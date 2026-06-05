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Элиза Бальзамо — победительница 6 этапа Джиро д’Италия-2026

Четыре победы Элизы Бальзамо на Джиро д’Италия-2026

 

 

Элиза Бальзамо (Elisa Balsamo) четвёртой победой на этапе подтвердила статус сильнейшей в спринтах на Джиро д’Италия-2026. В красной майке лидера очковой классификации 28-летняя итальянская велогонщица команды Lidl-Trek на 6-м этапе уверенно обошла соперниц – Мэгги Коулс-Лайстер (Maggie Coles-Lyster, Human Powered Health) и Джорджию Бейкер (Georgia Baker, Liv AlUla Jayco).

 

Элиза Бальзамо — победительница 6 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Элиза Бальзамо — победительница 6 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Элиза Бальзамо — победительница 6 этапа Джиро д’Италия-2026

Photo Credits: LaPresse

 

 

Общая классификация осталась без изменений -  Анна Ван дер Брегген (Anna Van der Breggen) сохраняет за собой как розовую майку (Maglia Rosa), так и голубую майку (Maglia Azzurra), а Изабелла Хольмгрен (Isabella Holmgren) продолжает лидировать в зачёте белой майки (Maglia Bianca).

 

Хотя на 6-м этапе, самом протяжённом в этом выпуске Джиро, был момент, когда пелотон порвался из-за бокового ветра, и во второй группе в числе прочих оказались Деми Воллеринг (Demi Vollering, FDJ United-Suez), Элиза Лонго Боргини (Elisa Longo Borghini), Лара Гиллеспи (Lara Gillespie, обе — UAE Team ADQ) и Фемке де Врис (Femke de Vries, Visma-Lease a Bike), в то время как  Марлен Ройссер (Marlen Reusser, Movistar) и Уршка Жигарт (Urška Žigart, AG Insurance-Soudal) были в третьей группе.

 

Ранний отрыв из четырех гонщиц был нейтрализован, а группа с Воллеринг  догнала пелотон через несколько километров. Ройссер (Reusser) и другим гонщицам третьей группы  пришлось потратить много сил, чтобы вернуться в пелотон, что получилось за 46,5 км до финиша. Воллеринг и Ван дер Брегген попытались забрать бонусные секунды на промежуточном финише, но не смогли опередить спринтеров. Джорджия Серена (Giorgia Serena, Mendelspeck E-Work) атаковала в одиночку за 22,5 км до финиша и ненадолго получила минутное преимущество, прежде чем её поймали за 9 км до финала.

 

Падение нескольких гонщиц на развязке за 1,2 км до финиша растянуло пелотон, и Люсинда Бранд (Lucinda Brand, Lidl-Trek) провезла Элизу Бальзамо через технически сложные, с семью поворотами на последних 1200 м. Коулс-Лайстер  открыла спринт за 250 м до финиша на небольшом повороте направо, но Бальзамо вышла с  колеса канадской гощицы за 150 м и выиграла.

 

Элиза Бальзамо: «С такой командой, которая идеально развозит, всё становится проще. Финиш был хаотичным, сегодня многие спринтеры надеялись использовать свой шанс. Я была на идеальной позиции, вдали от любой опасности. Я начала спринт за 200 метров, и всё прошло хорошо. Надеюсь привезти домой красную майку.

 

Сегодня команда отработала идеально - Люсинда Бранд безупречно вывезла меня на последний километр.

 

Когда у тебя лучшая развозящая в мире, всё получается. В том плане, что, конечно, ничего не бывает легко, но с Люсиндой (Lucinda) мне не нужно бороться за позицию. Я должна просто на неё положиться, и я знаю, что она лучшая. Так что, честно, эта победа — больше её заслуга, чем моя.

 

Многие спринтеры думали, что сегодня у них есть хороший шанс. На последних километрах я видела много полноценных развозящих поездов. Флер, Люсинда и я просто перепрыгивали с колеса на колесо, и в какой-то момент мы нашли идеальную позицию позади Fenix-Premier Tech.

 

Сегодня утром в автобусе мы сказали, что хотим пройти поворот за 1,3 км первыми. Мне было всё равно, проеду ли я второй поворот, потому что я просто хотела быть в безопасности, и считала, что дальше как-нибудь управлюсь. Но Люсинда ехала настолько мощно, что довезла меня до отметки 200 м, это было идеально.

 

Каждая победа особенная, но больше для меня значит та, которую я люблю называть победой освобождения, - на 2-м этапе в розовой майке. Для поднятия боевого духа нам были нужны результаты. Как команда мы пережили трудный период, но теперь кажется, что он позади. Завтра у меня может быть ещё один шанс, а затем я буду работать на команду на последних этапах».

 

Анна Ван дер Брегген: «Мы знали, что сегодня что-то может случиться. Ветер и очень техничные узкие дороги могли создать проблемы. К счастью, я всё время была близко в первой группе, что гораздо менее энергозатратно, чем догонять. Я чувствую себя хорошо, но до конца гонки ещё далеко».

 

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 6. Результаты

 

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Теги к статье: Элиза Бальзамо Elisa Balsamo Lidl-Trek Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

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Комментарии

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда чётко вывезла на финиш Бользамо.

  • Серафим
    Дамиано Карузо останется в Bah ... (1)
    Серафим-Фото

     Карузо: "А я ещё и пою".

  • zalex567
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    zalex567-Фото

    Деми выиграла на равнинном финише, что вовсе не её "конёк". Но для тех, кто был с ней в отрыве - это ещё более не подходящие условия для финала этапа.

    Цитата: cmap_nep
    После вчерашней разделки Деми сама на себя была непохожа. Надежд на Финестре-Сестриере мало, такое видели в 24 году, когда она не сумела отыграть минуту у Каси.
    Там по моему секунд чуть-чуть не хватило. Это, кажется, на Туре женском было. Сколько эмоций! Только в женском спорте можно это видеть. Зря к женскому велоспорту такое предвзятое и безразличное отношение. Ведь в лыжном спорте или биатлоне мы их смотрим на равных с мужиками.

  • VeloliveTeam
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (5)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: SVS
    Не знаю, политика ли это сайта, или хостера, но вот так :(...

     

    Это точно не политика сайта. К сожалению, эти технические проблемы не с нашей стороны и от администрации сайта не зависят.

  • SVS
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (5)
    SVS-Фото
    Не из всех сетей можно открыть этот сайт. С российским IP без проблем, а вот зарубежные сети не все пускают. Не знаю, политика ли это сайта, или хостера, но вот так :(...
  • DIM
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    DIM-Фото
    На Финестре любая может капнуть.
  • cmap_nep
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    cmap_nep-Фото
    После вчерашней разделки Деми сама на себя была непохожа. Надежд на Финестре-Сестриере мало, такое видели в 24 году, когда она не сумела отыграть минуту у Каси.
  • zalex567
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    zalex567-Фото
    Очень радостно за успех Деми!
  • EL-Fenomeno
    Анна ван дер Брегген выиграла ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото
    4-е фото сверху просто эпик: все помогают "розовой" Бальзамо колесить эту разделку. А ветеранша Анна фон дер Брегген теперь может к синему комбинезону добавить ещё и розовый, но будет ли согласна с этим блонда Воллеринг ?) Неужели няшная Деми в этом году решилась на победный дубль в стиле Тадея: Джиро + Тур. Я думаю сМожет...если конечно захочет и спорт.диры в команде позволят. Кстати, после этапа #5 ещё двое девушек получили дискву - что том творится на женской Джиро в этом году !?
  • EL-Fenomeno
    Дамиано Карузо получил приз са ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    Дамьяноне конечно всеми любимый шоссер: и в пелотоне, и среди болельщиков, ну кажись орги просто уважили ветерана из-за его последней Джиро в последний профи-сезон. Хотя не спорю, Каразо активничал на многодневке, помогал молодому португалу да и себя "воздвигнул" в ТОП-10 генерала.
    Цитата: zalex567
    Домиано, конечно, хорош был в гонке, но разве самый активный был не Чикконе? Или победителю в горной классификации этот титул не положено присваивать?
    Согласен с вами, что Чикконе был ближе к награде самого агрессивного за свои старания и отрывы в гонке; не хватило одного...той самой желанной победы на хотя бы одном горном этапе (эх)

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