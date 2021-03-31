Велокульт 2021: больше, чем просто выставка







2-4 апреля в “Экспоцентре” на Красной Пресне состоится выставка «Велокульт 2021». Это мероприятие навсегда изменит представление о велосипедных выставках — организаторы подготовили программу, которой нет равных!

Цель «Велокульта 2021» — популяризация и привлечение внимания широкой аудитории к велоспорту и велокультуре в России. Поэтому все три дня гостей выставки ждут:

Лучшие модели велосипедов

Под крышей центрального выставочного комплекса свои велосипеды и комплектующие представят Trialzone, Seabike, Triton, Tony Step Bike, Wattbike, Colnago, Ridley, Bianchi, Kenda, Horst, Author, Forward, Bearbike, Format, Aspect, Rush hour, Specialized, Woom, Frog bikes, Pelago, Riese & Muller, Vello, Schindelhauer, Mosgorbike и многие другие!

Велокастом шоу

Оригинальные кастом-разработки от признанных мастеров своего дела и амбициозных энтузиастов. Эти велосипеды не описать одним словом — в каждом из них кусочек души своего создателя, каждый из них уникален и вряд ли найдется хотя бы один похожий. Это шоу — для всех ценителей прекрасного, любителей оригинального и просто для тех, кто хочет открыть для себя еще одну грань веломира.

Настоящие велогонки под открытым небом

Велокульт 2021: больше, чем просто выставка

Зрителей ждет непредсказуемая гонка Велокульт-Format на территории «Экспоцентра», в которой профессионалы и любители будут демонстрировать свое мастерство. Главная прелесть критериума — невероятный темп и динамичность, сохраняющиеся все время соревнования. Это зрелище никого не оставит равнодушным!

Гости также увидят гонки BearBike Speed Shore, во время которых спортсмены соревнуются друг с другом на специально подготовленной трассе. Она напоминает полосу препятствий и требует идеального баланса и высокого уровня навыка управления велосипедом.

Выступления именитых спикеров

Как за раз проехать больше 1000 км на велосипеде? Можно ли объехать весь мир по береговой линии? Как побороть лень и стать «железным человеком»? На эти и другие вопросы ответят спикеры «Велокульт 2021»! Все дни выставки на сцене будут выступать лучшие люди велосипедного мира, делясь своими секретами и опытом. Среди них: Алексей Щебелин, Владислав Кетов, Анастасия Тукмачева и другие!

Розыгрыш велосипеда

На выставке «Велокульт 2021» пройдут разнообразные конкурсы и розыгрыши призов. Один из главных — розыгрыш велосипеда Forward, который пройдет прямо во время выставки!

Сразу три выставки

Гости выставки «Велокульт 2021» также могут пройти на международную юбилейную выставку «Мотовесна», выставку гоночной индустрии «Motorsport Expo 2021» и первый в России салон электротранспорта «ЕДрайв»! Все три экспозиции собирают лучшее от мира техники для активного отдыха и спорта и готовы удивить посетителей ярким шоу!

«Велокульт» — проект, аналогов которому еще не было на территории нашей страны. Представители мира велосипедов соберутся в одном месте, чтобы продемонстрировать лучшее, что есть в индустрии.

Организацией мероприятия “Велокульт 2021” занимается команда профессионалов, на счету которых такие проекты, как: международная выставка “Мотовесна”, фестиваль скорости “Байкальская миля”, мероприятие “Поехали”, выставка вездеходной техники “Вездеходер”, “Моторспорт Экспо” и чемпионат по шоссейно-кольцевым гонкам RSBK.

Сайт “Велокульт 2021”: https://velocultexpo.ru

Программа мероприятия будет опубликована на сайте 30.03.21

Выставка «Велокульт 2021» пройдет в ЦВК «Экспоцентр», по адресу Краснопресненская наб., 14, павильон №2, зал 3.

Стоимость билетов:

Взрослый билет - 800 рублей

Детский и студенческий билет - 400 рублей

Детям до 7 лет вход бесплатный

Детские и студенческие билеты можно приобрести только в кассах ЦВК “Экспоцентр” в дни работы выставки.

До встречи 2-4 апреля 2021 года в ЦВК “Экспоцентр”!