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- Дата:
- Сегодня, 18:09
Live-ставки на велоспорт — как делать, популярные стратегии
Ставки в лайве подразумевают заключение спортивного пари по ходу игры. Для велоспорта это особенно актуально, поскольку часто гонка завершается не так, как прогнозировали – вперед выходит спортсмен, который занимал 2, 3 или даже 4 место. В этом материале рассказываем про live-ставки на велоспорт.
Что такое ставки на велоспорт в лайв- режиме
Live-ставки – это спортивные пари, которые заключаются до окончания матча. Если говорить совсем просто, то в данном случае игрок ставит, пока еще идет гонка.
Чем хороша игра в лайв? У нее есть три основных преимущества по сравнению с пари до заезда:
- Проще делать прогноз. Если ставить до начала гонки, определять наиболее вероятного победителя придется путем анализа предстоящего соревнования. Если заключать пари непосредственно по ходу заезда, то понять, у кого больше шансов, можно посредством наблюдения за ситуацией.
- Можно больше выиграть. Дело в том, что лайве динамичные коэффициенты. Как и в доматче, на фаворита множители меньше всего. Но если он чуть отстает или ошибается, котировки на него растут. Если в победе фаворита нет сомнений, этим можно пользоваться. Ведь рассчитывать пари будут именно по коэффициенту, актуальному на момент заключения.
- Острота ощущений. Это достоинство актуально для любителей велогонок. Ставки на велоспорт онлайн делают просмотр гонки более «адреналиновым». Многим болельщикам нужно именно это.
Эти три причины сделали live-игру в БК чрезвычайно популярной.
Виды live-ставок на велоспорт
Существуют следующие виды пари на велоспорт:
- На победителя. В данном случае игроку требуется спрогнозировать, кто из спортсменов победит в велогонке.
- На вхождение в тройку лучших. Тут угадывают не победителя, а то, займет ли велогонщик одно из трех призовых мест.
- Дуэль. Букмекер называет двух спортсменов, а игрок должен угадать, кто из них покажет лучший результат.
ВАЖНО! Все эти пари доступны для live-игры. Пожалуй, единственная ставка, которую не получится совершить по ходу заезда – это победа в «многодневке» или в серии гонок.
Какие букмекерские конторы принимают лайв-ставки на велоспорт
Для лайв-ставок на велоспорт необходимо подобрать букмекерскую контору, которая предлагает:
- Большой выбор велоспортивных пари. Это необходимо для реализации различных стратегий.
- Хорошие коэффициенты. Тут все понятно: чем больше множители, тем выше потенциальный выигрыш.
- Качественные трансляции. Они помогут следить за ситуацией в ходе заезда, что необходимо при ставках по ходу игры.
Этим критериям соответствует букмекерская контора Leon БК. Это букмекер с интересной линией, разнообразной росписью и выгодными коэффициентами. А главное, он освещает крупнейшие велоспортивные события мира, которые будут интересны любителям беттинга, болельщикам и отлично подходят для игры в лайве.
Для игры в БК Leon необходима регистрация. Рекомендуем пройти ее через мобильное приложение игровой площадки. За это букмекер даст бонус – право на одно бесплатное пари на сумму 500 ₽. Эти деньги можно использовать в том числе для live-ставки на велоспорт.
Как делать ставки на велоспорт онлайн в лайве
Существует две популярных стратегии для live-ставок на велоспорт. Первая – игра на повышение коэффициентов на фаворита. А вторая – ставка на наиболее вероятного победителя в конце заезда. Разберем более подробно каждую из них.
Игра на повышение коэффициентов на фаворита
Чаще всего live-ставки на велоспорт делают по следующей схеме:
- Подбирают соревнование. В нем обязательно должен быть явный фаворит, у которого есть очень большие шансы на победу.
- Ждут начала велогонки и наблюдают за ним. Наблюдение можно вести с помощью видео, которое транслирует букмекерская контора.
- Когда фаворит чуть отстает, на него делают ставку. Поскольку во время ошибки претендента на победу коэффициенты немного растут, это позволяет получить более высокую прибыль.
Эта тактика сопряжена с определенным риском, поскольку если фаворит допустит отставание, он может его не преодолеть, а прийти вторым или третьим. Тем не менее, в большинстве случаев она работает и приносит беттеру выигрыш. Это и есть игра на повышение коэффициентов на фаворита.
Ставка на наиболее вероятного победителя в конце велогонки
Здесь все еще проще:
- подбирается велогонка;
- за гонкой ведется наблюдение;
- когда становится ясно, кто победит, заключается пари.
Основная трудность стратегии – выбрать момент для ставки. Обычно букмекерские конторы прекращают прием пари за некоторое время до конца соревнования. Как правило, это происходит, когда уже окончательно ясно, кто именно придет к финишу первым. По сути, здесь необходимо поставить раньше, чем букмекер введет ограничения.
ВАЖНО! Вместо ставки на победителя можно ставить на вход в тройку лучших. Это сделает риск проигрыша еще меньше, но снизит выигрыш за счет небольших коэффициентов на этот рынок.
Данная стратегия не рассчитана на увеличение выигрыша, как предыдущая. Ее основная задача – принести победу. А уж какой будет прибыль, совсем другое дело. Обычно она небольшая, так как на наиболее вероятных победителей и в лайве, и в прематче установлены невысокие коэффициенты.
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