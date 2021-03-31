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Регистрация на гонку критериум Велокульт-Format открыта!

Регистрация на гонку критериум Велокульт-Format открыта!

 

 

 

3 апреля среди башен Москва-Сити в рамках выставки «Велокульт» пройдет гонка критериум Велокульт-Format. Это нельзя пропустить ни одному спортсмену-велогонщику или любителю!

 

Трасса не будет простой, хотя общая дистанция составит всего 15 километров. Это скоростной круг с подъемом, спуском и широкой финишной прямой. Конфигурация подойдет для профи и азартных любителей пощекотать нервы! Повороты и особенность рельефа заставит быть всегда в напряжении, постоянно тормозить и ускоряться.

 

Расписание гонок критериум Велокульт-Format:

 

10.30 – 11.30 регистрация зачетов «Мастерс»,«Любители»

11.30 – 12.30 регистрация «Fixed»

11.00 – 11.50 тренировка «Мастерс», «Любители»

12.00 – 12.45 тренировка «Fixed»

13.00 – 14.30 Квалификация

15.00 – 15.20 гонка «Мастерс»

15.40 – 16.00 гонка «Любители»

16.20 – 16.40 гонка «Fixed»

17.00 - Награждение (центральная сцена выставки «Велокульт»)

 

 

Зарегистрируйтесь на гонку с помощью формы на сайте: https://reg.place/events/velokult-format-kriterium

Участие в гонке — бесплатное.

 

 

ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

 

 

Критериум — велосипедная шоссейная гонка, которая проходит по кругу в городской среде.

 

Организаторы выставки «Велокульт 2021» специально готовят трассу на территории Экспоцентра на Красной Пресне, чтобы настоящие фанаты велоспорта смогли испытать себя и показать все, на что они способны.

 

Это зрелище, которое захватывает с первых минут и не отпускает до самого конца. Бешеный темп, невероятные спринты, рывки перед самым финишем — и все это в плотной толпе велогонщиков!

 

На старт выйдут только самые уверенные в себе: ведь для критериума гонщик должен иметь впечатляющий индивидуальный ход, мощное ускорение и в совершенстве владеть своим велосипедом.

 

Последняя подобная гонка проходила в Москве еще в 1995 году, когда в столицу прибыли лучшие велосипедисты мира. 3 апреля 2021 года, спустя 26 лет, организаторы выставки «Велокульт» возродят традицию массовых гонок критериум! На старт выйдут самые отчаянные и самые опытные гонщики страны!

 

Квалификация начнется в 13:00, гонки — в 15:00, а торжественное награждение — в 17:00. Приходите и откройте для себя ни на что не похожее зрелище и почувствуйте жар борьбы гоночного трека!

 

Выставка «Велокульт 2021» пройдет в ЦВК «Экспоцентр», по адресу Краснопресненская наб., 14, павильон №2, зал 3. Сайт: https://velocultexpo.ru/

 

Время работы выставки:

2 апреля: 12-00 – 19-00

3 апреля: 10-00 – 19-00

4 апреля: 10-00 – 17-00

 

Стоимость билетов:

 

Входной билет - 800 рублей

Детский и студенческий билет - 400 рублей (можно приобрести только в дни выставки)

Детям до 7 лет вход бесплатный

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Теги к статье: Велокульт-Format

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31 марта 2021

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

4 апреля 2021

Tour des Flandres

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Itzulia Basque Country

7 апреля 2021

Scheldeprijs

11 апреля 2021

Paris-Roubaix

14 - 18 апреля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

14 апреля 2021

De Brabantse Pijl

18 апреля 2021

Amstel Gold Race

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    Адриен-Фото
    Почему "цинично"? Человек высказался, так сказать,честно раскрыл НАМ закулисную кухню. На деле же - ничего необычного, такие истории ждут всех на определенном этапе карьеры. Фрум наверняка прошел подобное, Жильбер переживает сейчас, да мало ли кто еще... Короче, я - только ЗА подобную гласность. А то держат народ за недоумков, мол, незачем знать больше положенного. И объявляют по шаблону - команда благодарна спортсмену , желает успехов, спортсмен благодарен команде, рассказывает, как ему было хорошо и комфортно и - в разные стороны. Так почему развелись, раз были друг другом довольны и прям счастливы ? Вот Денк и объяснил в случае с Саганом. Нормально.
  • Astanaforever
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Это интервью, 100000% уход Сагана из Боры. А вот куда? Может в в Квик степ? А че? Ответка за амбиции попытки Боры поглотить квиков полностью всей командой. А если серьезно, ему нужна новая команда, как глоток свежего воздуха. Оживет как пить дай. Это же несравненный Петя, самый высокоплачиваемый гонщик мирового пелотона.
  • Astanaforever
    Положительная допинг-проба Мат ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот и место освободилось под Русвело-Газ пром.
  • старт-шоссе 82
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Не то что =попахивает легким цинизмом=, я бы сказал слишком цинично. Обычно такие = планы и хотелки = не озвучивают перед прессой.

  • sashaney
    Филипп Жильбер берёт перерыв и ... (14)
    sashaney-Фото

    Цитата: Earl57
    ... Морков загружен весь сезон. То есть он по максимуму отрабатывает весенние и осенние классики и спринтерские однодневки, а летом и зимой может спокойно заниматься треком.

    Ольга, ну как же весь сезон?
    Команду это устраивает. Самого гонщика тоже. Это то, о чём я говорил. Это важный фактор при рассмотрении возможного перехода: дадут ли тебе там нужную свободу - баланс личных и комaндных интересов.

  • error
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    error-Фото

    Сказано цинично, но по сути правильно... Как мы бы все не любили Петю, а доказывать деньги надо и это справедливо... Я думаю больше не докажет... возмет Рубэ и все.... это будет песня

  • AzaKonta
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: StVano
    Итервью Ральфа Денка попахивает легким цинизмом. Многие могут сказать, что это бизнес и ни чего личного, но лично у меня, после его слов, остался неприятный осадок. 26 побед за команду теперь уже не чего не стоят...
    Закон бизнеса, стоит Саган, но уже не таких больших как раньше. Это не проект Астана, где гос вложения, спроса нет и все стабильно. Раз в год что то показал и кричать всем что растет молодежь (водовозов)
  • Earl57
    Филипп Жильбер берёт перерыв и ... (14)
    Earl57-Фото
    У квиков всё завязано на спринтах и классиках, поэтому Морков загружен весь сезон. В команде, где есть генеральщики, на многодневках и ГТ особой необходимости в нем нет, там часто спринтеров вообще на ГТ не берут. То есть он по максимуму отрабатывает весенние и осенние классики и спринтерские однодневки, а летом и зимой может спокойно заниматься треком.
  • SVS
    Велокульт 2021: больше, чем пр ... (1)
    SVS-Фото

    Главное для оргов - суметь всучить этому победителю розыгрыша свой format прежде, чем он сбежит :-)...

  • sashaney
    Филипп Жильбер берёт перерыв и ... (14)
    sashaney-Фото
    Конечно могут и то и другое. Но это стоит денег. Надо учитывать что, когда ты платишь Моркову з/п скажем 100к, то реально это больше, т.к. на сколько то процентов ты оплачиваешь его хобби - трэк. Но всё возможно. Спросите сумасшедшего израильского канадца

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Davide Gabburo (Bardiani - CSF - Faizane)

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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