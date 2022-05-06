Всё, что нужно знать начинающему беттеру о ставках на спорт: выбор букмекерской конторы и матчей, сумма банка и другие нюансы

Ставки на спорт уже давно перестали быть чем-то новым и незнакомым. Сегодня практически каждый второй человек хоть раз в жизни да делал ставку, а рекламы букмекерских контор всплывает чуть ли не на каждой интернет-странице. С каждым днём всё больше людей регистрируют себе аккаунты на сайтах БК, однако так ли всё просто?

Некоторые новички думают, что если они знают, что тотал 2 меньше это суммарное количество голов меньше 2-х, то они уже смогут неплохо зарабатывать на беттинге. Однако это далеко не так. Чтобы выигрывать на дистанции, необходимо изучить множество нюансов: от аналитики матчей до выбора конторы и суммы банка.

Особенности выбора букмекерской конторы

Начинающему беттеру важно правильно выбрать букмекера. Многие организации предлагают бонусы новичкам за одну только регистрацию, однако если играть планируется на постоянной основе, то данный момент практически не играет роли.

В первую очередь необходимо смотреть на следующие критерии:

- Надёжность БК и наличие у него лицензии;

- Величина котировок на фоне других контор;

- Разнообразие live-ставок и видов спорта;

- Наличие мобильного приложения;

- Способы и условия вывода средств.

Чтобы процесс выбора хорошей конторы занял минимальное количество времени, можно предварительно изучить рейтинг БК.

Выбор матча

Новичку важно заранее определить для себя вид спорта и турнир, на которые будут делаться ставки. При этом последних может быть несколько. Стараться охватить сразу все чемпионаты не следует, так как из-за этого уменьшится количество времени для анализа. Как следствие, прогнозы будут неточными, а банк начнёт стремительно уменьшаться.

В первую очередь нужно выбирать:

- Вид спорта, о котором вы знаете больше всего;

- Топовый турнир;

- Популярные команды.

Для начала необходимо научиться правильно анализировать хотя бы несколько матчей. Добиться успеха на ставках путём поверхностного изучения команд не получится.

Правильное отношение к беттингу

Собираясь делать ставки, необходимо осознавать все риски и иметь чёткую цель. Если вы рассматриваете беттинг как постоянный заработок, то нужно быть готовым к постоянному изучению статистик команд, анализу матчей, изучению новостей и др. В другом случае ставки станут обычным развлечением, причём не самым дешёвым. Ведь обыграть букмекера можно только при помощи кропотливой аналитической работы.

Чаще всего начинающие игроки допускают следующие ошибки, которые позже приводят к большим неприятностям:

Делают ставки при наличии долгов и кредитов. Одалживают деньги, чтобы сделать ставку. Закладывают ещё не выигранные со ставки деньги в свой бюджет.

Даже череда из нескольких поражений подряд никак не должна сказаться на вашем финансовом состоянии. Иначе от беттинга лучше отказаться.

Как определиться с суммой банка?

Чтобы начать делать ставки, необходимо определить для себя сумму игрового банка. Он должен состоять из денег, которыми игрок может рискнуть. Сразу же следует установить максимальный порог просадки – этот лимит позволит здраво оценивать потери и не проигрывать больше положенного.

Размер ставки выбирается в зависимости от величины банка. Опытные беттеры не рекомендуют ставить на одно событие больше 5% от банкролла. Если ставить больше, то в случае череды неудач можно будет проиграть весь банк. При этом важно помнить, что пополнять счёт букмекерской конторы можно только теми деньгами, которые будет не критично потерять.



Если играть планируется на долгой дистанции, то деньги можно брать из финансов, предназначенных для инвестиций. Для обычных любителей зрелищных матчей и ярких эмоций ставки станут татой, сравнимой с тратами на отдых и развлечения.

Делать ставки на спорт можно и без денег. Многие букмекерские конторы позволяют игрокам открывать виртуальные счета. Благодаря такому счёту новичок может проверить правильность своей аналитики и посмотреть на свою доходность на дистанции.