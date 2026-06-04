Новая глава Lidl-Trek: Лука Гуэрчилена уходит, Гриша Нирманн – главный спортивный директор

Генеральный менеджер Lidl-Trek Лука Гуэрчилена передаст руководство командой после более чем 16 лет у руля

Photo Credits: LaPresse

Lidl-Trek объявила, что генеральный менеджер Лука Гуэрчилена после 16 лет во главе команды передаст руководство после завершения Тур де Франс 2026 года.

С 1 августа 2026 года генеральным менеджером (СЕО) Lidl-Trek станет Энди Шлек (Andy Schleck), а новый объединенный спортивный департамент с 1 сентября возглавит Гриша Нирманн (Grischa Niermann).

В пресс-релизе команды Lidl-Trek говорится, что он «возьмёт на себя полную ответственность за спортивную сферу Lidl-Trek, объединив под своим единым руководством области гонок, спортивных результатов, операционной деятельности и технического оснащения/оборудования».

С 1 августа к команде присоединится и Дан Лоранг (Dan Lorang), он назначен руководителем отдела спортивных результатов (Head of Performance) как в Lidl-Trek, так и в новом «Crivit Performance Center» компаний группы Schwarz. Лоранг будет курировать области тренировок, питания, здоровья, восстановления, а также базы данных и искусственного интеллекта. Лоранг переходит после весьма успешной работы на посту руководителя отдела спортивных результатов в Red Bull – BORA – hansgrohe, он также известен как архитектор побед множества чемпионов Ironman.

Мартейн Редегельд (Martijn Redegeld) присоединится к команде в качестве нового руководителя отдела питания, перейдя из футбольного гранда «Аякс» (Амстердам) и имея бесценный послужной список, полученный за предыдущие пять лет работы в Team Visma Lease a Bike, где его стратегии питания обеспечили несколько побед на Тур де Франс.

Йорк-Петер Клёппель (York-Peter Klöppel) возьмет на себя ответственность за службу психологической поддержки, присоединившись из сети по работе со спортсменами Red Bull, где он формировал мышление элитных спортсменов, необходимое для успеха в условиях высокого давления.

В пресс-релизе команды Lidl-Trek говорится:

«С самого первого тренировочного сбора Лука Гуэрчилена был одной из ключевых фигур, определяющих идентичность, культуру и рост Lidl-Trek. Благодаря своему видению, страсти и непоколебимой преданности делу он помог превратить организацию из амбициозного проекта в одну из самых уважаемых команд в профессиональном велоспорте, оставив после себя наследие, которое будет формировать команду еще долгие годы.

Гуэрчилена присоединился к команде в качестве спортивного директора в сезоне 2011 года, когда команда называлась Leopard Trek. Его тактический опыт и знания в области спортивной науки сыграли важную роль в первых успехах команды во главе с Фабианом Канчелларой, что заложило основу для его повышения до генерального менеджера в 2013 году.

Под его 13-летним руководством команда успешно пережила несколько структурных преобразований — от RadioShack-Leopard до Trek Factory Racing, Trek-Segafredo и, наконец, Lidl-Trek. Гонщики и персонал ценят Луку за его внимание к людям, а его послужной список говорит о высоком уровене мастерства. Под его руководством команда укрепилась как одна из ведущих в Мировом туре, одержав более 350 профессиональных побед, включая несколько титулов на Монументах и чемпионатах мира, а также побед на этапах и маек в классификациях на всех трёх Гранд-турах».

Photo (c) Lidl-Trek Team

Лука Гуэрчилена: «Желание новых вызовов всегда было двигателем в моей профессиональной жизни. После 16 незабываемых лет я чувствую, что пришло время передать руководство и позволить команде войти в свою следующую фазу со свежими импульсами и драйвом, которые зажгут новый голод успехов и помогут продолжать расширять границы возможного.

Я переворачиваю страницу, зная, что оставляю после себя сильную команду, состоящую из отличных профессионалов, группу гонщиков, способных побеждать сейчас и в будущем, а также решительное руководство, стремящееся вывести велоспорт на новый уровень. Команда подарила мне невероятные эмоции благодаря гонщикам, персоналу, спонсорам и владельцам, от которых я всегда получал огромную поддержку, особенно в трудные моменты. Lidl-Trek навсегда останется самой близкой моему сердцу командой».

Photo (c) Lidl-Trek Team

Энди Шлек: «Работая с Лукой еще с тех времен, когда я был гонщиком в Leopard Trek, я каждый день видел ту страсть, преданность и решимость добиваться высоких целей, которые он привносил в эту организацию. Я очень благодарен за оказанное доверие возглавить эту команду невероятных людей в ее следующей главе и продолжать развивать ту культуру и победный менталитет, которые он сформировал».

Photo (c) Lidl-Trek Team

Гриша Нирманн: «Проведя всю свою жизнь в команде, которая сегодня носит название Visma Lease a Bike, я почувствовал, что пришло время для нового вызова. Присоединение к Lidl-Trek представляет для меня лично особую возможность, так как позволяет мне формировать один из самых амбициозных проектов в профессиональном велоспорте, тесно связанный с моей родной страной».

Дан Лоранг: «У этого проекта есть все составляющие для долгосрочного успеха — талантливые спортсмены, амбициозное руководство и выдающаяся группа людей, работающая за кулисами. Я рад возможности применить свой опыт и помочь в дальнейшем развитии высокоэффективной среды, которая поддерживает рост во всех аспектах деятельности команды».