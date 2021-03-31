Регистрация на гонку критериум Велокульт-Format открыта!

3 апреля среди башен Москва-Сити в рамках выставки «Велокульт» пройдет гонка критериум Велокульт-Format. Это нельзя пропустить ни одному спортсмену-велогонщику или любителю!

Трасса не будет простой, хотя общая дистанция составит всего 15 километров. Это скоростной круг с подъемом, спуском и широкой финишной прямой. Конфигурация подойдет для профи и азартных любителей пощекотать нервы! Повороты и особенность рельефа заставит быть всегда в напряжении, постоянно тормозить и ускоряться.

Расписание гонок критериум Велокульт-Format:

10.30 – 11.30 регистрация зачетов «Мастерс»,«Любители»

11.30 – 12.30 регистрация «Fixed»

11.00 – 11.50 тренировка «Мастерс», «Любители»

12.00 – 12.45 тренировка «Fixed»

13.00 – 14.30 Квалификация

15.00 – 15.20 гонка «Мастерс»

15.40 – 16.00 гонка «Любители»

16.20 – 16.40 гонка «Fixed»

17.00 - Награждение (центральная сцена выставки «Велокульт»)

Зарегистрируйтесь на гонку с помощью формы на сайте: https://reg.place/events/velokult-format-kriterium

Участие в гонке — бесплатное.

ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Критериум — велосипедная шоссейная гонка, которая проходит по кругу в городской среде.

Организаторы выставки «Велокульт 2021» специально готовят трассу на территории Экспоцентра на Красной Пресне, чтобы настоящие фанаты велоспорта смогли испытать себя и показать все, на что они способны.

Это зрелище, которое захватывает с первых минут и не отпускает до самого конца. Бешеный темп, невероятные спринты, рывки перед самым финишем — и все это в плотной толпе велогонщиков!

На старт выйдут только самые уверенные в себе: ведь для критериума гонщик должен иметь впечатляющий индивидуальный ход, мощное ускорение и в совершенстве владеть своим велосипедом.

Последняя подобная гонка проходила в Москве еще в 1995 году, когда в столицу прибыли лучшие велосипедисты мира. 3 апреля 2021 года, спустя 26 лет, организаторы выставки «Велокульт» возродят традицию массовых гонок критериум! На старт выйдут самые отчаянные и самые опытные гонщики страны!

Квалификация начнется в 13:00, гонки — в 15:00, а торжественное награждение — в 17:00. Приходите и откройте для себя ни на что не похожее зрелище и почувствуйте жар борьбы гоночного трека!

Выставка «Велокульт 2021» пройдет в ЦВК «Экспоцентр», по адресу Краснопресненская наб., 14, павильон №2, зал 3. Сайт: https://velocultexpo.ru/

Время работы выставки:

2 апреля: 12-00 – 19-00

3 апреля: 10-00 – 19-00

4 апреля: 10-00 – 17-00

Стоимость билетов:

Входной билет - 800 рублей

Детский и студенческий билет - 400 рублей (можно приобрести только в дни выставки)

Детям до 7 лет вход бесплатный