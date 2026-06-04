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Новая глава Lidl-Trek: Лука Гуэрчилена уходит, Гриша Нирманн – главный спортивный директор

Генеральный менеджер Lidl-Trek Лука Гуэрчилена передаст руководство командой после более чем 16 лет у руля

 

 

Новая глава Lidl-Trek: Лука Гуэрчилена уходит, Гриша Нирманн – главный спортивный директор

Photo Credits: LaPresse

 

 

Lidl-Trek объявила, что генеральный менеджер Лука Гуэрчилена после 16 лет во главе команды передаст руководство после завершения Тур де Франс 2026 года.  

 

С 1 августа 2026 года генеральным менеджером (СЕО) Lidl-Trek станет Энди Шлек (Andy Schleck), а новый объединенный спортивный департамент с 1 сентября возглавит Гриша Нирманн (Grischa Niermann).

 

В пресс-релизе команды Lidl-Trek говорится, что он «возьмёт на себя полную ответственность за спортивную сферу Lidl-Trek, объединив под своим единым руководством области гонок, спортивных результатов, операционной деятельности и технического оснащения/оборудования».

 

С 1 августа к команде присоединится и Дан Лоранг (Dan Lorang), он назначен руководителем отдела спортивных результатов (Head of Performance) как в Lidl-Trek, так и в новом «Crivit Performance Center» компаний группы Schwarz. Лоранг будет курировать области тренировок, питания, здоровья, восстановления, а также базы данных и искусственного интеллекта. Лоранг переходит после весьма успешной работы на посту руководителя отдела спортивных результатов в Red Bull – BORA – hansgrohe, он также известен как архитектор побед множества чемпионов Ironman.

 

Мартейн Редегельд (Martijn Redegeld) присоединится к команде в качестве нового руководителя отдела питания, перейдя из футбольного гранда «Аякс» (Амстердам) и имея бесценный послужной список, полученный за предыдущие пять лет работы в Team Visma Lease a Bike, где его стратегии питания обеспечили несколько побед на Тур де Франс.

 

Йорк-Петер Клёппель (York-Peter Klöppel) возьмет на себя ответственность за службу психологической поддержки, присоединившись из сети по работе со спортсменами Red Bull, где он формировал мышление элитных спортсменов, необходимое для успеха в условиях высокого давления.

 

В пресс-релизе команды Lidl-Trek говорится:

 

«С самого первого тренировочного сбора Лука Гуэрчилена был одной из ключевых фигур, определяющих идентичность, культуру и рост Lidl-Trek. Благодаря своему видению, страсти и непоколебимой преданности делу он помог превратить организацию из амбициозного проекта в одну из самых уважаемых команд в профессиональном велоспорте, оставив после себя наследие, которое будет формировать команду еще долгие годы.

 

Гуэрчилена присоединился к команде в качестве спортивного директора в сезоне 2011 года, когда команда называлась Leopard Trek. Его тактический опыт и знания в области спортивной науки сыграли важную роль в первых успехах команды во главе с Фабианом Канчелларой, что заложило основу для его повышения до генерального менеджера в 2013 году.

 

Под его 13-летним руководством команда успешно пережила несколько структурных преобразований — от RadioShack-Leopard до Trek Factory Racing, Trek-Segafredo и, наконец, Lidl-Trek. Гонщики и персонал ценят Луку за его внимание к людям, а его послужной список говорит о высоком уровене мастерства. Под его руководством команда укрепилась как одна из ведущих в Мировом туре, одержав более 350 профессиональных побед, включая несколько титулов на Монументах и чемпионатах мира, а также побед на этапах и маек в классификациях на всех трёх Гранд-турах».

 

Новая глава Lidl-Trek: Лука Гуэрчилена уходит, Гриша Нирманн – главный спортивный директор

Photo (c) Lidl-Trek Team

 

 

Лука Гуэрчилена: «Желание новых вызовов всегда было двигателем в моей профессиональной жизни. После 16 незабываемых лет я чувствую, что пришло время передать руководство и позволить команде войти в свою следующую фазу со свежими импульсами и драйвом, которые зажгут новый голод успехов и помогут продолжать расширять границы возможного.

 

Я переворачиваю страницу, зная, что оставляю после себя сильную команду, состоящую из отличных профессионалов, группу гонщиков, способных побеждать сейчас и в будущем, а также решительное руководство, стремящееся вывести велоспорт на новый уровень. Команда подарила мне невероятные эмоции благодаря гонщикам, персоналу, спонсорам и владельцам, от которых я всегда получал огромную поддержку, особенно в трудные моменты. Lidl-Trek навсегда останется самой близкой моему сердцу командой».

 

Photo (c) Lidl-Trek Team

 

Энди Шлек: «Работая с Лукой еще с тех времен, когда я был гонщиком в Leopard Trek, я каждый день видел ту страсть, преданность и решимость добиваться высоких целей, которые он привносил в эту организацию. Я очень благодарен за оказанное доверие возглавить эту команду невероятных людей в ее следующей главе и продолжать развивать ту культуру и победный менталитет, которые он сформировал».

 

Новая глава Lidl-Trek: Лука Гуэрчилена уходит, Гриша Нирманн – главный спортивный директор

Photo (c) Lidl-Trek Team

 

 

Гриша Нирманн: «Проведя всю свою жизнь в команде, которая сегодня носит название Visma Lease a Bike, я почувствовал, что пришло время для нового вызова. Присоединение к Lidl-Trek представляет для меня лично особую возможность, так как позволяет мне формировать один из самых амбициозных проектов в профессиональном велоспорте, тесно связанный с моей родной страной».

 

Дан Лоранг: «У этого проекта есть все составляющие для долгосрочного успеха — талантливые спортсмены, амбициозное руководство и выдающаяся группа людей, работающая за кулисами. Я рад возможности применить свой опыт и помочь в дальнейшем развитии высокоэффективной среды, которая поддерживает рост во всех аспектах деятельности команды».

 

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Теги к статье: Лука Гуэрчилена Lidl-Trek Гриша Нирманн

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Комментарии

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда чётко вывезла на финиш Бользамо.

  • Серафим
    Дамиано Карузо останется в Bah ... (1)
    Серафим-Фото

     Карузо: "А я ещё и пою".

  • zalex567
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    zalex567-Фото

    Деми выиграла на равнинном финише, что вовсе не её "конёк". Но для тех, кто был с ней в отрыве - это ещё более не подходящие условия для финала этапа.

    Цитата: cmap_nep
    После вчерашней разделки Деми сама на себя была непохожа. Надежд на Финестре-Сестриере мало, такое видели в 24 году, когда она не сумела отыграть минуту у Каси.
    Там по моему секунд чуть-чуть не хватило. Это, кажется, на Туре женском было. Сколько эмоций! Только в женском спорте можно это видеть. Зря к женскому велоспорту такое предвзятое и безразличное отношение. Ведь в лыжном спорте или биатлоне мы их смотрим на равных с мужиками.

  • VeloliveTeam
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (5)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: SVS
    Не знаю, политика ли это сайта, или хостера, но вот так :(...

     

    Это точно не политика сайта. К сожалению, эти технические проблемы не с нашей стороны и от администрации сайта не зависят.

  • SVS
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (5)
    SVS-Фото
    Не из всех сетей можно открыть этот сайт. С российским IP без проблем, а вот зарубежные сети не все пускают. Не знаю, политика ли это сайта, или хостера, но вот так :(...
  • DIM
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    DIM-Фото
    На Финестре любая может капнуть.
  • cmap_nep
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    cmap_nep-Фото
    После вчерашней разделки Деми сама на себя была непохожа. Надежд на Финестре-Сестриере мало, такое видели в 24 году, когда она не сумела отыграть минуту у Каси.
  • zalex567
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    zalex567-Фото
    Очень радостно за успех Деми!
  • EL-Fenomeno
    Анна ван дер Брегген выиграла ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото
    4-е фото сверху просто эпик: все помогают "розовой" Бальзамо колесить эту разделку. А ветеранша Анна фон дер Брегген теперь может к синему комбинезону добавить ещё и розовый, но будет ли согласна с этим блонда Воллеринг ?) Неужели няшная Деми в этом году решилась на победный дубль в стиле Тадея: Джиро + Тур. Я думаю сМожет...если конечно захочет и спорт.диры в команде позволят. Кстати, после этапа #5 ещё двое девушек получили дискву - что том творится на женской Джиро в этом году !?
  • EL-Fenomeno
    Дамиано Карузо получил приз са ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    Дамьяноне конечно всеми любимый шоссер: и в пелотоне, и среди болельщиков, ну кажись орги просто уважили ветерана из-за его последней Джиро в последний профи-сезон. Хотя не спорю, Каразо активничал на многодневке, помогал молодому португалу да и себя "воздвигнул" в ТОП-10 генерала.
    Цитата: zalex567
    Домиано, конечно, хорош был в гонке, но разве самый активный был не Чикконе? Или победителю в горной классификации этот титул не положено присваивать?
    Согласен с вами, что Чикконе был ближе к награде самого агрессивного за свои старания и отрывы в гонке; не хватило одного...той самой желанной победы на хотя бы одном горном этапе (эх)

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