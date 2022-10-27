Live-ставки на велоспорт — как делать, популярные стратегии

Ставки в лайве подразумевают заключение спортивного пари по ходу игры. Для велоспорта это особенно актуально, поскольку часто гонка завершается не так, как прогнозировали – вперед выходит спортсмен, который занимал 2, 3 или даже 4 место. В этом материале рассказываем про live-ставки на велоспорт.

Что такое ставки на велоспорт в лайв- режиме

Live-ставки – это спортивные пари, которые заключаются до окончания матча. Если говорить совсем просто, то в данном случае игрок ставит, пока еще идет гонка.

Чем хороша игра в лайв? У нее есть три основных преимущества по сравнению с пари до заезда:

Проще делать прогноз. Если ставить до начала гонки, определять наиболее вероятного победителя придется путем анализа предстоящего соревнования. Если заключать пари непосредственно по ходу заезда, то понять, у кого больше шансов, можно посредством наблюдения за ситуацией.

Можно больше выиграть. Дело в том, что лайве динамичные коэффициенты. Как и в доматче, на фаворита множители меньше всего. Но если он чуть отстает или ошибается, котировки на него растут. Если в победе фаворита нет сомнений, этим можно пользоваться. Ведь рассчитывать пари будут именно по коэффициенту, актуальному на момент заключения.

Острота ощущений. Это достоинство актуально для любителей велогонок. Ставки на велоспорт онлайн делают просмотр гонки более «адреналиновым». Многим болельщикам нужно именно это.

Эти три причины сделали live-игру в БК чрезвычайно популярной.

Виды live-ставок на велоспорт

Существуют следующие виды пари на велоспорт:

- На победителя. В данном случае игроку требуется спрогнозировать, кто из спортсменов победит в велогонке.

- На вхождение в тройку лучших. Тут угадывают не победителя, а то, займет ли велогонщик одно из трех призовых мест.

- Дуэль. Букмекер называет двух спортсменов, а игрок должен угадать, кто из них покажет лучший результат.

ВАЖНО! Все эти пари доступны для live-игры. Пожалуй, единственная ставка, которую не получится совершить по ходу заезда – это победа в «многодневке» или в серии гонок.

Какие букмекерские конторы принимают лайв-ставки на велоспорт

Для лайв-ставок на велоспорт необходимо подобрать букмекерскую контору, которая предлагает:

- Большой выбор велоспортивных пари. Это необходимо для реализации различных стратегий.

- Хорошие коэффициенты. Тут все понятно: чем больше множители, тем выше потенциальный выигрыш.

- Качественные трансляции. Они помогут следить за ситуацией в ходе заезда, что необходимо при ставках по ходу игры.

Этим критериям соответствует букмекерская контора Leon БК. Это букмекер с интересной линией, разнообразной росписью и выгодными коэффициентами. А главное, он освещает крупнейшие велоспортивные события мира, которые будут интересны любителям беттинга, болельщикам и отлично подходят для игры в лайве.

Для игры в БК Leon необходима регистрация. Рекомендуем пройти ее через мобильное приложение игровой площадки. За это букмекер даст бонус – право на одно бесплатное пари на сумму 500 ₽. Эти деньги можно использовать в том числе для live-ставки на велоспорт.

Как делать ставки на велоспорт онлайн в лайве

Существует две популярных стратегии для live-ставок на велоспорт. Первая – игра на повышение коэффициентов на фаворита. А вторая – ставка на наиболее вероятного победителя в конце заезда. Разберем более подробно каждую из них.

Игра на повышение коэффициентов на фаворита

Чаще всего live-ставки на велоспорт делают по следующей схеме:

- Подбирают соревнование. В нем обязательно должен быть явный фаворит, у которого есть очень большие шансы на победу.

- Ждут начала велогонки и наблюдают за ним. Наблюдение можно вести с помощью видео, которое транслирует букмекерская контора.

- Когда фаворит чуть отстает, на него делают ставку. Поскольку во время ошибки претендента на победу коэффициенты немного растут, это позволяет получить более высокую прибыль.

Эта тактика сопряжена с определенным риском, поскольку если фаворит допустит отставание, он может его не преодолеть, а прийти вторым или третьим. Тем не менее, в большинстве случаев она работает и приносит беттеру выигрыш. Это и есть игра на повышение коэффициентов на фаворита.

Ставка на наиболее вероятного победителя в конце велогонки

Здесь все еще проще:

- подбирается велогонка;

- за гонкой ведется наблюдение;

- когда становится ясно, кто победит, заключается пари.

Основная трудность стратегии – выбрать момент для ставки. Обычно букмекерские конторы прекращают прием пари за некоторое время до конца соревнования. Как правило, это происходит, когда уже окончательно ясно, кто именно придет к финишу первым. По сути, здесь необходимо поставить раньше, чем букмекер введет ограничения.

ВАЖНО! Вместо ставки на победителя можно ставить на вход в тройку лучших. Это сделает риск проигрыша еще меньше, но снизит выигрыш за счет небольших коэффициентов на этот рынок.

Данная стратегия не рассчитана на увеличение выигрыша, как предыдущая. Ее основная задача – принести победу. А уж какой будет прибыль, совсем другое дело. Обычно она небольшая, так как на наиболее вероятных победителей и в лайве, и в прематче установлены невысокие коэффициенты.