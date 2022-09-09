Примож Роглич прокомментировал своё падение на 17-м этапе Вуэльты Испании-2022

Примож Роглич о причинах падения на 17 этапе Вуэльты Испании-2022

Примож Роглич, который сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения на 16 этапе, впервые прокомментировал инцидент, поставивший точку в его борьбе за четвёртый титул победителя испанского Гранд-тура. 32-летний словенский велогонщик Jumbo-Visma в интервью на сайте команды сказал, что несколько дней он приходил в себя после инцидента.

Примож Роглич: «Такого не должно было произойти. Люди быстро переключаются, как будто ничего не случилось. Считаю это неприемлемым. Не хочу, чтобы такое повторялось в велоспорте.

Я могу с трудом ходить и рад этому на данный момент. После падения мне понадобилось время, чтобы всё прояснить. Я задавался вопросом, как такой могло случиться? Пришёл к выводу, что я упал из-за причины, которая в гонке недопустима. Не все видели, как всё произошло. Я упал не вследствие плохой дороги или недостатка мер безопасности. Причиной стало поведение другого гонщика. У меня нет глаз на затылке. В противном случае я бы взял более широко. Райт подъехал сзади и выбил руль у меня из рук до того, как я его заметил».

Фред Райт, велогонщик команды Bahrain-Victorious, которого Примож Роглич обвиняет в своём падении, на следующий день после инцидента написал в соцсетях: «Я почувствовал, что был небольшой контакт, но это просто неудачный инцидент в гонке. Я очень расстроен из-за Роглича, потому что сам как зритель с нетерпением ждал, как будет развиваться гонка. Понимаю, что он собирался бороться за победу в общем зачёте. Он выступал очень сильно и не заслужил подобного. Это просто несчастный случай, но такое случается в велоспорте».

О безопасности и поведении гонщиков во время соревнований высказался и генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге (Richard Plugge), который является также президентом Ассоциации профессиональных велогонщиков (AIGCP), представляющих интересы велокоманд. Ричард Плюгге также один из основателей рабочей группы по безопасности, которая возникла после инцидента с Фабио Якобсеном и Диланом Груневегеном на Туре Польши.

Ричард Плюгге: «Мы провели исследование многочисленных инцидентов в гонках. Они внесены в базу данных. Причины разделены по категориям. Например, препятствия, или ошибка самого гонщика, или ошибки других гонщиков. Да, есть случаи с опасными местами на дистанции, например, выступ в Бургосе. Однако, исследования показали, что более чем в половине случаев причиной инцидента становится поведение гонщиков. Например, они не тормозят вовремя, протискиваются вперёд. Меня это не удивляет, потому что каждый хочет выиграть. Я бы хотел посоветовать: тормозите и используйте мозг. Необходимо измениться и вести себя осознанно и обдуманно.

Вскоре после инцидента в Польше подобное едва не случилось на Милан-Сан-Ремо в борьбе за третье и четвёртое места. К счастью, тогда всё закончилось хорошо. Но это поведение не было наказано. Мы должны реагировать соответственно.

10 лет назад старшие гонщики начали бить тревогу, потому что молодые спортсмены стали проявлять меньше уважения, безответственно рисковать, пробивать себе дорогу, ни на кого не глядя. Вчерашние молодые сегодня становятся старше. Но дискуссия продолжается, хотя сейчас уже другое поколение. Я рад, что Примож высказывается, смотрит в зеркало и говорит о поведении гонщиков».