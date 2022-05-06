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Всё, что нужно знать начинающему беттеру о ставках на спорт: выбор букмекерской конторы и матчей, сумма банка и другие нюансы

Всё, что нужно знать начинающему беттеру о ставках на спорт: выбор букмекерской конторы и матчей, сумма банка и другие нюансы

 

 

 

 

  Ставки на спорт уже давно перестали быть чем-то новым и незнакомым. Сегодня практически каждый второй человек хоть раз в жизни да делал ставку, а рекламы букмекерских контор всплывает чуть ли не на каждой интернет-странице. С каждым днём всё больше людей регистрируют себе аккаунты на сайтах БК, однако так ли всё просто?

 

  Некоторые новички думают, что если они знают, что тотал 2 меньше это суммарное количество голов меньше 2-х, то они уже смогут неплохо зарабатывать на беттинге. Однако это далеко не так. Чтобы выигрывать на дистанции, необходимо изучить множество нюансов: от аналитики матчей до выбора конторы и суммы банка.

 

 

 

Особенности выбора букмекерской конторы

 

Начинающему беттеру важно правильно выбрать букмекера. Многие организации предлагают бонусы новичкам за одну только регистрацию, однако если играть планируется на постоянной основе, то данный момент практически не играет роли.

 

В первую очередь необходимо смотреть на следующие критерии:

 

- Надёжность БК и наличие у него лицензии;

- Величина котировок на фоне других контор;

- Разнообразие live-ставок и видов спорта;

- Наличие мобильного приложения;

- Способы и условия вывода средств.

 

Чтобы процесс выбора хорошей конторы занял минимальное количество времени, можно предварительно изучить рейтинг БК.

 

 

Выбор матча

 

Всё, что нужно знать начинающему беттеру о ставках на спорт: выбор букмекерской конторы и матчей, сумма банка и другие нюансы

 

 

Новичку важно заранее определить для себя вид спорта и турнир, на которые будут делаться ставки. При этом последних может быть несколько. Стараться охватить сразу все чемпионаты не следует, так как из-за этого уменьшится количество времени для анализа. Как следствие, прогнозы будут неточными, а банк начнёт стремительно уменьшаться.

 

 В первую очередь нужно выбирать:

 

- Вид спорта, о котором вы знаете больше всего;

- Топовый турнир;

- Популярные команды.

 

 

Для начала необходимо научиться правильно анализировать хотя бы несколько матчей. Добиться успеха на ставках путём поверхностного изучения команд не получится.

 

 

Правильное отношение к беттингу

 

Собираясь делать ставки, необходимо осознавать все риски и иметь чёткую цель. Если вы рассматриваете беттинг как постоянный заработок, то нужно быть готовым к постоянному изучению статистик команд, анализу матчей, изучению новостей и др. В другом случае ставки станут обычным развлечением, причём не самым дешёвым. Ведь обыграть букмекера можно только при помощи кропотливой аналитической работы.

 

Чаще всего начинающие игроки допускают следующие ошибки, которые позже приводят к большим неприятностям:

  1. Делают ставки при наличии долгов и кредитов.
  2. Одалживают деньги, чтобы сделать ставку.
  3. Закладывают ещё не выигранные со ставки деньги в свой бюджет.

 

Даже череда из нескольких поражений подряд никак не должна сказаться на вашем финансовом состоянии. Иначе от беттинга лучше отказаться.

 

 

 

 

Как определиться с суммой банка?

 

 

 

Чтобы начать делать ставки, необходимо определить для себя сумму игрового банка. Он должен состоять из денег, которыми игрок может рискнуть. Сразу же следует установить максимальный порог просадки – этот лимит позволит здраво оценивать потери и не проигрывать больше положенного.

 

Размер ставки выбирается в зависимости от величины банка. Опытные беттеры не рекомендуют ставить на одно событие больше 5% от банкролла. Если ставить больше, то в случае череды неудач можно будет проиграть весь банк. При этом важно помнить, что пополнять счёт букмекерской конторы можно только теми деньгами, которые будет не критично потерять.


Если играть планируется на долгой дистанции, то деньги можно брать из финансов, предназначенных для инвестиций. Для обычных любителей зрелищных матчей и ярких эмоций ставки станут татой, сравнимой с тратами на отдых и развлечения.

 

Делать ставки на спорт можно и без денег. Многие букмекерские конторы позволяют игрокам открывать виртуальные счета. Благодаря такому счёту новичок может проверить правильность своей аналитики и посмотреть на свою доходность на дистанции.

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Pinkerton
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    Pinkerton-Фото
    Согласен с вышесказанным.

    Я не понимаю претензий к комментаторам за неправильное произношение фамилий, ну произнес он неправильно фамилию, ну все же поняли про кого была речь.

    А ошибки с распознаванием гонщиков случаются у всех, даже у самых лучших.
  • Адриен
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    Адриен-Фото

    Честно говоря, эти жалобы на того или иного комментатора уже поднадоели... Странный народ некоторые болельщики велоспорта. ДЛЯ ЧЕГО ВАМ КОММЕНТАТОР ?! Если бы вы были, не дай Бог, незрячими или речь шла о радиорепортажах - другое дело. Но всё же происходит на ваших собственных глазах ! Кто из спортсменов в спортивном плане чего стоит - всем известно. Это не футбол или хоккей, когда ситуация меняется ежесекундно. Но даже и в них наличие комментатора - так, на любителя... Казалось бы - не нравится Кондрашов или еще кто - ПЕРЕКЛЮЧИ аудиодорожку, выключи звук, включи музыку, смотри под неё, на экране всё показывают, имена и фамилии, команды, время ... Нет, занимаются мазохизмом, слушают и мучаются, а потом жалуются в комментариях... И вообще, помните как там у Уайльда - " Please do not shoot the pianist. He is doing his best...". Как-то надо быть снисходительней к людям, тем более, что они стараются.

  • lazhu
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    lazhu-Фото
    Шон Келли 100%
  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    MVDP-Фото
    Сделаю ставку, что этап не будет скучным
  • BlAr
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    BlAr-Фото
    А Отар больше не комментирует? Давно не смотрел Евроспорт.
  • vadi
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    vadi-Фото
    Раньше в евроспорте никогда не позволяли себе ставить на комментирование гранд-туров этого постоянно давящегося, задыхающегося и за немало лет так и не выяснившего как произносятся фамилии гонщиков, комментатора Кондрашова
  • motte
    Хуан Педро Лопес защитил розов ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: Sezar
    "Их видно издалека..." во времени.
    Например Тадей.
     
    Я не говорю, что Хуанпе - будущая суперзвезда, но маячок поставлен.

    Сказал Сергей, что он есть птенчик контадора, и он красив в седле, особенно танцуя. Я загляделся.Ох, как же всё таки не хватает альберто-:(

  • SportSpirit
    Хуан Педро Лопес защитил розов ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Неоспоримый талант Earl57 любую тему - про Матье ван дер Пула, 3-х кратного обладателя розовой майки обсуждаемой Giro или про Хуанпе Лопеса, 6-ти кратного обладателя розовой майки обсуждаемой Giro - свести сами знаете к кому. 

     

    Гонщик, безусловно, интересный. Но в свете обсуждаемой Giro я его фамилию упоминать не буду.beach

  • SportSpirit
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Сделаю ставку, что комментировать этот скучный этап будет не СКbiggrin

  • Earl57
    Хуан Педро Лопес защитил розов ... (11)
    Earl57-Фото

    Так он по порядку хочет, а не все сразу)) Ближайшие цели, среднесрочные и дальние. К дальним целям нужно тоже готовиться, делать это заранее и постепенно.

     

    А какой вчера спринт Том выдал. Просто на заглядение.

    https://www.youtube.com/shorts/EsiRfa4QuWM

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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