Первая выставка «Велокульт 2021»

В первые выходные апреля в “Экспоцентре” на Красной Пресне впервые прошла выставка «Велокульт 2021». Kustom Groove Bike, ретро-велосипеды, знаменитые бренды, выступления спикеров и даже велосипедные гонки в центре Москвы — Велокульт-Format критериум и BearBike Speed Shore!

Вот, чем запомнился гостям «Велокульт 2021»:

Лучшие модели велосипедов

Под крышей центрального выставочного комплекса свои велосипеды и комплектующие представили: Forward, Format, BearBike, Aspect, Rush Hour, Author, Pinarello, Colnago, Ridley, Bianchi, Horst, Specialized, Triton, Tony Step Bike, Seabike, Kugoo, Ninebot, Schindelhauer, Pelago, Riese & Muller, Woom, Frog Bikes, и другие. Также были представлены элементы экипировки, тейпы, велотренажеры: Kinexib, Wattbike, KICKR, Pirelli, Kenda, SKS, ABUS, Kask, Daytona, Sigma и это далеко не весь список. На выставке так же были представлены всем известные дилеры и дистрибьюторы: Maximum, Велоспорт, GELO Sport, Мосгорбайк, Velocity, Serpantin.

Для любителей ретро были представлены модели из прошлого, отреставрированные и манящие. А фанаты всего необычного могли испытать свою сноровку и ловкость, выбрав один из экспонатов музея необычных велосипедов «Самокатъ».

Что делать с поломками любой сложности рассказал на своем стенде Веломедик, привлекающий внимание любителей велосипедов все время выставки.

Велокастом шоу

В рамках Kustom Groove Bike были представлены оригинальные кастом-разработки от признанных мастеров своего дела и амбициозных энтузиастов. Эти велосипеды не описать одним словом — в каждом из них кусочек души своего создателя, каждый из них уникален и вряд ли найдется хотя бы один похожий. Более 60 уникальных велосипедов со своей историей создания и пути к Kustom Groove Bike 2021 — даже трех дней было мало, чтобы охватить каждый из велосипедов.

Настоящие велогонки под открытым небом

Гонка критериум Велокульт-Format на территории «Экспоцентра» собрала немало зрителей и участников — всего на гонку зарегистрировалось свыше 90 велосипедистов.

Гости также увидели зрелищные соревнования BearBike Speed Shore, во время которых спортсмены преодолевали препятствия на специально подготовленной трассе.

Выступления именитых спикеров

Как за раз проехать больше 1000 км на велосипеде? Можно ли объехать весь мир по береговой линии? Как побороть лень и стать «железным человеком»? Что главное в тренировках? На эти и другие вопросы ответили спикеры «Велокульт 2021»! Все дни выставки на сцене выступали лучшие люди велосипедного мира, делясь своими секретами и опытом. Среди них: Алексей Щебелин, Владислав Кетов, Анастасия Тукмачева, заслуженные тренеры и многие другие!

Розыгрыш велосипеда Forward

На выставке «Велокульт 2021» прошло вручение велосипедов Forward участникам конкурса DFM. Также во время выставки любой желающий мог попытать удачу и также выиграть заветный велосипед!

Кроме этого, разнообразные конкурсы и розыгрыши призов проходили и на стендах участников: разыгрывали тейпы, индивидуальные тренировки и другие ценные призы.

Сразу три выставки

Выставка «Велокульт 2021» проходила на одной площадке с международной юбилейной выставкой «Мотовесна», а также с выставкой гоночной индустрии «Motorsport Expo 2021» и первым в России салоном электротранспорта «ЕДрайв»! Все три экспозиции собрали лучшее от мира техники для активного отдыха и спорта и удивили посетителей ярким шоу!

«Велокульт» — проект, аналогов которому еще не было на территории нашей страны. Представители мира велосипедов собрались в одном месте, чтобы продемонстрировать лучшее, что есть в индустрии. Первая выставка позади — но это только начало!

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