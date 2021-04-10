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Первая выставка «Велокульт 2021»

Первая выставка «Велокульт 2021»

 

В первые выходные апреля в “Экспоцентре” на Красной Пресне впервые прошла выставка «Велокульт 2021». Kustom Groove Bike, ретро-велосипеды, знаменитые бренды, выступления спикеров и даже велосипедные гонки в центре Москвы — Велокульт-Format критериум и BearBike Speed Shore! 

 

Вот, чем запомнился гостям  «Велокульт 2021»:

 

Лучшие модели велосипедов

 

 

 

Первая выставка «Велокульт 2021»

Первая выставка «Велокульт 2021»

 

 Первая выставка «Велокульт 2021»

 

 

  Под крышей центрального выставочного комплекса свои велосипеды и комплектующие представили: Forward, Format, BearBike, Aspect, Rush Hour, Author, Pinarello, Colnago, Ridley, Bianchi, Horst, Specialized, Triton, Tony Step Bike, Seabike, Kugoo, Ninebot, Schindelhauer, Pelago, Riese & Muller, Woom, Frog Bikes, и другие. Также были представлены элементы экипировки, тейпы, велотренажеры: Kinexib, Wattbike, KICKR, Pirelli, Kenda, SKS, ABUS, Kask, Daytona, Sigma и это далеко не весь список. На выставке так же были представлены всем известные дилеры и дистрибьюторы: Maximum, Велоспорт, GELO Sport, Мосгорбайк, Velocity, Serpantin. 

 

  Для любителей ретро были представлены модели из прошлого, отреставрированные и манящие. А фанаты всего необычного могли испытать свою сноровку и ловкость, выбрав один из экспонатов музея необычных велосипедов «Самокатъ». 

 

Что делать с поломками любой сложности рассказал на своем стенде Веломедик, привлекающий внимание любителей велосипедов все время выставки. 

 

 

Велокастом шоу

 

 

В рамках Kustom Groove Bike были представлены оригинальные кастом-разработки от признанных мастеров своего дела и амбициозных энтузиастов. Эти велосипеды не описать одним словом — в каждом из них кусочек души своего создателя, каждый из них уникален и вряд ли найдется хотя бы один похожий. Более 60 уникальных велосипедов со своей историей создания и пути к Kustom Groove Bike 2021 — даже трех дней было мало, чтобы охватить каждый из велосипедов.

 

 

Настоящие велогонки под открытым небом

 

Первая выставка «Велокульт 2021»

 

Первая выставка «Велокульт 2021»

Первая выставка «Велокульт 2021»

 

 

  Гонка критериум Велокульт-Format на территории «Экспоцентра» собрала немало зрителей и участников — всего на гонку зарегистрировалось свыше 90 велосипедистов. 

 

  Гости также увидели зрелищные соревнования BearBike Speed Shore, во время которых спортсмены преодолевали препятствия на специально подготовленной трассе. 

 

 

Выступления именитых спикеров 

 

Первая выставка «Велокульт 2021»

 

 

  Как за раз проехать больше 1000 км на велосипеде? Можно ли объехать весь мир по береговой линии? Как побороть лень и стать «железным человеком»? Что главное в тренировках? На эти и другие вопросы ответили спикеры «Велокульт 2021»! Все дни выставки на сцене выступали лучшие люди велосипедного мира, делясь своими секретами и опытом. Среди них: Алексей Щебелин, Владислав Кетов, Анастасия Тукмачева, заслуженные тренеры  и многие другие!

 

 

Розыгрыш велосипеда Forward

 

Первая выставка «Велокульт 2021»

 

 

На выставке «Велокульт 2021» прошло вручение велосипедов Forward участникам конкурса DFM. Также во время выставки любой желающий мог попытать удачу и также выиграть заветный велосипед!

 

Кроме этого, разнообразные конкурсы и розыгрыши призов проходили и на стендах участников: разыгрывали тейпы, индивидуальные тренировки и другие ценные призы. 

 

 

Сразу три выставки

 

Первая выставка «Велокульт 2021»

 

 

Выставка «Велокульт 2021» проходила на одной площадке с международной юбилейной выставкой «Мотовесна», а также с выставкой гоночной индустрии «Motorsport Expo 2021» и первым в России салоном электротранспорта «ЕДрайв»! Все три экспозиции собрали лучшее от мира техники для активного отдыха и спорта и удивили посетителей ярким шоу!

 

«Велокульт» проект, аналогов которому еще не было на территории нашей страны. Представители мира велосипедов собрались в одном месте, чтобы  продемонстрировать лучшее, что есть в индустрии. Первая выставка позади — но это только начало!

 

 

 

Больше фото и информации о прошедшей выставке ищите социальных сетях проекта:

 

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Теги к статье: Велокульт 2021

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De Brabantse Pijl

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Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • Sezar
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Sezar-Фото

    Интересно было бы увидеть атаку Погачара на Крабелине.

  • Ice
    Роман Сикар вынужден завершить ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: close2you
    Кто это ?

    Да ладно? Как вы смотрите велогонки, что не знаете о Сикаре. Тут новость не и веселых, должна быть элементарная тактичность... 

  • Pinkerton
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (3)
    Pinkerton-Фото

    Держу кулаки за Фабио, очень хочется, чтобы он еще насобирал больших побед в желаемых и важных гонках, в свою личную коллекцию!

  • motte
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Уж Боннен то в драгах толк знает, особенно в коксе...

    Эт точно-:)

    +100500

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото
    А куда это из сознания исчезает сразу после ухода от квиков? Как это произошло с Вивиани, Терпстрой, Гавирией...
    Может дело все-таки не в сознании, а в той финишной бутылочке с "драгом", про которую рассказывал Боннен, когда был кармангейт с Ремко? Уж Боннен то в драгах толк знает, особенно в коксе...
  • Адриен
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Адриен-Фото

    Прочитал комментарии о поваре в Quick Step и вспомнил девиз повара Гюсто - из мультика "Рататуй" - ГОТОВИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ... Наверное, каждому приходящему в команду как то умело "вкручивается" в сознание и подсознание - ВЫИГРАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ. Уже много раз здесь в комментариях писал, перефразируя известную цитату - Выигрыш не в мускулах, не в ногах, не в дыхалке (всё это важно, но - прилагательное), он - В ГОЛОВЕ. QuickStep - доказательство.

  • flugegeheimen
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (3)
    flugegeheimen-Фото

    Лицом, конечно, сильно пострадал. Надеюсь, у него все сложится

  • close2you
    Роман Сикар вынужден завершить ... (2)
    close2you-Фото
    Кто это ?
  • uran
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (3)
    uran-Фото
    24 года а уже столько пережил. Дай Бог все у него срастётся в жизни и будет он счастливым человеком. Сейчас волей-неволей буду за него болеть.
  • Такие дела
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Такие дела-Фото
    Цитата: tds
    Цитата: vadi
    Хороший повар в команде. Любой приходящий в команду начинает побеждать, любой ушедший перестает
    ?
    На допинг намекает

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
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