четвёртая (+1'55"), Марлен Ройссер — пятая (+2'58").

 

Изабелла Хольмгрен (Lidl – Trek) сохранила белую майку лучшей молодой гонщицы, Элиза Бальзамо (Lidl-Trek) продолжает лидировать в очковой классификации, а Деми Воллеринг благодаря победе на этапе перехватила синюю майку лучшей горной гонщицы, но у неё с Анной ван дер Брегген теперь одинаковое количество очков в горной классификации – у обеих гонщиц 45 очков.

 

Деми Воллеринг:

 

«Я счастлива победить на таком красивом подъёме, как Колле-де-Финестре, и завоевать приз, посвящённый Альфонсине Страде. Я читала её историю, она была пионером нашего вида спорта, так что покорить подъём, названный в её честь, — повод для гордости. Я надеялась приблизиться к розовой майке или даже перехватить её. К сожалению, этого не случилось.

 

Да, день получился очень странным. Мы узнали об изменении, наверное, всего за 7 км до вершины. Поэтому, как только услышали, сразу изменили план и попытались навязать более высокий темп. Конечно, всё пошло не так, как мы планировали. Я действительно рассчитывала выложиться на полную и отыграть минуту.  Но когда внезапно вместо 35 км до финиша остаётся всего 6 или 7 км, это многое меняет. Но что есть, то есть. Такова велогонка. Нужно считаться с природой и со всем, что происходит вокруг. Так что да, всё странно, я до сих пор в замешательстве. Конечно, я рада выиграть этот прекрасный этап, на таком красивом подъёме, но в то же время немного разочарована.

 

Теперь у меня остался только один шанс выиграть Джиро д’Италия. Мы всё тщательно спланируем, но, думаю, завтра не тот день, когда можно отыграть минуту. Так что жаль, но что есть, то есть».

 

Анна ван дер Брегген:

 

«Приятно остаться в розовой майке. Это был важный этап, и моя форма всё ещё не идеальна после вчерашнего падения. План был прост: я должна была просто отвечать на атаки соперниц.

 

Мы получили информацию, она поступила уже на самом подъёме, это довольно поздно. Но организаторы не могли принять решение раньше. Мы знали, что финишируем в километре от вершины.

 

Мне нужно было следить за Деми, это точно, а также за Антонией и Изабеллой. В этом плане перенос финиша на меня не влиял. Немного изменился только план питания. Этот подъём сейчас проходился тяжелее, потому что обычно за ним следует спуск и ещё один подъём. А сейчас  было важно немного перенастроиться, что придётся больше мучиться на этом подъёме. Но мы способны переключиться довольно быстро

.

Возможно, некоторые гонщицы могли бы вернуться на спуске или на равнинном участке. Но мне было выгодно, что этап стал короче.

 

Думаю, мы вчетвером показали, что в горах находимся почти на одном уровне, поэтому ситуация вряд ли сильно изменилась бы. Это была очень тяжёлая Джиро, но остался ещё один этап, и подойти к нему нужно с максимальным вниманием».

 

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 8. Результаты

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Деми Воллеринг Demi Vollering FDJ United - SUEZ Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

30 мая - 7 июня 2026

Giro d'Italia Women

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

17 - 21 июня 2026

Tour de Suisse

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Выиграет ли Йонас Вингегор Тур де Франс-2026?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Был Дофине - Либере, потом просто Критериум Дофине, нет, тамошние маркетологы-организаторы решили усложнить и вот впервые на карте появилось (назваиние) Тур Овернь — Рона-Альпы. Зачем! решили продвигать сий регион ?

     

    Этапы хорошие, горы/перевалы тоже. Таких пару и на ТдФ хотелось бы увидеть.

    Насёт победителя: Айзек или Поль ? Хуан мне кажется сыроват в это году (может и сойти); надеюсь что и Маттео Й тоже поборется за победу или подиум.

    Цитата: Джигит Карбонович
    Уважаемая редакция, картинки профиля 1 и 2 дня совпадают, исправьте пожалуйста

    И это тоже исправьте:

    ...устреэхется (!?) в горы по пересечённому рельефу

  • Гонщик
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (7)
    Гонщик-Фото

    Сам Тур конечно никакой интриги не предоставит , зато Критериум обещает быть интересным. Надеюсь что европейские элиты сделают выводы и перестанут поддерживать укропские нацистские формирования , иначе может произойти разложение на атомы обширных территорий и всем будет уже не до ...

  • DIM
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    DIM-Фото
    В любом случае ещё в середине подъёма телеметрия показывала, что финиш будет в Систриере.
  • kwwk
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (7)
    kwwk-Фото

    Ну таки банда молодая неплохая собралась, должны делать картинку и профиль тура хороший - боевой.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Я думаю, что Анна на последнем этапе не проиграет и станет победителем этой Джиро.

  • zalex567
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    zalex567-Фото
    Мы не знаем о том, когда гонщицам стало известно о сокращении дистанции. Если об этом не знал комментатор, не означает, что не знали участницы гонки. Деми с победой на этом тяжком этапе. Анна проявила невероятную терпёжку и отстояла лидерство. Всем хватило на этом укороченном этапе, чтобы "накушаться" сполна.
  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Никогда такого не было и вот опять. 

    Но девушки,  наверное,  не против, что муки закончились чуть раньше,  чем нафантазировали организаторы. Это Италия, детки.

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    cmap_nep-Фото
    Бардак на Джиро. Главный этап сократили на 30 км, и не утром сообщили, а за 2 км до Финестре. И гонка стала другой.
  • DIM
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (6)
    DIM-Фото

    Видимо нестабильность ледяного покрова возникла так неожиданно, что об изменении маршрута все узнали за несколько км до финиша.

  • RVL
    Тур Овернь-Рона-Альпы (Критери ... (7)
    RVL-Фото

    ..ну тут молодая кровь должна порезвиться...мне будет интересно..думаю исполнение не подкачает 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

9 июня

Guillaume Martin (Groupama - FDJ United)

Stephen Williams (NSN Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2026 (35)
Май 2026 (248)
Апрель 2026 (162)
Март 2026 (181)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)