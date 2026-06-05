Элиза Бальзамо — победительница 6 этапа Джиро д’Италия-2026

Четыре победы Элизы Бальзамо на Джиро д’Италия-2026

Элиза Бальзамо (Elisa Balsamo) четвёртой победой на этапе подтвердила статус сильнейшей в спринтах на Джиро д’Италия-2026. В красной майке лидера очковой классификации 28-летняя итальянская велогонщица команды Lidl-Trek на 6-м этапе уверенно обошла соперниц – Мэгги Коулс-Лайстер (Maggie Coles-Lyster, Human Powered Health) и Джорджию Бейкер (Georgia Baker, Liv AlUla Jayco).

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Общая классификация осталась без изменений - Анна Ван дер Брегген (Anna Van der Breggen) сохраняет за собой как розовую майку (Maglia Rosa), так и голубую майку (Maglia Azzurra), а Изабелла Хольмгрен (Isabella Holmgren) продолжает лидировать в зачёте белой майки (Maglia Bianca).

Хотя на 6-м этапе, самом протяжённом в этом выпуске Джиро, был момент, когда пелотон порвался из-за бокового ветра, и во второй группе в числе прочих оказались Деми Воллеринг (Demi Vollering, FDJ United-Suez), Элиза Лонго Боргини (Elisa Longo Borghini), Лара Гиллеспи (Lara Gillespie, обе — UAE Team ADQ) и Фемке де Врис (Femke de Vries, Visma-Lease a Bike), в то время как Марлен Ройссер (Marlen Reusser, Movistar) и Уршка Жигарт (Urška Žigart, AG Insurance-Soudal) были в третьей группе.

Ранний отрыв из четырех гонщиц был нейтрализован, а группа с Воллеринг догнала пелотон через несколько километров. Ройссер (Reusser) и другим гонщицам третьей группы пришлось потратить много сил, чтобы вернуться в пелотон, что получилось за 46,5 км до финиша. Воллеринг и Ван дер Брегген попытались забрать бонусные секунды на промежуточном финише, но не смогли опередить спринтеров. Джорджия Серена (Giorgia Serena, Mendelspeck E-Work) атаковала в одиночку за 22,5 км до финиша и ненадолго получила минутное преимущество, прежде чем её поймали за 9 км до финала.

Падение нескольких гонщиц на развязке за 1,2 км до финиша растянуло пелотон, и Люсинда Бранд (Lucinda Brand, Lidl-Trek) провезла Элизу Бальзамо через технически сложные, с семью поворотами на последних 1200 м. Коулс-Лайстер открыла спринт за 250 м до финиша на небольшом повороте направо, но Бальзамо вышла с колеса канадской гощицы за 150 м и выиграла.

Элиза Бальзамо: «С такой командой, которая идеально развозит, всё становится проще. Финиш был хаотичным, сегодня многие спринтеры надеялись использовать свой шанс. Я была на идеальной позиции, вдали от любой опасности. Я начала спринт за 200 метров, и всё прошло хорошо. Надеюсь привезти домой красную майку.

Сегодня команда отработала идеально - Люсинда Бранд безупречно вывезла меня на последний километр.

Когда у тебя лучшая развозящая в мире, всё получается. В том плане, что, конечно, ничего не бывает легко, но с Люсиндой (Lucinda) мне не нужно бороться за позицию. Я должна просто на неё положиться, и я знаю, что она лучшая. Так что, честно, эта победа — больше её заслуга, чем моя.

Многие спринтеры думали, что сегодня у них есть хороший шанс. На последних километрах я видела много полноценных развозящих поездов. Флер, Люсинда и я просто перепрыгивали с колеса на колесо, и в какой-то момент мы нашли идеальную позицию позади Fenix-Premier Tech.

Сегодня утром в автобусе мы сказали, что хотим пройти поворот за 1,3 км первыми. Мне было всё равно, проеду ли я второй поворот, потому что я просто хотела быть в безопасности, и считала, что дальше как-нибудь управлюсь. Но Люсинда ехала настолько мощно, что довезла меня до отметки 200 м, это было идеально.

Каждая победа особенная, но больше для меня значит та, которую я люблю называть победой освобождения, - на 2-м этапе в розовой майке. Для поднятия боевого духа нам были нужны результаты. Как команда мы пережили трудный период, но теперь кажется, что он позади. Завтра у меня может быть ещё один шанс, а затем я буду работать на команду на последних этапах».

Анна Ван дер Брегген: «Мы знали, что сегодня что-то может случиться. Ветер и очень техничные узкие дороги могли создать проблемы. К счастью, я всё время была близко в первой группе, что гораздо менее энергозатратно, чем догонять. Я чувствую себя хорошо, но до конца гонки ещё далеко».