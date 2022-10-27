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Live-ставки на велоспорт — как делать, популярные стратегии

Live-ставки на велоспорт — как делать, популярные стратегии

 

 

 

  Ставки в лайве подразумевают заключение спортивного пари по ходу игры. Для велоспорта это особенно актуально, поскольку часто гонка завершается не так, как прогнозировали – вперед выходит спортсмен, который занимал 2, 3 или даже 4 место. В этом материале рассказываем про live-ставки на велоспорт.

 

Live-ставки на велоспорт — как делать, популярные стратегии

 

Что такое ставки на велоспорт в лайв- режиме

 

 

Live-ставки – это спортивные пари, которые заключаются до окончания матча. Если говорить совсем просто, то в данном случае игрок ставит, пока еще идет гонка.

 

Чем хороша игра в лайв? У нее есть три основных преимущества по сравнению с пари до заезда:

  • Проще делать прогноз. Если ставить до начала гонки, определять наиболее вероятного победителя придется путем анализа предстоящего соревнования. Если заключать пари непосредственно по ходу заезда, то понять, у кого больше шансов, можно посредством наблюдения за ситуацией.
  • Можно больше выиграть. Дело в том, что лайве динамичные коэффициенты. Как и в доматче, на фаворита множители меньше всего. Но если он чуть отстает или ошибается, котировки на него растут. Если в победе фаворита нет сомнений, этим можно пользоваться. Ведь рассчитывать пари будут именно по коэффициенту, актуальному на момент заключения.
  • Острота ощущений. Это достоинство актуально для любителей велогонок. Ставки на велоспорт онлайн делают просмотр гонки более «адреналиновым». Многим болельщикам нужно именно это.

 

Эти три причины сделали live-игру в БК чрезвычайно популярной.

 

Виды live-ставок на велоспорт

 

Существуют следующие виды пари на велоспорт:

 

- На победителя. В данном случае игроку требуется спрогнозировать, кто из спортсменов победит в велогонке.

- На вхождение в тройку лучших. Тут угадывают не победителя, а то, займет ли велогонщик одно из трех призовых мест.

- Дуэль. Букмекер называет двух спортсменов, а игрок должен угадать, кто из них покажет лучший результат.

 

ВАЖНО! Все эти пари доступны для live-игры. Пожалуй, единственная ставка, которую не получится совершить по ходу заезда – это победа в «многодневке» или в серии гонок.

 

Live-ставки на велоспорт — как делать, популярные стратегии

 

Какие букмекерские конторы принимают лайв-ставки на велоспорт

 

Для лайв-ставок на велоспорт необходимо подобрать букмекерскую контору, которая предлагает:

 

- Большой выбор велоспортивных пари. Это необходимо для реализации различных стратегий.

- Хорошие коэффициенты. Тут все понятно: чем больше множители, тем выше потенциальный выигрыш.

- Качественные трансляции. Они помогут следить за ситуацией в ходе заезда, что необходимо при ставках по ходу игры.

 

  Этим критериям соответствует букмекерская контора Leon БК. Это букмекер с интересной линией, разнообразной росписью и выгодными коэффициентами. А главное, он освещает крупнейшие велоспортивные события мира, которые будут интересны любителям беттинга, болельщикам и отлично подходят для игры в лайве.

 

  Для игры в БК Leon необходима регистрация. Рекомендуем пройти ее через мобильное приложение игровой площадки. За это букмекер даст бонус – право на одно бесплатное пари на сумму 500 ₽. Эти деньги можно использовать в том числе для live-ставки на велоспорт.

 

 

Как делать ставки на велоспорт онлайн в лайве

 

Live-ставки на велоспорт — как делать, популярные стратегии

 

 

Существует две популярных стратегии для live-ставок на велоспорт. Первая – игра на повышение коэффициентов на фаворита. А вторая – ставка на наиболее вероятного победителя в конце заезда. Разберем более подробно каждую из них.

 

Игра на повышение коэффициентов на фаворита

 

Чаще всего live-ставки на велоспорт делают по следующей схеме:

 

- Подбирают соревнование. В нем обязательно должен быть явный фаворит, у которого есть очень большие шансы на победу.

- Ждут начала велогонки и наблюдают за ним. Наблюдение можно вести с помощью видео, которое транслирует букмекерская контора.

- Когда фаворит чуть отстает, на него делают ставку. Поскольку во время ошибки претендента на победу коэффициенты немного растут, это позволяет получить более высокую прибыль.

 

Эта тактика сопряжена с определенным риском, поскольку если фаворит допустит отставание, он может его не преодолеть, а прийти вторым или третьим. Тем не менее, в большинстве случаев она работает и приносит беттеру выигрыш. Это и есть игра на повышение коэффициентов на фаворита.

 

 

Ставка на наиболее вероятного победителя в конце велогонки

 

Здесь все еще проще:

 

- подбирается велогонка;

- за гонкой ведется наблюдение;

- когда становится ясно, кто победит, заключается пари.

 

  Основная трудность стратегии – выбрать момент для ставки. Обычно букмекерские конторы прекращают прием пари за некоторое время до конца соревнования. Как правило, это происходит, когда уже окончательно ясно, кто именно придет к финишу первым. По сути, здесь необходимо поставить раньше, чем букмекер введет ограничения.

 

 ВАЖНО! Вместо ставки на победителя можно ставить на вход в тройку лучших. Это сделает риск проигрыша еще меньше, но снизит выигрыш за счет небольших коэффициентов на этот рынок.

 

  Данная стратегия не рассчитана на увеличение выигрыша, как предыдущая. Ее основная задача – принести победу. А уж какой будет прибыль, совсем другое дело. Обычно она небольшая, так как на наиболее вероятных победителей и в лайве, и в прематче установлены невысокие коэффициенты.

 

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Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • Даниил
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    Даниил-Фото
    Пишут, вроде, что глава Кинтаны в Arkea Samsic закрыта.
  • sixpack
    Самуэле Баттистелла остается в ... (2)
    sixpack-Фото

    Астана потеряла трех гонцов, пришли двое

    Из текущего состава пока не подписаны несколько человек, в т.ч. Федоров. Из них реально только Груздев явный кандидат на выход, ибо пора. Трех стажеров, наверное, подпишут. 

     

    не особо крутой состав, конечно. но все же понадеемся

  • AzaKonta
    Самуэле Баттистелла остается в ... (2)
    AzaKonta-Фото
    Хорошие новости
  • Yuriy 17
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    Yuriy 17-Фото

    У Arkеa Samsic ничего не указано про Н. Кинтану.

    Есть ли новости про него?

  • sstasuk
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    sstasuk-Фото

    список закончивших карьеру велик и по содержанию и по смыслу.....

    эпоха уходит со многими из них...

    Спасибо всем и каждому за борьбу на дорогах мира, за яркие моменты для спорта и болельщиков... многие из них в наших сердцах если не навсегда то надолго... 

  • Ернат
    Эган Берналь: “Хотел бы вернут ... (4)
    Ернат-Фото

    почему не выграть? парню всего 25 лет, все у него еще впереди

  • RVL
    Роман Барде об “окне поколений ... (3)
    RVL-Фото

    интересная мысль, об окне..

    не легко существовать в период "доминатора"..аля "армстронга", который вычеркнул приличную плеяду гонцов...

    но тут..парни насыпают как из ведра..не проходит и сезона что бы кто то новый не появился...

    на каждом гт нет 100% фаворита..

    ждать окна?

    тут вопрос скорее к себе...

  • Yuriy 17
    Роман Барде об “окне поколений ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Как очконосец в копилку команды Р. Барде вполне ценный гонщик

  • uran
    Роман Барде об “окне поколений ... (3)
    uran-Фото
    То понос то золотуха. Уран Пино Порт Крёйсвейк Ланда и тд. многие могли быть удачливее.
  • Earl57
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (6)
    Earl57-Фото

    Хм. Ремко перебирается в Испанию и до весны бельгийцы его радужную майку не увидят. Зато всю зиму, вплоть до февраля в Бельгии болельщики (и спонсоры) будут смотреть на другую радужную майку. Из того самого Инеоса, который по словам Лефевра готов заплатить любые деньги за Ремко. И майка эта уже появилась на дорогах. Точнее на бездорожье. В гонках по слухам появится примерно в середине ноября...

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